ฮือฮา “เจี๊ยบ พิสุทธิ์” สว.คนใหม่ ที่แท้พ่อบังเกิดเกล้า พระเอกดัง 4Kings

เผยแพร่: 18 ม.ค. 2569 16:35 น.| อัปเดต: 18 ม.ค. 2569 16:35 น.
แฟ้มภาพ

กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ที่ทำเอาแฟนคลับทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ฮือฮา เมื่อร็อกเกอร์มาดเท่ยุค 90 อย่าง “เจี๊ยบ พิสุทธิ์” พ่อบังเกิดเกล้าของพระเอกหนุ่มสุดฮอต “จี๋ สุทธิรักษ์” ได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) คนใหม่เป็นที่เรียบร้อย

หลังจากที่ “เจี๊ยบ พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร” อดีตนักร้องและโปรดิวเซอร์มือทองแห่งค่าย RS ผู้เป็นเจ้าของเพลงฮิตระดับตำนานอย่าง “รักเธอเป็นวันสุดท้าย” และ “แจ๋วจริง” สร้างความประหลาดใจครั้งใหญ่ เมื่อปรากฏชื่อเป็น สมาชิกวุฒิสภา (สว.) คนใหม่ โดยเป็นการเลื่อนขึ้นมาจากบัญชีสำรองในกลุ่มที่ 16 (กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา) เพื่อเข้าทำหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่างลง

หากย้อนดูประวัติของเจี๊ยบ พิสุทธิ์ ต้องบอกว่าไม่ธรรมดา เพราะในอดีตคือไอคอนของชาวร็อกผมยาวพร้อมผ้าคาดหัว ที่มีผลงานอัลบั้มชื่อดังอย่าง “PISUT” และ “พิสุทธิ์ TYPE TWO” รวมถึงการทำโปรเจกต์ “ร็อกอำพัน” ร่วมกับเป้ ไฮ-ร็อก ที่นำเพลงเก่ามาเรียบเรียงใหม่จนโด่งดังไปทั่วประเทศ

นอกจากงานเบื้องหน้าแล้ว เจ้าตัวยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินยุค 90 อีกมากมาย เช่น เต๋า สมชาย, นุ๊ก สุทธิดา และเจมส์ เรืองศักดิ์ ก่อนจะตัดสินใจเดินหน้าเข้าสู่บทบาทสมาชิกวุฒิสภา เพื่อขับเคลื่อนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมตามประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

เจี๊ยบ พิสุทธิ์
แฟ้มภาพ Facebook @พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร
แฟ้มภาพ Facebook @พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร
แฟ้มภาพ Facebook @พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร

ความผูกพันของครอบครัว “ทรัพย์วิจิตร”

สำหรับชีวิตส่วนตัว เจี๊ยบ พิสุทธิ์ เคยสมรสกับอดีตนักแสดงสาว แจ๊คกี้ ณัฐรดา อภิธนานนท์ และมีพยานรักด้วยกันคือ “จี๋ สุทธิรักษ์” วัย 32 ปี ซึ่งปัจจุบันหนุ่มจี๋ได้กลายเป็นพระเอกแถวหน้าที่พิสูจน์ฝีมือจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง อาทิ 4 KINGS (ภาค 1-2) , อนงค์, Real Fake โคตรปลอม , อังคารคลุมโปง เป็นต้น

สำหรับ หนุ่มจี๋ เป็นทายาท เจี๊ยบ พิสุทธิ์ กับอดีตภรรยา แจ๊คกี้ ณัฐรดา ที่ได้แต่งงานใหม่กับ หม่อมปลื้ม ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล ไปเมื่อปี 2553

ขณะที่ปัจจุบัน เจี๊ยบ พิสุทธิ์ แต่งงานใหม่กับ “แนน” ชัญญากานต์ คุ้มดี เจ้าสาวนอกวงการ เมื่อปี 52.

จี๋ สุทธิรักษ์
แฟ้มภาพ
จี๋ สุทธิรักษ์ Gee Sutthirak
ภาพจาก Facebook @Gee The Beloved = จี๋ สุทธิรักษ์ Gee Sutthirak
ภาพ Facebook @พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร
ภาพ Facebook @พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร

