ภาพล่าสุด เพชรา เชาวราษฎร์ ศัลยกรรมชุดใหญ่ในวัย 84 ปี สวยเป๊ะโกงอายุเหมือน 50 ต้นๆ

เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 18:15 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 17:21 น.
58
เผยโฉม เพชรา เชาวราษฎร์ หลังทำศัลยกรรมแบบจัดเต็ม ในวัย 84 ปี หน้าเด็กลงมาก

เผยโฉมล่าสุด เพชรา เชาวราษฎร์ นางเอกนัยน์ตาหยาดน้ำผึ้ง หลังทำศัลยกรรมแบบจัดเต็ม ในวัย 84 ปี สวยขึ้นและหน้าเด็กลงมาก

เรียกเสียงฮือฮาและทำเอาคนทั้งโซเชียลต้องตกตะลึงไปพร้อม ๆ กัน เมื่อ เพชรา เชาวราษฎร์ นางเอกตลอดกาล เจ้าของฉายา นัยน์ตาหยาดน้ำผึ้ง ที่ปัจจุบันแม้อายุจะล่วงเลยเข้าสู่วัย 84 ปีแล้ว แต่ความสวยสง่าก็ไม่เคยถูกกาลเวลาทำลายลงได้เลย

ล่าสุดขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงจะหยุดสวยไปเลยก็ไม่ได้ คุณอาเพชรา เชาวราษฎร์ ตัดสินใจทำศัลยกรรมใบหน้าครั้งใหญ่ เพื่อคงควายสาวความสวยเอาไว้ให้เหมือนแรกเริ่มเข้าวงการ ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ใช้เทคนิคการดึงหน้าและดึงคอ พร้อมการเก็บรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ของใบหน้าอย่างประณีต โดยใช้เทคนิคการเย็บแบบซ่อนแผลผ่าตัดให้เรียบเนียนจนดูไม่ออก

แม้ว่าการทำศัลยกรมดึงหน้าในครั้งนี้ของนางเอกนัยน์ตาหยาดน้ำผึ้ง ไม่เพียงแต่จะทำให้ดูเด็กดูสาวลงไปเหมือนกับเพิ่งจะอายุ 40-50 ปีเท่านั้น แต่ยังคงเอกลักษณ์ความงามที่แท้จริงของ เพชรา เชาวราษฎร์ เอาไว้ครบทุกกระเบียดนิ้ว แถมยังได้ช่างแต่งหน้าฝีมือดีระดับประเทศอย่าง น้องฉัตร มาแต่งแต้มสีสันเพิ่มเติมความเป๊ะเข้าไปอีก บอกเลยว่าสาว ๆ เห็นแล้วยังอึ้งในความสวย

เผยโฉม เพชรา เชาวราษฎร์ นางเอกนัยตาหยาดน้ำผึ้ง หลังทำศัลยกรรมในวัย 84 ปี หน้าเด็กลงมาก-4

เผยโฉม เพชรา เชาวราษฎร์ นางเอกนัยตาหยาดน้ำผึ้ง หลังทำศัลยกรรมในวัย 84 ปี หน้าเด็กลงมาก-6

เผยโฉม เพชรา เชาวราษฎร์ หลังทำศัลยกรรมแบบจัดเต็ม ในวัย 84 ปี หน้าเด็กลงมา-4

เผยโฉม เพชรา เชาวราษฎร์ หลังทำศัลยกรรมแบบจัดเต็ม ในวัย 84 ปี หน้าเด็กลงมา-5

เผยโฉม เพชรา เชาวราษฎร์ หลังทำศัลยกรรมแบบจัดเต็ม ในวัย 84 ปี หน้าเด็กลงมาก-2

เผยโฉม เพชรา เชาวราษฎร์ หลังทำศัลยกรรมแบบจัดเต็ม ในวัย 84 ปี หน้าเด็กลงมาก-3

ภาพจาก : ไทยรัฐบันเทิง

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

