กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ 3 หน่วย กทม.-น่าน-อุดรฯ 22 ก.พ. 69 ยัน ชลบุรี เขต 1 ไม่นับใหม่
กกต. สั่งลงคะแนนใหม่ 3 หน่วยที่ กทม. น่าน และอุดรธานี ในวันที่ 22 ก.พ. 69 หลังพบเหตุสุดวิสัยและเจ้าหน้าที่ผิดพลาด พร้อมยกคำร้องชลบุรี เขต 1 ยันตรวจสอบแล้วไม่พบทุจริต สั่งยุติเรื่องไม่นับใหม่
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธาน กกต. พร้อมด้วยคณะกรรมการและเลขาธิการฯ ร่วมกันแถลงข่าวสรุปสถานการณ์และการพิจารณาคำร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ โดยมีประเด็นสำคัญแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ การสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และ ผลการสอบสวนกรณีชลบุรี เขต 1
เคาะวันเลือกตั้งใหม่ 3 หน่วย (22 ก.พ. 69)
ที่ประชุม กกต. มีมติสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ในพื้นที่ 3 จังหวัด เนื่องจากเหตุสุดวิสัยและความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ ดังนี้
กทม. เขต 15 (หน่วยเลือกตั้งที่ 9)
- สาเหตุ ฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมขังและบัตรเลือกตั้งเสียหาย
- คำสั่ง เลือกตั้งใหม่ทั้ง 3 ประเภท (แบบแบ่งเขต, บัญชีรายชื่อ และประชามติ)
น่าน เขต 1 (หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ต.ชัยสถาน)
- สาเหตุ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ฉีกบัตรเลือกตั้งพลาดไปคร่อมหมายเลขผู้สมัคร ทำให้วินิจฉัยบัตรไม่ได้
- คำสั่ง เลือกตั้งใหม่เฉพาะ “แบบแบ่งเขต” (และสั่งเปลี่ยนชุด กปน. ใหม่)
อุดรธานี เขต 6 (หน่วยเลือกตั้งที่ 4 อ.ชัยวาน)
- สาเหตุ กปน. ฉีกบัตรพลาดคร่อมหมายเลขพรรคการเมือง
- คำสั่ง เลือกตั้งใหม่เฉพาะ “แบบบัญชีรายชื่อ” (และสั่งเปลี่ยนชุด กปน. ใหม่)
มติ “ชลบุรี เขต 1” ไม่นับคะแนนใหม่
สำหรับประเด็นร้อนในพื้นที่ ชลบุรี เขต 1 ที่มีการชุมนุมเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ นายครรชิต เจริญอินทร์ รองเลขาธิการ กกต. ผู้รับผิดชอบการไต่สวน ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบพยานหลักฐานและผู้ร้องเรียน 10 ปาก (มาให้ถ้อยคำ 6 ปาก) ดังนี้
ประเด็นไฟดับ
คลิปวิดีโอ “ไฟดับแต่พัดลมหมุน” ที่แชร์กัน ตรวจสอบแล้วเป็นเหตุการณ์ที่ จ.นนทบุรี ไม่ใช่ชลบุรี ส่วนในเขต 1 ชลบุรี มีไฟดับจริง 4 หน่วย (36-39) เป็นเวลา 40 นาที แต่ส่วนใหญ่นับคะแนนเสร็จแล้ว หรือหยุดรอจนไฟมา จึงไม่มีผลต่อความสุจริต
ประเด็นบัตรเขย่ง/นับช้า
ผู้ร้องระบุหน่วย 11-15 นับช้า ตรวจสอบแล้วพบว่าใช้เวลาตามปกติ เสร็จสิ้นช่วง 19.00-20.00 น. ไม่พบความผิดปกติ
ประเด็นอ่านบัตรผิด
ผู้ร้องไม่สามารถระบุได้ว่าจุดไหน หรือบัตรใบใด
ประเด็นพบเอกสารในถังขยะ/หีบไม่รัดสาย
กรณีนี้เกิดจากการย้ายสถานที่รวมหีบจากศาลาประชาคม (พื้นที่แคบ) ไปยังโรงยิมสนามแบดมินตันเพื่อทำการ “ยุบรวมหีบบัตร” ก่อนส่งเข้าโกดัง
มวลชนเข้าไปในช่วงที่เจ้าหน้าที่กำลังทำงาน (เสร็จไป 90% เหลือ 10%)
ยืนยันว่า “ไม่มีถังขยะ” ในจุดดังกล่าว กองเอกสารที่เห็นคือวัสดุที่รอการจัดการ และการตัดสายรัดหีบเป็นขั้นตอนปกติของการยุบรวมหีบบัตรเพื่อบรรจุใหม่
กกต. พิจารณาแล้วเห็นว่า พยานหลักฐานไม่ปรากฏว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรม จึงมีมติ “ยุติเรื่อง” และไม่มีเหตุให้สั่งนับคะแนนใหม่ตามมาตรา 124
