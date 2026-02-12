ข่าวการเมือง

ทนายนรเศรษฐ์ ประกาศทำคดี ช่วย “เฟิร์น-พวก” โดน ผอ.เลือกตั้งชลบุรีฟ้อง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 09:46 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 09:46 น.
55

ทนายนรเศรษฐ์ ประกาศทำคดี ช่วย เฟิร์น และ พวก หลัง โดน ผอ.เลือกตั้งเขตที่ 1 ชลบุรีฟ้อง ลันอย่าใช้กฎหมาย ข่มขู่ประชาชน

จากกรณีที่ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรี เข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อให้ดำเนินคดีกับบุคคลจำนวน 2 ราย ภายหลังเกิดเหตุบุกรุกและขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ระหว่างกระบวนการรับมอบและยุบรวมหีบเลือกตั้ง

โดยระบุว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ร่วมกันนำใบรวมคะแนนดิบของหน่วยเลือกตั้งที่ 15 เทศบาลเมืองแสนสุข ออกจากความครอบครองของทางราชการ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งที่ได้รับ และไม่สามารถส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ได้ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

สำหรับผู้ที่ถูกดำเนินคดีมีสองราย ได้แก่ นางสาวมนัสนนัทน์ กรเกษม (เจ๊ตอง) และ นางสาวกนกวรรณ สร้อยสม (เฟิร์น) ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด นรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความและนักกิจกรรมสิทธิมนุษยชนชื่อดัง คดีที่ ผอ.กกต. เขต 1 ชลบุรี แจ้งความดำเนินคดีกับ คุณเฟิร์นกับพวก ได้เจอกันแน่นอนครับ อย่าใช้กฎหมาย นิติสงคราม มาข่มขู่ประชาชน

