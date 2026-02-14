“ไอติม” นำสื่อบุกชั้น 4 โต้ “แก้วตา” ปมรัง IO เจอแต่ซากโต๊ะคลุมผ้า-ช่างแอร์
พรรคประชาชนเปิดบ้านโชว์ความโปร่งใส หลังถูกอดีต สส. แฉเป็นฐานปฏิบัติการไอโอ “สเปกเตอร์ซี” ตรวจสอบพบเป็นเพียงออฟฟิศฝ่ายบัญชี-กฎหมายที่ปิดซ่อมระบบแอร์ ด้านโฆษกพรรคยันย้ายคนลงไปชั้น 3 ชั่วคราว ไร้เงาปฏิบัติการลับตามคำอ้าง
กลายเป็นมหกรรมเปิดบ้านท้าพิสูจน์รับวันวาเลนไทน์ เมื่อพรรคประชาชนตัดสินใจยุติข่าวลือด้วยการเปิดพื้นที่หวงห้ามให้สื่อมวลชนบุกพิสูจน์พิกัด “ชั้น 4” ของอาคารอนาคตใหม่ หลังจากถูก “แก้วตา” ธิษะณา ชุณหะวัณ อดีต สส. ของพรรค ออกมาทิ้งบอมบ์แฉว่า เป็นรังปฏิบัติการ IO หรือหน่วย “สเปกเตอร์ซี” ที่ไปถล่มเจ้าตัวว่าไม่พอใจที่ไม่ถูกส่งลงสส.กับค่ายเดิม
ล่าสุด เมื่อเวลา 11.40 น.ที่ผ่านมาของวันนี้ (14 ก.พ.) นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ “ไอติม” โฆษกพรรค พร้อมด้วย นายกิตติชัย เตชะกุลวณิชย์ รองหัวหน้าพรรค ได้นำคณะสื่อมวลชนเดินเท้าสำรวจพื้นที่ชั้น 3 และชั้น 4 อย่างละเอียด ภาพที่ปรากฏแก่สายตาสื่อคือ สภาพออฟฟิศที่ดูเงียบเหงา มีผ้าใบสีขาวคลุมโต๊ะทำงานไว้เป็นแถวแนว
นายพริษฐ์ชี้แจงว่า พื้นที่ชั้น 4 ปกติคือโต๊ะทำงานของฝ่ายบัญชีและฝ่ายกฎหมาย ไม่ใช่ฐานทัพลับอย่างที่ถูกกล่าวหา ส่วนสาเหตุที่ต้องเอาผ้ามาคลุมโต๊ะและดูไร้ผู้คนนั้น เป็นเพราะระบบปรับอากาศขัดข้อง จึงต้องย้ายพนักงานทั้งหมดลงไปเบียดกันทำงานที่ชั้น 3 ชั่วคราว ซึ่งสอดคล้องกับภาพที่ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์พบช่างแอร์ 2 คน กำลังเตรียมอุปกรณ์รอเข้าซ่อมบำรุงในพื้นที่ดังกล่าวพอดี
โฆษกพรรคประชาชนระบุเสริมว่า พื้นที่แห่งนี้เคยเปิดให้สื่อมวลชนหลายสำนักเข้ามาถ่ายทำรายการมาแล้วหลายครั้ง จึงไม่ใช่พื้นที่ลึกลับอะไร การที่พนักงานย้ายลงไปชั้น 3 ก็เป็นเรื่องบริหารจัดการภายในช่วงซ่อมแซมอาคารเท่านั้น พร้อมยืนยันว่าพรรคไม่มีนโยบายสร้างไอโอเพื่อโจมตีใครตามที่ถูกพาดพิง
จบศึกพิสูจน์ตึกส้มรอบแรก พยานวัตถุ คือ “ช่างแอร์” และ “ผ้าใบ” ส่วนประเด็นไอโอยังคงเป็นหนังเรื่องยาวที่ต้องฟังความจากทั้งสองฝ่ายต่อไป.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- แก้วตา หลังคายส้ม แฉยับพิกัดไอโอ ชั้น 4 ตึกอนาคตใหม่ ลั่นถ้าไม่หยุดเจอกันแน่!
- ไอติม ชี้พิรุธลือกตั้ง ยอดผู้ใช้สิทธิไม่ตรงนับหมื่นใบ ส.ส.เขต-บัญชีรายชื่อ ห่างกันผิดปกติ
- เพนกวิน กรีดแผล ส้ม-แดง& ทำการเมืองป่นปี้ ไพ่โง่โหวตอนุทินพ่นพิษ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: