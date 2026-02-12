บันเทิง

รู้สาเหตุ พลอย ไข่ขาวลูกแมร๊ เลิกแฟน ‘เต็นท์’ เหลือแค่พี่น้อง ยันจบสวย-ร่วมงานกันได้

เผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 09:36 น.
57
พลอย ไข่ขาวลูกแมร๊ เลิกแฟนหนุ่ม เต็นท์

ช็อกแฟนคลับ พลอย ไข่ขาวลูกแมร๊ เลิกแฟนหนุ่ม ‘เต็นท์’ ลดสถานะเหลือพี่น้อง หลังเพิ่งเสียแมวรัก เผยสาเหตุทัศนคติไม่ตรงกัน ยันยังทำเพจร่วมกันต่อ

ถือเป็นช่วงที่หนักหนาสาหัสสำหรับสภาพจิตใจของ พลอย เจ้าของเพจดัง ไข่ขาวลูกแมร๊ อย่างแท้จริง เพราะหลังจากที่เพิ่งผ่านพ้นความเศร้าโศกจากการสูญเสีย น้องไข่ขาว แมวเหมียวสุดที่รักกลับดาวแมวไปอย่างกะทันหัน ล่าสุดแฟนคลับต้องส่งกำลังใจให้อีกครั้ง เธอออกมาประกาศข่าวใหญ่ยุติความสัมพันธ์กับ เต็นท์ แฟนหนุ่ม ที่เป็นคู่คิดและร่วมทำเพจมาด้วยกัน

ล่าสุด พลอย และ เต็นท์ ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอผ่านเพจระบุแคปชั่นว่า “อัพเดทเรื่องสถานะความสัมพันธ์ของเรานะคะ อีหวานขยะเปียก” เผยว่า ความจริงทั้งคู่ลดสถานะความสัมพันธ์ลงมาตั้งแต่เดือนก่อน ก่อนที่น้องไข่ขาวจะเสียชีวิต แต่ในตอนนั้นยังหาจังหวะพูดไม่ได้ และเมื่อเกิดเหตุการณ์สูญเสียไข่ขาวขึ้นจึงจำเป็นต้องจัดการเรื่องน้องแมวก่อน

ฝ่ายหญิง อธิบายว่า “วันนี้พวกเรามีเรื่องมาอัปเดตให้พี่ ๆ ได้ทราบโดยทั่วกัน เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพลอยกับพี่เต็นท์ เราได้ลดความสัมพันธ์ลง ตอนนี้เราสองคนลดสถานะลงตั้งแต่เดือนก่อนโน้นแล้ว เราลดความสัมพันธ์มาระยะหนึ่งแล้ว ก่อนที่ไข่ขาวจะจากไปด้วย แต่เราเตรียมตัวกันอยู่ว่าจะพูดยังไงดี แต่ยังไม่ได้พูดเลย น้องไข่ขาวมาจากไปก่อน เราเลยจำเป็นต้องอัปเดตเรื่องไข่ขาวก่อน

เราเห็นว่าวันนี้น่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ออกมาบอกพี่ ๆ ทุกคน เรือล่ม พี่ ๆ ไม่ต้องเสียใจนะ เพราะว่าเราเลิกกันดี เรายังเป็นพี่น้องและเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกัน เรายังทำงานกันได้ปกติเหมือนเดิม แต่แค่ไม่ได้ใช้สถานะแฟนเหมือนเดิมแล้ว”

ส่วนหนุ่ม เต็นท์ พูดเสริมว่า “ก็เป็นพี่น้องกันแทน ส่วนเรื่องงานยังเหมือนเดิม ได้เห็นแมวทุกตัวเหมือนเดิม”

พลอย ไข่ขาวลูกแมร๊ เลิกแฟนหนุ่ม
ภาพจาก Facebook : ไข่ขาวลูกแมร๊

ต่อมา พลอย เล่าต่อว่า “พี่เต็นท์ยังเป็นพ่ออีหวานเหมือนเดิม ยังทำคลิปน้ำหวานเหมือนเดิม เรายังทำงานกันได้เหมือนเดิม ทำงานด้วยกันได้เหมือนเดิม ที่ทุกคนเห็นวันที่ไข่ขาวเสีย แล้วไปเผาน้อง หลายคนสงสัยว่าทำไมยังกอดกันอยู่เลย เพราะเราไม่ได้เลิกกันไม่ดี เรายังมีความรัก ความห่วงใย ความผูกพัน แต่ที่เราแยกกันเพราะกิจกรรมหรือการใช้ชีวิต ความคิดต่าง ๆ มันไม่ตรงกัน”

ฝ่ายชายเสริมว่า “เราคิดว่าเราจะข้ามไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว เราจะไปอีกระดับหนึ่ง แต่พอมานั่งคุยกันจริง ๆ มันมีหลายอย่างที่ไม่ตรงกัน”

จากนั้น พลอย อธิบายว่า “เมื่อมองไม่ตรงกันก็ยุติความสัมพันธ์ดีกว่า ให้เราจบกันด้วยดี ยังอยู่กันได้โดยไม่ทะเลาะกันไปมากกว่านี้ ส่วนเรื่องซึมเศร้า พี่ ๆไม่ต้องเป็นห่วง ตอนนี้พลอยค่อนข้างดีขึ้นมาก ๆ แล้ว หลังจากที่รักษามาสักระยะ อาการดีขึ้นมาก กลับมาใช้ชีวิตเกือบปกติได้แล้ว แต่อาจต้องใช้เวลาอีกหน่อย เพราะมีเรื่องสูญเสียเข้ามา ทำให้พวกคอนเทนต์หรืองานต่าง ๆ จะเดินช้าหน่อย ต้องใช้เวลาอีกหน่อยเพราะต้องการความคิดสร้างสรรค์ ใช้พลังงาน ตอนนี้ต่างคนต่างพยายามฮีลใจตัวเองให้มันสบายใจ แต่ทุกคนก็ยังเห็นพวกเราในช่องอยู่นะ เรายังทำงานด้วยกันได้เหมือนเดิม”

ด้าน เต็นท์ กล่าวทิ้งท้าย “ขอไปบูทเอนเนอจี้ให้มันสนุกก่อน ตอนนี้ไม่สนุก มันเศร้านิดหน่อย ไม่ต้องห่วงเรายังทำคลิปสนุก ๆ ออกมาเหมือนเดิม ขอเวลาสักแป๊บ”

อย่างไรก็ดี แม่ไข่ข่าวคอมเมนต์ทิ้งท้ายอธิบายความรู้สึกช่วงนี้ว่า “หนักเหลือเกินช่วงนี้ แต่เราทั้งคู่จะผ่านมันไปได้นะะะ เป็นกำลังใจให้ด้วยน้า”

ชาวเน็ตให้กำลังใจ ไข่ขาวลูกแมร๊
ภาพจาก Facebook : ไข่ขาวลูกแมร๊

หลังจากแฟน ๆ ทราบข่าวต่างใจหายกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างล้นหลาม ส่วนหนึ่งมองว่า การรู้ตัวเร็วและจบความสัมพันธ์ในวันที่ยังรู้สึกดีต่อกัน เพื่อรักษาความเป็นกัลยาณมิตรไว้นั้นดีที่สุดแล้ว

“อ้าว หนูคิดว่าพวกพี่จะเซอร์ไพรส์อะไรซะอีก”

“ไม่เป็นไรนะ รู้เร็ว จบไว เจ็บน้อย ความสัมพันธ์แบบเพื่อนสนิท แบบพี่น้อง มันอาจจะทำให้อยู่ใกล้กันอย่างมีความสุข มากกว่าเป็นแฟนกัน”

“ใจหาย แต่ทุกคนก็โตขึ้น แล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะ นี่คือชีวิต ปล. ใครจะรู้ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นกว่านี้ โลกยอดเยี่ยมครับ ที่จะคุยกันอย่างปัญญาชน และยอมรับมัน”

“อาจจะเหวี่ยงเราทั้งสอง กลับมาเจอกันอีกนะคะ”

พลอย ไข่ขาวลูกแมร๊ และ เต็นท์ แฟนหนุ่ม
ภาพจาก Facebook : ไข่ขาวลูกแมร๊

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

