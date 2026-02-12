ข่าวดาราบันเทิง

พลิกคดีช็อก “เคิร์ต โคเบน” วง Nirvana อาจถูกฆาตกรรม ไม่ใช่ฆ่าตัวตาย

เผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 09:59 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 09:59 น.
พลิกคดีช็อก "เคิร์ต โคเบน" วง Nirvana อาจถูกฆาตกรรม ไม่ใช่ฆ่าตัวตาย

พลิกคดีโลกตะลึง ผลพิสูจน์ใหม่ชี้ “เคิร์ต โคเบน” วง Nirvana อาจถูกฆาตกรรม อำพรางด้วยศพโอเวอร์โดส ไม่ใช่ฆ่าตัวตาย

ผ่านไปกว่า 3 ทศวรรษแล้วนับตั้งแต่การจากไปของ “เคิร์ต โคเบน” ราชาเพลงกรันจ์แห่งวง Nirvana สร้างความช็อกให้กับคนทั่วโลกเมื่อวันที่ 5 เมษายน 1994 ณ บ้านพักในเมืองซีแอตเทิล

ในเวลานั้นเจ้าหน้าที่นิติเวชสรุปสาเหตุการตายว่าเป็นการ “ฆ่าตัวตาย” ด้วยอาวุธปืนลูกซอง แต่ล่าสุด เรื่องราวที่ดูเหมือนจะได้บทสรุปไปแล้วกลับถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง หลังทีมผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ภาคเอกชนได้นำหลักฐานเก่ามาวิเคราะห์ใหม่ พบข้อบ่งชี้ที่น่าตกตะลึงว่า นี่อาจไม่ใช่การฆ่าตัวตาย แต่เป็น “เหตุฆาตกรรม” ที่ถูกอำพรางไว้อย่างแนบเนียน

การวิเคราะห์ใหม่ชี้ว่าเคิร์ต โคเบน อาจถูกฆาตกรรม ไม่ใช่ฆ่าตัวตาย

ประเด็นสำคัญที่ทีมวิจัยนำโดย ไบรอัน เบอร์เน็ตต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบาดแผลกระสุนปืน และ มิเชลล์ วิลกินส์ นักวิจัยอิสระ ได้เปิดเผยผ่านบทความวิชาการคือ ความขัดแย้งทางสรีรวิทยาในผลชันสูตรพลิกศพ ระบุว่าพบสภาวะเนื้อตายในสมองและตับของโคเบน ซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากการขาดออกซิเจนเป็นเวลานาน

อาการเช่นนี้มักพบในผู้เสียชีวิตจากการเสพยาเกินขนาดที่ระบบหายใจค่อยๆ ล้มเหลว ไม่ใช่การเสียชีวิตเฉียบพลันจากกระสุนปืนระเบิดศีรษะ ซึ่งร่างกายจะหยุดทำงานทันทีโดยไม่มีเวลาสร้างความเสียหายต่ออวัยวะภายในในลักษณะนี้ ทีมงานจึงตั้งข้อสันนิษฐานว่า โคเบนอาจถูกทำให้หมดสติด้วยเฮโรอีนปริมาณมหาศาลจนเข้าสู่ภาวะโคม่า ก่อนที่จะมีผู้ลงมือสังหารด้วยอาวุธปืนในภายหลัง

สภาพศพของเคิร์ต โคเบน มีข้อบ่งชี้ที่แสดงถึงการขาดออกซิเจน

นอกจากความผิดปกติในร่างกายแล้ว สภาพที่เกิดเหตุยังเต็มไปด้วยพิรุธที่ขัดแย้งกับทฤษฎีการฆ่าตัวตายอย่างสิ้นเชิง เริ่มตั้งแต่ชุดอุปกรณ์ฉีดเฮโรอีนที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เข็มฉีดยาถูกปิดฝาครอบ ทั้งที่ตำรวจระบุว่าโคเบนฉีดเฮโรอีนเข้าไปถึง 10 เท่าของปริมาณปกติ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วผู้เสพยาขนาดนั้นย่อมไม่มีสติสัมปชัญญะเพียงพอที่จะเก็บกวาดอุปกรณ์ได้เนี้ยบขนาดนี้

ยิ่งไปกว่านั้น ปืนลูกซอง Remington Model 11 ที่ใช้ก่อเหตุมีน้ำหนักถึง 6 ปอนด์ ซึ่งยากมากที่คนในสภาพโคม่าจะประคองปืนเล็งใส่ตัวเองได้ อีกทั้งตำแหน่งมือซ้ายของโคเบนที่กำรอบปากกระบอกปืนแน่นนั้น ตามกลไกของปืนแล้วจะทำให้ปลอกกระสุนไม่สามารถดีดออกมาได้ แต่ในที่เกิดเหตุกลับพบปลอกกระสุนตกอยู่บนกองเสื้อผ้าในทิศทางตรงกันข้ามกับช่องคายปลอกกระสุน ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในทางฟิสิกส์

หน่วยงานรัฐยังคงยืนยันการสรุปการฆ่าตัวตายของเคิร์ต โคเบน

ความผิดปกติยังปรากฏชัดเจนจากรอยเลือด ปกติแล้วการฆ่าตัวตายด้วยปืนลูกซองระยะประชิดจะสร้างรอยเลือดกระเซ็นรุนแรง แต่มือซ้ายของโคเบนกลับสะอาดหมดจดไร้คราบเลือด ขณะเดียวกันกลับพบรอยเลือดที่ชายเสื้อด้านล่าง

ทีมวิจัยชี้ว่ารอยเลือดลักษณะนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อศพถูกยกขึ้นในลักษณะห้อยหัวลงเท่านั้น บ่งชี้ว่าอาจมีการเคลื่อนย้ายศพหลังเสียชีวิต

จดหมายลาตายที่พบในที่เกิดเหตุยังถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีลายมือแตกต่างกัน เนื้อหาท่อนบนที่เป็นลายมือของโคเบนเขียนเพียงเรื่องการลาออกจากวงดนตรี แต่ 4 บรรทัดสุดท้ายที่กล่าวถึงการลาตายกลับมีลักษณะตัวหนังสือที่ใหญ่และหวัดกว่า เหมือนถูกเขียนเติมโดยบุคคลอื่น

แม้จะมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ชุดใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญออกมาโต้แย้ง แต่หน่วยงานรัฐอย่างสำนักงานนิติเวชและตำรวจซีแอตเทิลยังคงยืนกรานปฏิเสธที่จะรื้อฟื้นคดี อ้างว่ากระบวนการสืบสวนเดิมได้ข้อสรุปถูกต้องแล้วและยังไม่พบหลักฐานใหม่ที่มีน้ำหนักเพียงพอ

อย่างไรก็ตาม ทีมผู้วิจัยยืนยันว่าเป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่การกล่าวหาใครลอยๆ แต่ต้องการให้มีการตรวจสอบความจริงอย่างโปร่งใส เพื่อยุติข้อกังขาและหยุดยั้งพฤติกรรมการฆ่าตัวตายเลียนแบบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตลอดหลายสิบปีจากความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการตายของไอดอลผู้นี้

จดหมายลาตายของเคิร์ต โคเบน มีลายมือที่แตกต่างกัน สภาพศพของเคิร์ต โคเบน มีข้อบ่งชี้ที่แสดงถึงการขาดออกซิเจน ตำแหน่งมือของเคิร์ต โคเบน ขัดแย้งกับทฤษฎีการฆ่าตัวตาย

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

