คอมเมนต์สนั่น ! หลัง “ธิษะณา” โพสต์ลั่น จ่อดำเนินคดี “เจี๊ยบ อมรัตน์”

เผยแพร่: 15 ก.พ. 2569 14:46 น.| อัปเดต: 15 ก.พ. 2569 14:47 น.
รอยร้าวที่ยากประสาน! ธิษะณา ชุณหะวัณ อดีต สส.กทม. ประกาศกร้าวเดินหน้าดำเนินคดีรุ่นพี่ร่วมอุดมการณ์เดิม อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล หลังชนวนเหตุ “ไอโอชั้น 4” บานปลาย กลายเป็นสงครามน้ำลายที่สั่นสะเทือนปีกสีส้มรับควันหลงวาเลนไทน์

ท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่ควรจะนิ่งสงบ กลับเกิดพายุลูกใหญ่พัดถล่ม “ตึกอนาคตใหม่” อีกครั้ง เมื่ออดีต สส. ดาวรุ่ง และอดีต สส. รุ่นใหญ่ของปีกสีส้ม เปิดศึกแลกคนละหมัดจนถึงขั้นจะไปจบลงที่โรงพักและศาล

นางสาวธิษะณา ชุณหะวัณ หรือ แก้วตา อดีต สส.กทม. พรรคประชาชน ได้สร้างความตกตะลึงให้กับแฟนคลับผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ด้วยการระบุข้อความสั้นแต่ใจความสุดเข้มข้นว่า “เตรียมดำเนินคดีกับ นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล” หรือ “เจี๊ยบ อมรัตน์” อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ผู้เป็นเสมือนไอดอลของกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคมาอย่างยาวนาน

การออกมาประกาศฟ้องร้องในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเดือดสูงสุดหลังจากที่มีการโต้ตอบกันไปมาอย่างเผ็ดร้อนในโลกโซเชียล ตลอดหลายวันที่ผ่านมา

ต้นตอของเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่แก้วตาออกมาแฉเรื่อง “สเปกเตอร์ซี” หรือหน่วยปฏิบัติการไอโอที่อ้างว่าตั้งอยู่ชั้น 4 ของพรรคประชาชน ซึ่งต่อมาฝั่งของเจี๊ยบ อมรัตน์ ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโต้แย้งในมุมมองของตนเอง รวมถึงมีการวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของรุ่นน้องอย่างรุนแรง จนกลายเป็นการ “ขุดคุ้ย” และ “สาดโคลน” ใส่กันอย่างไม่ยอมความ

ทันทีที่โพสต์การดำเนินคดีถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตและ “ด้อมส้ม” ต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นถล่มทลาย โดยแบ่งออกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจน ฝ่ายสนับสนุนแก้วตา มองว่าหากมีการละเมิดสิทธิ์หรือถูกคุกคามจริง การใช้กระบวนการยุติธรรมคือทางออกที่ดีที่สุด เพื่อพิสูจน์ความจริงเรื่องหน่วยงานในพรรค

ส่วนฝ่ายสนับสนุนเจี๊ยบ มองว่าเรื่องภายในควรคุยกันเอง และการฟ้องร้องรุ่นพี่ที่เคยสู้ร่วมกันมาอาจส่งผลเสียต่อภาพรวมของพรรคในสายตาประชาชน

การที่อดีตขุนพลข้างกายต้องมาหันปากกระบอกปืนใส่กันเองเช่นนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัว แต่นักวิเคราะห์มองว่านี่คือ “วิกฤตความเชื่อมั่น” ครั้งสำคัญของพรรคประชาชน ที่มักชูเรื่องความเป็นปึกแผ่นและอุดมการณ์เดียวกันมาตลอด.

แฟ้มภาพ

