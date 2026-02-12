นางแบบสาว แฉ พระเอก ป. หน้าหล่อ ทักขอเคลมฟรี เตือนระวังแชตหลุดถ้าไม่หยุดปากดี!

นุ่มนิ่ม อิสรีย์ นางแบบดัง แฉ พระเอก ป. สังกัดช่องใหญ่ ทักจีบหวังเคลมฟรี ไม่ได้ดั่งใจกลับด่ากราด ลั่น ถ้าไม่หยุดปากดีระวังแชตหลุด! ผุด #ผู้หญิงไม่ได้ง่ายทุกคนงับ ตามใส่ใจทั้งวงการ
กระตุ้นต่อมเผือกคนไทยทั้งประเทศกันอีกแล้ว เมื่อนางแบบสาวและครีเอเตอร์ชื่อดัง “นุ่มนิ่ม อิสรีย์” ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแฉพฤติกรรมฉาวของพระเอกช่องใหญ่รายหนึ่ง ทักข้อความส่วนตัวมาหาเพื่อขอจีบ แต่พอไม่ได้ดั่งใจก็พูดจาแย่ ๆ ใส่ จนนางแบบสาวหมดความอดทนกับพฤติกรรมแย่ ๆ ที่สวนทางหน้าตา
นุ่มนิ่ม อิสรีย์ โพสต์ข้อความแฉ พระเอกดัง ระบุว่า “พระเอกดังช่องใหญ่ อักษรย่อ ป. คุณควรใช้วิธีจีบสาวใหม่เถิดนะคะ อีกกรณีหากสาวไม่ให้ไลน์ คุณควรพิจารณาตัวเองให้ดีก่อนลั่นคำที่ไม่โอเคออกมาน้า #ให้สมกับfcมากมายที่ปลื้มคุณค่ะ”
ก่อนที่ นุ่มนิ่ม จะโพสต์ข้อความเพิ่มเติมในกล่องคอมเมนต์ ระบุว่า “#ผญทุกคนไม่ได้มีนิสัยเหมือนกันที่คุณทำสำเร็จ^^ ถ้าเค้าไม่ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นอาจมีแคปหลุด 555 หล่อแต่หากินฟรีมั่วก็ไม่โอเคค่ะ โดยเฉพาะวาจาเมื่อไม่ได้ต่มที่ต้องการ ควรเป็นสุภาพบุรุษนิดนึงน้า เจอสายพระเอกทักมาบ่อย แต่คนนี้ไม่โอเคมากๆเลย อย่าหาทำนะคะ คนแซ่บแห่งวงการที่สาวๆ สวยๆต่างร้องโอ้วววววซีดดด5555 ถ้าเขาไม่ใช้วาจาที่ฟังไม่เข้าท่า คงจะไม่โพสต์หรอกคับ55555 ยั่วดีนักจัดให้”
ล่าสุด 11 ก.พ. 69 นุ่มนิ่ม อิสรีย์ นางแบบดัง ออกมาโพสต์ข้อความเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า “พี่ ๆ เพื่อน ๆ วงการ ดารานักแสดงเลิกทักถามนิ่มได้แล้วน้าค้า เรื่องพระเอก ป. เชื่อว่าทุกคนน่าจะมีลิสชื่อในหัวอยู่แล้ว ฮ่าา #ผญไม่ได้ง่ายทุกคนงับ”
ขณะที่ทางชาวเน็ตที่ได้เห็นข้อความทั้งหมดจากนางแบบดังแล้วต่างก็แห่เข้ามากระหน่ำคอมเมนต์กันใหญ่ เพราะอยากรู้ว่า พระเอก ป. คือใคร? และในบางส่วนก็คาดเดาจากข่าวฉาวอื่น ๆ ในอดีตที่คาดว่าน่าจะโยงไปถึงพระเอกดังคนหนึ่งได้
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็คงจะต้องรอความจริงจากปากของ นุ่มนิ่ม อิสรีย์ อีกครั้งหนึ่ง ว่าพระเอก ป. คือใคร และหากมีความคืบหน้าทางทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ฮือฮา “เจี๊ยบ พิสุทธิ์” สว.คนใหม่ ที่แท้พ่อบังเกิดเกล้า พระเอกดัง 4Kings
- พระเอกดัง สมัยก่อน หล่อมาก ปัจจุบัน หน้าเละคนจนตกใจ รู้สาเหตุยิ่งเศร้า
- จบเศร้า พระเอกดัง เลิกดารารุ่นพี่ สุดจุก “เลิกทั้งที่ยังรัก” แผนแต่งงานล่ม
อ้างอิงจาก : FB Itsaree Thanaathisak
ติดตาม The Thaiger บน Google News: