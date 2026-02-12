เปิดภาพล่าสุด บี๋ สวิช หวนคืนจอแก้วอีกครั้ง ในวัยเลข 5 หล่อเป๊ะไม่เปลี่ยน

เปิดภาพล่าสุด บี๋ สวิช อดีตพระเอกดังยุค 90 หวนคืนจอแก้วอีกครั้ง ในวัยเลข 5 แฟนละครแห่ชม ยังหล่อเป๊ะเหมือนเดิม
บอกเลยว่าแฟนคลับสาวน้อยสาวใหญ่ต้องกระชุ่มกระชวยกันเป็นพิเศษ เมื่อ บี๋ สวิช เพชรวิเศษศิริ หวนคืนจอแก้วอีกครั้งในรอบ 4 ปี โดยการกลับมาเล่นละครรอบนี้ก็ยังคงสร้างผลงานให้กับบ้านเก่าและค่ายเก่า อย่า งช่อง 7HD และดาราวิดีโอ พร้อมในสัมภาษณ์ความฟิตในวัย 50 ปี
บี๋ สวิช เผยว่า “ช่วงที่หายไป 3-4 ปีเพราะไปทำธุรกิจเป็นหุ้นส่วนร้านซูชิแบรนด์หนึ่ง แต่พอเจอโควิดทุกอย่างมันหยุดลงทั้งหมด ซึ่งตอนนั้นก็ต้องประคองตัวเองให้รอดให้ได้ แต่ปัจจุบันถอนหุ้นออกมาแล้ว ด้วยภาวะเศรษฐกิจช่วงโควิดด้วย บวกกับมีปัญหาเรื่องหุ้นนิดหน่อย แต่ผลตอบรับก็ยังโอเค
แต่ก็ยังมีแพลนอยากเปิดร้านอาหารอยู่ แต่ตอนนี้กลับมาทำงานในวงการเหมือนเดิมก่อนเติมความกระชุ่มกระชวย ดีใจที่ได้กลับมาเยือนบ้านหลังเก่าอีกครั้ง เพราะละครเรื่องแรกก็ทำงานกับช่อง 7 และกับค่ายดาราวิดีโอ ปัจจุบันนี้ยอมรับว่าทำงานง่ายขึ้นมาด้วยเทคโนโลยี และทีมงานรุ่นใหม่ ๆ มันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่ก็ปรับตัวได้อย่างสบาย”
เมื่อนักข่าวถามถึงเรื่องสุขภาพร่างกายตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง เนื่องจากเข้าสู่วัยเลข 5 อย่างเป็นทางการแล้ว บี๋ สวิช เผยว่า “เรื่องสุขภาพจะเน้นดูแลแบบพิเศษที่ 4 เรื่องหลัก ๆ คือ หัวใจ ความดัน เบาหวาน และไต ต้องดูให้มากขึ้นเพราะอายุเรามากขึ้น ทานอาหารได้ไม่เหมือนเดิม ต้องเลือกกินมากขึ้น ออกกำลังกายร่วมด้วย
แล้วก็ดูแลจิตใจ ถ้ามีอะไรมากระทบจิตใจเจอเหตุการณ์โควิด เจอเหตุการณ์ไม่มีงาน เจอเหตุการณ์ภาวะเศรษฐกิจแย่หรือโรครุมเร้า มันต้องประคองใจให้สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้ อย่าให้จิตตก บางทีคนจิตตกมันสามารถทำอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เยอะตามที่เราเห็นข่าวในสมัยก่อน
เพราะฉะนั้นประคองร่างกายไม่พอ ต้องประคองใจเราด้วย มีความสุขแล้วก็รู้เท่าทัน เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญต้องมีสติ ทำอะไรแล้วแต่ก็ขอให้มีสติทุกอย่างที่เราคิดและทำ ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไร มีแค่ตรวจเบาหวาน เมื่อก่อนชอบกินชาเขียว แล้วขอข้น ๆ ของโปรด แต่เดี๋ยวนี้ถ้าจะกินก็ขอหวานแค่ 10% ให้มันมีรสชาติอยู่บ้าง แต่ว่าก็คอยตรวจสุขภาพเรื่อยๆ”
ประวัติ “บี๋ สวิช” และผลงานในวงการบันเทิง
บี๋ สวิช เพชรวิเศษศิริ เกิดเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2518 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก คณะนิเทศศาสตร์ เอกการโฆษณา มหาวิทยาลัยพายัพ
บี๋ สวิช ก้าวสู่วงการบันเทิงจากการไปเดินเล่นสยามสแควร์กับเพื่อน ซึ่งตอนนั้นได้ลงมาจากเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมคุณย่าที่กรงุเทพฯ ก่อนที่เขาจะถูกแมวมองทาบทามให้มาเป็นนายแบบถ่ายโฆษณา ลงในนิตยสาร ดิฉัน ถือเป็นงานในวงการบันเทิงชิ้นแรกในชีวิต จากนั้นก็มีโอกาสได้ถ่ายบแบบให้นิตยสสารอีกหลายเล่ม
ต่อมา บี๋ สวิช ได้มีผลงานการแสดงละครโทรทัศน์เรื่องแรกกับทางช่อง 3 ในเรื่อง นางอาย ขณะเดียวกันก็มีผลงานละครอีกเรื่องกับทางช่อง 7 โดยการชักชวนของ ดวงดาว จารุจินดา ติดต่อให้เข้ามาทดสอบหน้ากล้องกับ สยาม สังวริบุตร ก่อนที่ บี๋ จะได้รับบทเป็น พฤกษ์ ในละครคือ หัตถาครองพิภพ จากนั้นเขาก็ได้รับเล่นละครย้อนยุคฟอร์มใหญ่อย่าง ร่มฉัตร รับบทเป็น อรรณพ
หลังจากละครเรื่องนี้ บี๋ สวิช ก็ได้รับบทเป็นพระเอกกับทางช่อง 7 โดยรับบทรับเชิญใน โอ้มาดา, พันหนึ่งราตรี, สุดสายป่าน ก่อนจะรับบทนำเต็มตัวในละครเรื่อง ดอกแก้ว คู่กับ สุวนันท์ คงยิ่ง จากนั้นมีผลงานละครอีกหลายเรื่อง และยังมีงานเพลงลูกทุ่ง จากอัลบั้มเพลงประกอบละคร พ่อดอกรักเร่
นอกจากผลงานทางด้านการแสดงแล้ว บี๋ สวิช ยังเคยเป็นพิธีกรในรายการ 7 สีคอนเสิร์ต, คุณครูธรรมชาติ และเวทีไท ซึ่งได้รับรางวัลเทพทองในปี 2550 จากรายการ เวทีไท อีกด้วย
