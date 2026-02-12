อินฟลู โต้ดราม่าบุกบ้าน ตู่ ภพธร ยันไม่บ้าดารา แค่บ้านใกล้กัน งัดหลักฐานแชท ไม่ติดใจ

จบดราม่าด้วยดี อินฟลูฯ สาวโต้ข่าวบุกบ้าน ตู่ ภพธร ยันไม่ได้บ้าดารา เจตนาบริสุทธิ์ แค่อยู่บ้านใกล้กันเดิน 20 ก้าวไปดีลงาน งัดหลักฐานแชท ‘นุช’ ภรรยานักร้องให้กำลังใจ เดี๋ยวเรื่องก็ผ่านไป
จากกรณีที่ อินฟลูเอนเซอร์สาวขับรถสวนกับ ตู่ ภพธร ที่กำลังขี่สกู๊ตเตอร์จึงมีการทักทายกันตามประสาเพื่อนบ้าน เธอแนะนำตัวว่าเพิ่งซื้อบ้านอยู่ซอยข้างๆ และถือโอกาสดีลงานกลางถนน โดยบอกว่าจะจ้างมาร้องเพลงงานขึ้นบ้านใหม่ในเดือนมีนาคมซึ่งตรงกับวันเกิดพอดี ทางพี่ตู่ก็ยิ้มรับตามมารยาท
ต่อมาเธอได้ทักไปหานักร้องหนุ่มเพื่อสอบถามคิวงานในวันดังกล่าวว่ายังว่างอยู่หรือไม่ ฝั่ง ตู่ ภพธร ตอบกลับว่ามีคิวงานอื่นติดต่อมาแต่ยังไม่คอนเฟิร์ม จากนั้นคลิปตัดภาพไปช่วงที่เธอสอบถามว่า ‘คุณนุช’ ภรรยาของนักร้องหนุ่มอยู่บ้านหรือไม่ เพราะต้องการเดินไปหาเพื่อพูดคุยเรื่องงานด้วย
หลังจากที่มีกระแสดราม่าบางส่วนมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและคุกคามความเป็นส่วนตัว ล่าสุด อินฟลูเอนเซอร์สาวได้ออกมาโพสต์ชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น และปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าเป็นพวกคลั่งดารา หรือ ซาแซง พร้อมย้ำว่า ตู่ กับภรรยาเองก็น่ารัก แนะนำเรื่องบ้าน เรื่องจุดระวังรอยรั่วให้รีบแก้ ซึ่งเป็นการคุยกันด้วยดี
“ว่าด้วยเรื่องบุกบ้านพี่ตู่ หาว่าเป็นซาแซง ฉันจะบ้า ฉันไม่ได้บ้าดารา คอนเสิร์ตสักคอน ฉันยังไม่เคยไปเลย 29 ปีตั้งแต่เกิดมาเนี่ย โว๊ะ” และ “คือบุกบ้านยังไงงง555555 ฉันไปดีลงาน แค่เขาอยู่ใกล้บ้านฉัน เดิน 20 ก้าวก็ถึงแล้ว แล้ว เขาก็แนะนําบ้านแบบดีด้วยว่าให้ทําแบบนี้ บ้านระวังรอยรั่ว ตรงนี้นะ เพราะเราเพิ่งจะเข้ามาอยู่ ให้ช่างแก้ไว้เลย คือมันไม่ดี ตรงไหนวะ”
จากนั้นเธอแคปภาพแชทที่พูดคุยกับ พี่นุช ภรรยา ตู่ ภพธร โดยเธอรู้สึกงงและขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น ซึ่ง ฝั่งพี่นุช ตอบกลับว่า “ไม่เป็นไรเลย พี่กับพี่ตู่โอเค” และ “เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะ”
