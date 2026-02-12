ประวัติ “ผอ.ศศิพัชร สินสโมสร” รร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ แม่พิมพ์ผู้เสียสละ ปกป้องศิษย์ด้วยชีวิต
เปิดประวัติ “ผอ.ศศิพัชร สินสโมสร” ผอ. โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ เสียชีวิตจากการปกป้องนักเรียน ในเหตุการณ์คนร้ายบุกโรงเรียน
จากกรณีเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อคนร้ายวัย 18 ปี ก่อเหตุชิงอาวุธปืนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและบุกเข้าไปภายในสถานศึกษา เพื่อพยายามจับนักเรียนหญิงวัย 14 ปี เป็นตัวประกัน จนเกิดการเผชิญหน้าและปะทะกันขึ้น ท่ามกลางความตื่นตระหนกของคณะครูและนักเรียน
ล่าสุด ได้รับการยืนยันว่า นางศศิพัชร สินสโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ หลังจากที่ได้ตัดสินใจเอาตัวเข้าแลกเพื่อปกป้องลูกศิษย์จากการถูกทำร้าย จนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา แม้เจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว แต่ปาฏิหาริย์ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตของแม่พิมพ์ผู้เสียสละท่านนี้ไว้ได้
นางศศิพัชร สินสโมสร หรือที่รู้จักกันในนาม “ผอ.ศศิพัชร” จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (กศ.ม.) ถือเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและทุ่มเทแรงกายแรงใจในการพัฒนาโรงเรียนมาโดยตลอด
ประวัติการทำงาน
- 2551-2552 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองตนเองรัตภูมิ
- 2552-2559 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
- 2559-2563 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์
- 2563-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
ผลงานที่โดดเด่น
- วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก) (Learning) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
- รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
- รูปแบบการบริหารสถานศึกษา PATONG MODEL
- การวิจัยการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนโดยใช้ SONG-LE MODEL โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562 – 2563
- รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Workplace) โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562
การจากไปของ ผอ.ศศิพัชร สินสโมสร นับเป็นนการสูญเสีย ซึ่งโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ต้องสูญเสียครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างเต็มเปี่ยม ผู้ซึ่งกล้าหาญเสียสละชีวิตตนเองเพื่อปกป้องลูกศิษย์อันเป็นที่รักจนวินาทีสุดท้าย โดยกระทรวงศึกษาธิการ ระบุข้อความแสดงความไว้อาลัยว่า “ศธ. ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และการจากไปของ ผอ.ศศิพัชร สินสโมสร #โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์”
ที่มา: โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ , ศธ.360 องศา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เผยสาเหตุ ผอ.ศศิพัชร เสียชีวิต เข้าปกป้องลูกศิษย์จากมือปืนคลั่ง
- ด่วน! คุมสถานการณ์ได้แล้ว มือปืนจับครูและนักเรียนเป็นตัวประกัน ที่หาดใหญ่
- คลิปนาทีหนีตาย ชายวัย 18 ถือปืนยาวบุก รร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ อ.หาดใหญ่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: