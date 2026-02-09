หวยลาววันนี้ 9 ก.พ. 69 ออกวันจันทร์ 10 งวดย้อนหลัง เช็กที่นี่ทุกรางวัล
หวยลาวพัฒนาวันนี้ งวดจันทร์ที่ 9 ก.พ. 69 เปิดเลขท้ายวันจันทร์ย้อนหลัง 10 งวด ลุ้นประกาศผลรางวัลเลข 6 ตัว และสลาก 5/45 พร้อมกัน 2 ทุ่มคืนนี้
วนกลับมาอีกครั้งกับวันที่เหล่านักเสี่ยงโชคเฝ้ารอคอยกับการออกรางวัล หวยลาวพัฒนา หรือสลากพัฒนาประจำงวดวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ถือเป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์ที่คึกคักเป็นพิเศษ โดยจะทำการประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้คอหวยได้เตรียมตัวก่อนถึงเวลาออกรางวัล วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลสำคัญและสถิติย้อนหลังมาให้พิจารณากัน
ทุกท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดและตรวจผลรางวัลได้แบบเรียลไทม์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยผลรางวัลที่ต้องลุ้นมีดังนี้
หวยลาวพัฒนาวันนี้ 9 กุมภาพันธ์ 2569 (9 2 69)
- เลข 6 ตัว :
- เลข 5 ตัว :
- เลข 4 ตัว :
- เลข 3 ตัว :
- เลข 2 ตัว :
ผลสลากพัฒนา 5/45
- รอประกาศผล
สถิติหวยออกวันจันทร์ 10 งวดย้อนหลัง
จากการรวบรวมสถิติการออกรางวัลย้อนหลัง 10 งวดที่ตรงกับวันจันทร์ มีผลการออกรางวัล ดังนี้
งวดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569
- เลขท้าย 3 ตัว : 085
- เลขท้าย 2 ตัว : 85
งวดวันที่ 26 มกราคม 2569
- เลขท้าย 3 ตัว : 932
- เลขท้าย 2 ตัว : 32
งวดวันที่ 19 มกราคม 2569
- เลขท้าย 3 ตัว : 789
- เลขท้าย 2 ตัว : 89
งวดวันที่ 12 มกราคม 2569
- เลขท้าย 3 ตัว : 753
- เลขท้าย 2 ตัว : 53
งวดวันที่ 5 มกราคม 2569
- เลขท้าย 3 ตัว : 845
- เลขท้าย 2 ตัว : 45
งวดวันที่ 29 ธันวาคม 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 369
- เลขท้าย 2 ตัว : 69
งวดวันที่ 22 ธันวาคม 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 963
- เลขท้าย 2 ตัว : 63
งวดวันที่ 15 ธันวาคม 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 440
- เลขท้าย 2 ตัว : 40
งวดวันที่ 8 ธันวาคม 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 662
- เลขท้าย 2 ตัว : 62
งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 105
- เลขท้าย 2 ตัว : 05
