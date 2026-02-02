แม่ไข่ขาว โพสต์เศร้า ส่งลูกชายกลับดาวแมว คิดถึงจมูกชมพู-อุ้งมือ อ่านแล้วน้ำตาซึม
คุณพลอย เจ้าของไข่ขาว แมวเซเลบกลับดาวแมวแล้ว โพสต์ล่าสุดเศร้า มาในรูปแบบไหนก็จะรอ ย้อนความทรงจำ ลามือน้อยๆ-จมูกชมพู เผยความในใจ ‘แมร๊รักไข่ขาวที่สุดในชีวิต’
ทำเอาทาสแมวเศร้าและใจสลายไปพร้อมกัน วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2569) เพจ ไข่ขาวลูกแมร๊ ออกมาแจ้งข่าวการจากไปของ เจ้าไข่ขาว แมวเซเลบชื่อดังเจ้าของยอดผู้ติดตามกว่า 6.3 ล้านคนใน TikTok เดินทางกลับสู่ดาวแมวอย่างสงบ โดยยังไม่พร้อมคุยหรือตอบคำถามใด ๆ หากจิตใจของเจ้าของเพจดีขึ้นจะรีบกลับมา
ล่าสุด คุณพลอย แม่ไข่ขาว เคลื่อนไหวล่าสุดผ่านอินสตาแกรม khaikaowlookmae โพสต์บอกลาลูกชาย พร้อมอวยพรให้ไปสู่ภพภูมิที่ดี ระบุว่า “เดินทางปลอดภัยนะลูก บนดาวแมวมีอะไรบ้างกลับมาเล่าให้แม่ฟังบ้างนะ.. จะมาในรูปแบบไหนก็ได้ แม่จะรอ ต่อจากนี้คงไม่มีอีกแล้วมือน้อยๆสีชมพูของแม่ จมูกชมพูที่ชอบให้แม่จุ๊บ ไม่มีพี่ไข่ขาวคอยเป็นหัวหน้าแก๊งเปิดประตูอีกแล้ว ขอให้หนูสู่ภพภูมิที่ดีนะลูกแมร๊ แมร๊รักไข่ขาวที่สุดในชีวิต”
ขณะที่ พ่อของไข่ขาวออกมาเปิดใจถึงลูกชายคนเก่ง กล่าวว่า “วันนี้ไข่ขาวอุ้งเท้าไม่ชมพูเลยแหะ สงสัยนอนเยอะไปหน่อยแต่ไข่ขาวนอนหลับให้สบายให้เต็มที่เลยนะลูกชายที่หล่อที่สุดของพ่อ ลูกรักของพ่อ”
สำหรับ เจ้าไข่ขาว ถือเป็นแมวสู้ชีวิต เดิมทีเป็นเพียงแมวจรจัดที่อาศัยอยู่ใต้คอนโด มีสภาพซูบผอมและมอมแมม โดยคุณพลอย คอยนำอาหารไปให้และเล่นด้วย กระทั่งวันหนึ่งไข่ขาวจะถูกจับไปปล่อย ตนจึงตัดสินใจรับมาเลี้ยงดูด้วยความรัก ฟูมฟักจนกลายเป็นแมวหนุ่มรูปหล่อ ขนสวยสุขภาพดี ด้วยคาแรกเตอร์ที่น่ารักและคอนเทนต์ที่เรียลทัชใจคนดู ทำให้ไข่ขาวกลายเป็นขวัญใจชาวเน็ตอย่างรวดเร็ว กวาดผู้ติดตามใน TikTok ไปถึง 6.3 ล้านคน และกลายเป็นหนึ่งในแมวเซเลบคว้าใจทาสแมวได้อยู่หมัด
View this post on Instagram
อ่านข้าวที่เกี่ยวข้อง
- ใจสลาย! “ไข่ขาวลูกแมร๊” แมวเซเลบชื่อดัง เดินทางสู่ดาวแมวแล้ว แฟนคลับอาลัย
- สั่งปิด คาเฟ่แมว ทารุณสัตว์ ทุบตี-จับแมวฟาดกำแพง เตรียมหาบ้านใหม่ให้น้องๆ ด่วน
- เจ้าของห้องแฉ พิธีกรช่องน้อยสี หมดสัญญาเช่าไม่ย้ายออก ทิ้งขยะ-ขี้แมวให้ดูต่างหน้า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: