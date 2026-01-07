ข่าวดาราบันเทิง

พระเอกดัง สมัยก่อน หล่อมาก ปัจจุบัน หน้าเละคนจนตกใจ รู้สาเหตุยิ่งเศร้า

เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 13:51 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 13:53 น.
104
หนัง 9 1/2 Weeks (1986)

มิกกีย์ รูร์ก จากพระเอกดาวรุ่ง หล่อราว เทพบุตร ปัจจุบันคนตกใจใบหน้าพังยับ เปลี่ยนไปจนคนจำแทบไม่ได้? แต่ที่มามีสาเหตุ

หลังจากมีข่าวช็อก มิกกีย์ รูร์ก อดีตซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดวัย 73 ปี กำลังเผชิญวิกฤตการเงินอย่างหนัก ค้างค่าเช่าบ้านในลอสแอนเจลิสกว่า 2 ล้านบาท สิ่งที่ทำให้ผู้คนตกใจไม่แพ้กันคือรูปลักษณ์ปัจจุบัน ที่เปลี่ยนไปจนแทบจำเค้าเดิมไม่ได้ หลายคนอาจสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับใบหน้าที่เคยหล่อเหลาระดับเทพเจ้าของเขา?

เรื่องราวที่มาถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมของความงาม ความเจ็บปวด เกิดจากสังเวียนการต่อสู้ที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาล

ย้อนกลับไปในช่วงปี 1980s มิกกีย์ รูร์ก คือนิยามของคำว่าหล่อวัวตายควายล้ม ด้วยรอยยิ้มกระชากใจและสายตาที่แฝงความดื้อรั้น เขาถูกเปรียบเทียบกับตำนานอย่าง มาร์ลอน แบรนโด และ เจมส์ ดีน ผลงานสร้างชื่ออย่าง Diner (1982) ยิ่งหนัง 9 1/2 Weeks (1986) ออกฉาย ทำให้เขากลายเป็น “Sex Symbol” ที่สาวๆ ทั่วโลกคลั่งไคล้

แต่ภายใต้ความหล่อนั้น มิกกีย์เกลียดระบบฮอลลีวูด เขาเบื่อหน่ายกับการเป็นเพียงดาราหน้าหล่อ จึงเริ่มทำตัวขบถจนผู้สร้างหนังหลายคนเอือมระอา

มิกกีย์ รูร์ก หนัง 9 1/2 Weeks (1986)

จุดเปลี่ยนไม่อาจย้อนกลับ ทิ้งวงการไป “ต่อยมวย”

ในช่วงต้นยุค 90s มิกกีย์ตัดสินใจหันหลังให้การแสดง ก้าวเข้าสู่สังเวียน “มวยอาชีพ” อย่างจริงจัง ให้เหตุผลว่า “ผมรู้สึกว่าตัวเองกำลังทำลายตัวเอง… ผมไม่มีความเคารพในตัวเองในฐานะนักแสดงอีกต่อไป”

การตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางอาชีพลิกฝ่ามือ คือจุดเริ่มต้นของหายนะทางใบหน้า แม้สถิติการชกของเขาจะดูดี (ชนะ 6 เสมอ 2) แต่ร่างกายของเขา กลับถูกชกจนแหลกเหลว จมูกของเขาถูกหมัดกระแทกจนผิดรูป 2 ครั้ง โหนกแก้มถูกทุบจนร้าวและยุบตัวบาดเจ็บลิ้นฉีกอย่างรุนแรง ซี่โครงหักและนิ้วเท้าหัก

ฟังแล้วยังสยองจิกแขนเกร็งเท้าแทน

ศัลยกรรมผิดพลาด

เมื่อเขาคิดจะกลับมาสู่วงการบันเทิง เขาจำเป็นต้องซ่อมใบหน้าที่พังยับเยิน แต่โชคร้ายที่เขาเลือกหมอผิด มิกกีย์เคยให้สัมภาษณ์ยอมรับตรงๆ ว่า “ผมไปหาหมอผิดคนเพื่อที่จะกอบกู้หน้าของผมกลับมา” (I went to the wrong guy to put my face back together) เขาต้องผ่าตัดจมูกถึง 5 ครั้ง หมอต้องเลาะกระดูกอ่อนจากหู เพื่อมาสร้างจมูกใหม่ให้เขา

การผ่าตัดครั้งแรกที่ไม่สมบูรณ์ นำไปสู่การผ่าตัดแก้ไขครั้งที่ 2, 3 และต่อๆ มา กลายเป็นวงจรอุบาทว์ที่ทำให้ใบหน้าของเขาดูแข็งเกร็ง ผิดรูปไปเรื่อยๆ จนดูเหมือน “หน้ากาก” มากกว่าใบหน้าคน

มิกกีย์ รูร์ก อดีต ปัจจุบัน

แม้ใบหน้าจะเสียโฉม แต่ความเจ็บปวดนั้นกลับกลายเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการแสดง ในปี 2008 เขากลับมาผงาดอย่างยิ่งใหญ่ในภาพยนตร์เรื่อง “The Wrestler” บทบาทนักมวยปล้ำตกอับที่ร่างกายพังยับเยินนั้นตรงกับชีวิตจริง ของเขาอย่างน่าขนลุก ใบหน้าที่บิดเบี้ยว รอยแผลเป็นช่วยส่งอารมณ์ให้ตัวละครจนเขาคว้ารางวัลลูกโลกทองคำ เข้าชิงออสการ์

มิกกีย์ รูร์ก ในหนัง The wrestler

มิกกีย์ รูร์ก สภาพปัจจุบัน

ในปัจจุบัน (ปี 2026) ภาพล่าสุดที่ปรากฏเป็นข่าว มิกกีย์ในวัย 73 ปี ดูซูบผอมและใบหน้าเปลี่ยนไปอีกครั้งจากการทำศัลยกรรมเพิ่มเติมและการฉีดสารเติมเต็ม (Fillers) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อพยายามยื้อความเยาว์วัย ประกอบกับการใช้ชีวิตที่หนักหน่วงในอดีต ทำให้สภาพร่างกายของเขาดูร่วงโรยกว่าวัย

ใบหน้าของมิกกีย์ รูร์ก ไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะแค่ความแก่โรยตามสังขารอย่างเดียว อีกแง่คือร่องรอยสมุดบันทึกความเจ็บปวด จารึกเรื่องราวของนักแสดงหนุ่มผู้ปฏิเสธความงามแบบพิมพ์นิยมที่พระเจ้าประทานให้ แล้วหันไปหาสังเวียนเลือด ทำลายอภิสิทธิ์ที่คนนับล้านใฝ่ฝัน ต้องทนทุกข์กับการซ่อมแซมร่างกายที่ไม่เคยกลับมาสมบูรณ์ดังเดิม แม้วันนี้เขาอาจจะดูเปลี่ยนไปจนน่าตกใจ แต่สำหรับแฟนหนัง ตัวตนและฝีมือการแสดงของเขายังคงเป็นตำนานที่ไม่มีวันถูกลืม

เรื่อง อินทราวุธ

เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 13:51 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 13:53 น.
104
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

