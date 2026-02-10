บันเทิง

พจน์ อานนท์ ลั่นแพ้ก็คือแพ้ ย้อนปี 66 พรรคอันดับ 1 ไม่เห็นมีใครท้วง ขอนับคะแนนใหม่

“พจน์ อานนท์” ฟาดแรง ลั่นแพ้ก็คือแพ้ ต้องยอมรับเสียงคนต่างจังหวัด ย้อนถามทีปี 66 ชนะเงียบกริบ พอแพ้กลับโวยวายขอนับคะแนนใหม่

พจน์ อานนท์ ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง ให้สัมภาษณ์สื่อต่อประเด็นผลการเลือกตั้ง รวมทั้งกระแสการนับคะแนนใหม่ว่า “เขาเรียกว่าด้อมใครก็รักด้อมนั้น แต่เราพิสูจน์แล้วว่าประเทศไทยไม่ได้มีเฉพาะกรุงเทพฯ ต่างจังหวัดเขาชอบแบบนี้ เราก็ต้องชอบแบบนี้ พี่ก็คนกรุงเทพฯนะ พี่ก็เลือก แต่เราก็ต้องดูว่าในเมื่อคะแนนเขานำเราก็ต้องยอมรับ อย่างที่บอกปทุมธานีนับคะแนนใหม่ อนุทินก็ชนะนี่ นับ 3 รอบก็เหมือนเดิม

น้องเขาซื้อกันมาไม่รู้ พ.ศ. ไหนแล้ว แต่เราไม่เห็น ไอคนที่พูดว่าซื้อเสียงทำไม กกต. เขาไม่จัดการ เพราะไม่มีหลักฐาน มีหลักฐานก็ไปยื่นเลย เพราะว่าเราต้องมีหลักฐาน อย่างน้อง ๆ มาถามพี่เขาว่ามีการซื้อเสียง น้องก็ฟังมาอีกทีนึงว่าเขามีการซื้อเสียง แต่น้องไม่ได้เห็นไงว่าตอนนี้เค้าเอาเงินให้กันตอนไหน เราไม่ได้ไปเห็นกับตา เราก็พูดต่อ ๆ กันมา

แล้วตอนปี 66 พรรคอันดับ 1 ชนะเนี่ย ไม่เห็นมีใครพูดเลยว่าซื้อเสียง ไม่มีใครไปนับบัตรใหม่” โดยในตอนหนึ่ง พจน์ อานนท์ กล่าวว่า “แพ้ก็คือแพ้ ทีเวลาตัวเองชนะไม่เห็นว่าอะไรเลย เงียบ ปี 66 ของเขาชนะมา 14 ล้านเสียง เงียบกริบ ไม่เห็นมีอะไรเลย ไม่ขอนับคะแนนใหม่ ไม่เห็นอะไร ที่คนอื่นชนะ นับคะแแนนใหม่โว้ย”

บันเทิง

