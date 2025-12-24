จบเศร้า พระเอกดัง เลิกดารารุ่นพี่ สุดจุก “เลิกทั้งที่ยังรัก” แผนแต่งงานล่ม

ช็อกแฟนคลับ “แชป วรากร” รับเลิก “ไอซ์ อธิชนัน” ปิดฉากรัก 3 ปี ทั้งที่วางแผนแต่งงาน เผยสาเหตุสุดจุก เลิกทั้งที่ยังรัก
ข่าวเศร้าส่งท้ายปีสำหรับแฟนคลับที่เชียร์คู่นี้ พระเอกหนุ่ม “แชป-วรากร ศวัสกร” ออกมาเปิดใจกลางงานกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์เรื่อง ปอบดิ๊บดิบ ยอมรับตรงๆ ว่าได้ยุติความสัมพันธ์กับนักแสดงสาวรุ่นพี่ “ไอซ์-อธิชนัน ศรีเสวก” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า 3 ปี ท่ามกลางความเสียดายของคนรอบข้าง เพราะก่อนหน้านี้ทั้งคู่วางแผนอนาคตไกลถึงขั้นแต่งงาน
แชป วรากร เล่าถึงสาเหตุของการเลิกรากับไอซ์ว่า ไม่ได้เกิดจากการทะเลาะเบาะแว้งรุนแรง หรือมีปัญหามือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด แต่ฟางเส้นสุดท้ายคือเรื่องของ “เวลา” และภาระหน้าที่การงานที่มากขึ้นของทั้ง 2 ฝ่าย ทำให้โอกาสในการเจอกันน้อยลงเรื่อยๆ ความหวานที่เคยมีก็เริ่มจืดจาง จนกลายเป็นความห่างเหิน
ก่อนจะมาถึงจุดยื้อไม่ไหว พระเอกหนุ่มเผยว่าทั้งคู่เริ่มจับสัญญาณความเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งการที่เจอกันน้อยลง หรือรูปคู่ที่หายไป จึงได้มีการจับเข่าคุยกัน ตกลงว่าจะลองพยายามปรับความสัมพันธ์ดูอีกสักครั้ง โดยให้เวลากันและกัน 1 เดือนเพื่อแก้ไขสถานการณ์ แต่เมื่อครบกำหนดแล้ว พบว่าความรู้สึกและความสัมพันธ์ไม่ได้ดีขึ้น จึงตัดสินใจร่วมกันที่จะ “ถอยคนละก้าว” ในวันที่ยังมีความรู้สึกดีๆ ให้กัน ดีกว่าฝืนต่อไปจนกลายเป็นความเกลียดชัง
ประเด็นที่ทำเอาหลายคนสะเทือนใจ คือการที่แชปยอมรับว่า การตัดสินใจครั้งนี้เป็นการ “เลิกกันทั้งที่ยังรัก” ในวันที่ตกลงลดสถานะ เขายังคงบอกรักฝ่ายหญิง ฝ่ายหญิงเองก็บอกรักเขาเช่นกัน แต่ด้วยสถานการณ์ที่บีบคั้นทำให้ต้องเลือกทางนี้
แชปยังเปิดเผยด้วยน้ำเสียงเศร้าว่า จริงๆ แล้วเขาวางแผนไว้ว่าจะแต่งงานกับไอซ์ คิดว่าคนนี้คือคนที่ใช่ ตั้งใจจะหยุดที่คนนี้แล้ว ไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้เกิดขึ้น เพราะตลอด 3 ปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ราบรื่นและดีมาก แทบไม่เคยทะเลาะกันเลย
แม้ความสัมพันธ์ฉันคนรักจะจบลง แต่ในพาร์ทของการทำงานและธุรกิจ ทั้งคู่ยังคงมีร้านอาหารที่ลงทุนร่วมกัน ซึ่งแชปยืนยันว่ายังสามารถทำงานร่วมกับไอซ์ได้ ไม่มีปัญหา แต่ในช่วงแรกนี้อาจจะต้องขอเวลาส่วนตัวเพื่อรักษาสภาพจิตใจให้แข็งแรงขึ้น ก่อนจะกลับมาพูดคุยกันได้สนิทใจในฐานะเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อไป
