ภาพล่าสุด เพชรา เชาวราษฎร์ ศัลยกรรมชุดใหญ่ในวัย 84 ปี สวยเป๊ะโกงอายุเหมือน 50 ต้นๆ

เผยโฉมล่าสุด เพชรา เชาวราษฎร์ นางเอกนัยน์ตาหยาดน้ำผึ้ง หลังทำศัลยกรรมแบบจัดเต็ม ในวัย 84 ปี สวยขึ้นและหน้าเด็กลงมาก
เรียกเสียงฮือฮาและทำเอาคนทั้งโซเชียลต้องตกตะลึงไปพร้อม ๆ กัน เมื่อ เพชรา เชาวราษฎร์ นางเอกตลอดกาล เจ้าของฉายา นัยน์ตาหยาดน้ำผึ้ง ที่ปัจจุบันแม้อายุจะล่วงเลยเข้าสู่วัย 84 ปีแล้ว แต่ความสวยสง่าก็ไม่เคยถูกกาลเวลาทำลายลงได้เลย
ล่าสุดขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงจะหยุดสวยไปเลยก็ไม่ได้ คุณอาเพชรา เชาวราษฎร์ ตัดสินใจทำศัลยกรรมใบหน้าครั้งใหญ่ เพื่อคงควายสาวความสวยเอาไว้ให้เหมือนแรกเริ่มเข้าวงการ ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ใช้เทคนิคการดึงหน้าและดึงคอ พร้อมการเก็บรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ของใบหน้าอย่างประณีต โดยใช้เทคนิคการเย็บแบบซ่อนแผลผ่าตัดให้เรียบเนียนจนดูไม่ออก
แม้ว่าการทำศัลยกรมดึงหน้าในครั้งนี้ของนางเอกนัยน์ตาหยาดน้ำผึ้ง ไม่เพียงแต่จะทำให้ดูเด็กดูสาวลงไปเหมือนกับเพิ่งจะอายุ 40-50 ปีเท่านั้น แต่ยังคงเอกลักษณ์ความงามที่แท้จริงของ เพชรา เชาวราษฎร์ เอาไว้ครบทุกกระเบียดนิ้ว แถมยังได้ช่างแต่งหน้าฝีมือดีระดับประเทศอย่าง น้องฉัตร มาแต่งแต้มสีสันเพิ่มเติมความเป๊ะเข้าไปอีก บอกเลยว่าสาว ๆ เห็นแล้วยังอึ้งในความสวย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เผยภาพสุดท้าย เพชรา เชาวราษฎร์ นั่งเคียงข้างสามี “ชรินทร์” ก่อนจากกันตลอดกาล
- น้อยคนรู้ ‘เพชรา-ชรินทร์’ เคยมีลูกด้วยกัน แต่ชะตาพรากจาก
- ภาพประวัติศาสตร์ 3 นางเอกแห่งยุค ร่วมเฟรมเดียวกัน อรัญญา-เพชรา-พัชราภา
ภาพจาก : ไทยรัฐบันเทิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: