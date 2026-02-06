เฉลยสาเหตุ ไข่ขาวลูกแมร๊ เป็นอะไรตาย คุณพลอยยัน ไม่ได้ปกปิดป่วย รักเหมือนลูก

ข่าว

เผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 13:50 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 13:54 น.
93
เจ้าของเพจดัง “ไข่ขาวลูกแมร๊” ชี้แจงสาเหตุ “พี่ไข่ขาว” ตาย เผยนาทีบีบหัวใจ น้องช็อก-อาเจียนเป็นเลือดก่อนสิ้นใจ แพทย์ระบุเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน สยบดราม่าข่าวลือซุกอาการป่วยเพราะเรื่องธุรกิจ-ทำร้ายร่างกาย ยืนยันดูแลดั่งลูก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีข่าวเศร้าของวงการทาสแมว เมื่อเพจเฟซบุ๊กชื่อดัง “ไข่ขาวลูกแมร๊” ได้แจ้งข่าวการจากไปอย่างกะทันหันของ “ไข่ขาว” แมวเซเลบขวัญใจชาวเน็ต ทำให้แฟนคลับจำนวนมากต่างตกใจและรอฟังสาเหตุที่แท้จริง

ล่าสุด คุณพลอย เจ้าของเพจ ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอชี้แจงเรื่องราวทั้งหมด โดยเริ่มต้นด้วยการกล่าวขอโทษแฟนคลับที่ไม่ได้แจ้งรายละเอียดทันที เนื่องจากสภาพจิตใจย่ำแย่ กินไม่ได้นอนไม่หลับ และต้องการรอความชัดเจนจากแพทย์เพื่อไม่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน

คุณพลอยขอโทษแฟนคลับที่ไม่ได้แจ้งข่าวทันทีเพราะสภาพจิตใจย่ำแย่

ย้อนนาทีสูญเสีย จากแค่แผลที่ตา ต้องจากลาไข่ขาวตลอดกาล

คุณพลอยเล่าเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุว่า เริ่มต้นจาก “ไข่ขาว” และ “ไข่เจียว” แมวอีกตัวในบ้านเล่นหยอกล้อกัน แต่เล็บของไข่เจียวพลาดไปเกี่ยวโดนเยื่อบุตาของไข่ขาวจนขาด พี่เลี้ยงจึงรีบพาไปทำแผลที่โรงพยาบาลสัตว์ ซึ่งขณะนั้นน้องยังมีอาการปกติ

แต่ระหว่างเดินทางกลับบ้าน ไข่ขาวเริ่มมีอาการหอบหายใจแรงผิดปกติ คล้ายอาการเหนื่อยหรือเครียด แม้จะพยายามเปิดแอร์จ่อเพื่อระบายอากาศจนอาการดีขึ้นชั่วคราว แต่เมื่อถึงบ้านได้เพียงไม่ถึง 5 นาที ไข่ขาวก็อาเจียนออกมาเป็นของเหลวสีแดงและเกิดอาการช็อก หยุดหายใจ คุณพลอยจึงรีบพาน้องส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที

แม้ทีมแพทย์จะพยายามยื้อชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจ (CPR) ถึง 2 รอบ ให้ยากระตุ้นและออกซิเจน แต่ก็ไม่เป็นผล โดยมีเลือดไหลออกจากปากและจมูกของน้อง ก่อนที่ไข่ขาวจะจากไปอย่างสงบ ท่ามกลางความโศกเศร้าของคุณพลอยที่เฝ้าร่างน้องอยู่นานกว่า 2 ชั่วโมง

แพทย์ยืนยันว่าไข่ขาวลูกแมร๊ เสียชีวิตเนื่องจากความเครียดและอาการเจ็บปวด

แพทย์ชี้สาเหตุ ไข่ขาวตายเพราะ หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

จากการวินิจฉัยของสัตวแพทย์ ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ซึ่งเป็นภัยเงียบที่มักซ่อนอยู่ในแมวอายุมาก คุณหมอสันนิษฐานว่าแม้อดีตไข่ขาวจะตรวจสุขภาพประจำปีแล้วไม่พบความผิดปกติทั้งค่าตับ ไต หรือนิ่ว แต่ด้วยอายุที่คาดว่าน่าจะเกิน 10 ปี เนื่องจากเป็นแมวจรที่รับมาเลี้ยงตอนโต อาจมีจุดบกพร่องเล็กๆ ที่หัวใจซึ่งตรวจไม่พบในภาวะปกติ เมื่อถูกกระตุ้นด้วยความเครียดหรืออาการเจ็บปวด จึงทำให้อาการกำเริบจนหัวใจหยุดทำงาน

ในช่วงท้ายคลิป คุณพลอยได้ชี้แจงถึงกระแสข่าวลือในโซเชียลมีเดีย ยืนยันข้อเท็จจริงว่า ปิดข่าวป่วยเพื่อรักษาแบรนด์พรีเซนเตอร์ ไม่เป็นความจริง ไข่ขาวเป็นแมวที่สุขภาพแข็งแรงมากและตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ ไม่เคยมีประวัติป่วยหนักมาก่อน

ประเด็นการทำร้ายร่างกาย/อุบัติเหตุรุนแรง ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงตามที่มีผู้ไม่หวังดีนำรูปไปโพสต์สร้างข่าวลือ

คุณพลอยทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า ตลอดเวลา 6 ปีที่รับไข่ขาวมาเลี้ยง ดูแลน้องเป็นอย่างดีที่สุด รักเหมือนลูกแท้ๆ และขอให้การชี้แจงครั้งนี้ทำให้ทุกคนเข้าใจและสบายใจ เพื่อให้น้องไข่ขาวได้เดินทางไกลอย่างหมดห่วง

คุณพลอยชี้แจงสาเหตุการตายของไข่ขาวลูกแมร๊ หลังเกิดเหตุการณ์สุดเศร้า

Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger

