กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ 3 หน่วย กทม.-น่าน-อุดรฯ 22 ก.พ. 69 ยัน ชลบุรี เขต 1 ไม่นับใหม่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 18:11 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 18:11 น.
กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ใน กทม. น่าน และอุดรธานี วันที่ 22 ก.พ. 69
กกต. สั่งลงคะแนนใหม่ 3 หน่วยที่ กทม. น่าน และอุดรธานี ในวันที่ 22 ก.พ. 69 หลังพบเหตุสุดวิสัยและเจ้าหน้าที่ผิดพลาด พร้อมยกคำร้องชลบุรี เขต 1 ยันตรวจสอบแล้วไม่พบทุจริต สั่งยุติเรื่องไม่นับใหม่

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธาน กกต. พร้อมด้วยคณะกรรมการและเลขาธิการฯ ร่วมกันแถลงข่าวสรุปสถานการณ์และการพิจารณาคำร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ โดยมีประเด็นสำคัญแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ การสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และ ผลการสอบสวนกรณีชลบุรี เขต 1

เคาะวันเลือกตั้งใหม่ 3 หน่วย (22 ก.พ. 69)

ที่ประชุม กกต. มีมติสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ในพื้นที่ 3 จังหวัด เนื่องจากเหตุสุดวิสัยและความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ ดังนี้

กทม. เขต 15 (หน่วยเลือกตั้งที่ 9)

  • สาเหตุ ฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมขังและบัตรเลือกตั้งเสียหาย
  • คำสั่ง เลือกตั้งใหม่ทั้ง 3 ประเภท (แบบแบ่งเขต, บัญชีรายชื่อ และประชามติ)

น่าน เขต 1 (หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ต.ชัยสถาน)

  • สาเหตุ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ฉีกบัตรเลือกตั้งพลาดไปคร่อมหมายเลขผู้สมัคร ทำให้วินิจฉัยบัตรไม่ได้
  • คำสั่ง เลือกตั้งใหม่เฉพาะ “แบบแบ่งเขต” (และสั่งเปลี่ยนชุด กปน. ใหม่)

อุดรธานี เขต 6 (หน่วยเลือกตั้งที่ 4 อ.ชัยวาน)

  • สาเหตุ กปน. ฉีกบัตรพลาดคร่อมหมายเลขพรรคการเมือง
  • คำสั่ง เลือกตั้งใหม่เฉพาะ “แบบบัญชีรายชื่อ” (และสั่งเปลี่ยนชุด กปน. ใหม่)
กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในน่านทำบัตรเลือกตั้งผิดพลาด ส่งผลให้ต้องเลือกตั้งใหม่
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

มติ “ชลบุรี เขต 1” ไม่นับคะแนนใหม่

สำหรับประเด็นร้อนในพื้นที่ ชลบุรี เขต 1 ที่มีการชุมนุมเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ นายครรชิต เจริญอินทร์ รองเลขาธิการ กกต. ผู้รับผิดชอบการไต่สวน ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบพยานหลักฐานและผู้ร้องเรียน 10 ปาก (มาให้ถ้อยคำ 6 ปาก) ดังนี้

ประเด็นไฟดับ

คลิปวิดีโอ “ไฟดับแต่พัดลมหมุน” ที่แชร์กัน ตรวจสอบแล้วเป็นเหตุการณ์ที่ จ.นนทบุรี ไม่ใช่ชลบุรี ส่วนในเขต 1 ชลบุรี มีไฟดับจริง 4 หน่วย (36-39) เป็นเวลา 40 นาที แต่ส่วนใหญ่นับคะแนนเสร็จแล้ว หรือหยุดรอจนไฟมา จึงไม่มีผลต่อความสุจริต

ประเด็นบัตรเขย่ง/นับช้า

ผู้ร้องระบุหน่วย 11-15 นับช้า ตรวจสอบแล้วพบว่าใช้เวลาตามปกติ เสร็จสิ้นช่วง 19.00-20.00 น. ไม่พบความผิดปกติ

ประเด็นอ่านบัตรผิด

ผู้ร้องไม่สามารถระบุได้ว่าจุดไหน หรือบัตรใบใด

ประเด็นพบเอกสารในถังขยะ/หีบไม่รัดสาย

กรณีนี้เกิดจากการย้ายสถานที่รวมหีบจากศาลาประชาคม (พื้นที่แคบ) ไปยังโรงยิมสนามแบดมินตันเพื่อทำการ “ยุบรวมหีบบัตร” ก่อนส่งเข้าโกดัง

มวลชนเข้าไปในช่วงที่เจ้าหน้าที่กำลังทำงาน (เสร็จไป 90% เหลือ 10%)

ยืนยันว่า “ไม่มีถังขยะ” ในจุดดังกล่าว กองเอกสารที่เห็นคือวัสดุที่รอการจัดการ และการตัดสายรัดหีบเป็นขั้นตอนปกติของการยุบรวมหีบบัตรเพื่อบรรจุใหม่

กกต. พิจารณาแล้วเห็นว่า พยานหลักฐานไม่ปรากฏว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรม จึงมีมติ “ยุติเรื่อง” และไม่มีเหตุให้สั่งนับคะแนนใหม่ตามมาตรา 124

