เจนเย่ ขอโทษไม่ได้ไปเลือกตั้ง ติดถ่ายหนังต่างประเทศ ยอมรับผิด ไม่รู้เลือกล่วงหน้าได้

เจนเย่ เมธิกา โพสต์ขอโทษไม่ได้ไปเลือกตั้ง เพราะถ่ายหนังต่างประเทศ 1 เดือน ไม่รู้เลือกตั้งล่วงหน้าได้ เผยไม่ขอแก้ตัว-น้อมรับผิด หลังเจอทัวร์ลงหนัก ขอเก็บไว้เป็นบทเรียน ขอโทษที่ทำให้ผิดหวัง
เกิดกระแสดราม่าในโลกโซเชียลหลังปิดหีบเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และ ออกเสียงประชามติ วานนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2569) เวลา 18:27 น. นักแสดงสาวสวย เจนเย่ เมธิกา จีรนรภัทร ผู้รับบท เสี่ยวหยู จาก สงครามส่งด่วน (Mad Unicorn) ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความขอโทษที่ไม่ได้ไปเลือกตั้ง เนื่องจากบินไปถ่ายหนังต่างประเทศ 1 เดือน และไม่ทราบว่าสามารถลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ เจ้าตัวยอมรับผิดและขอโทษที่ทำให้แฟน ๆ ผิดหวัง โดยจะเก็บความผิดในครั้งนี้เป็นบทเรียนในอนาคต
เจนเย่ เมธิกา โพสต์ข้อความผ่าน X @janeeeyeh ระบุว่า “หนูไม่รู้จริง ๆ ค่ะว่าทําล่วงหน้าได้ เพราะที่ผ่านมาไปเลือกมาตลอด ปีนี้มาถ่ายหนังต่างประเทศ 1 เดือน หนูไม่ขอแก้ตัวอะไรค่ะ หนูยอมรับผิด และขอโทษที่ทําให้ทุกคนผิดหวังค่ะ
หนูขอใช้ความผิดครั้งนี้เป็นบทเรียนให้กับตัวเองและจะศึกษาหาข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับการเลือกล่วงหน้าได้ และการวางแผนล่วงหน้าค่ะ หนูเสียใจมาก และขอโทษที่ทําให้ทุก ๆ คนผิดหวังกับหนูค่ะ”
ต่อมาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้ความรู้เพิ่มเติมว่า หากไม่ได้ไปเลือกตั้ง 2569 ต้องแจ้งเหตุที่ไม่ได้ไปเลือกตั้ง เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ทางการเมือง โดยสามารถแจ้งย้อนหลังได้ภายใน 7 วัน ตั้งแต่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2569 ฝั่งดาราสาวออกมาตอบกลับสั้น ๆ ว่า “ได้เลยค่ะ”
อย่างไรก็ดี เมื่อตรวจสอบไปยังแอ็กเคานต์โซเชียลของสาวเจนเย่พบว่าเธอปิดบัญชี X (ทวิตเตอร์) เป็นส่วนตัวแล้ว
