หวยลาววันนี้ 6 ก.พ. 69 ตรวจสลากพัฒนา ส่งท้ายวันศุกร์ เช็กสถิติหวยย้อนหลัง 121 งวด
เช็กผลรางวัลหวยลาวพัฒนา 6 ตัว และสลาก 5/45 งวดประจำวันศุกร์ที่ 6 ก.พ. 69 ทราบผลสดพร้อมกัน 2 ทุ่มตรง ลุ้นเป็นเศรษฐีใหม่รับวันหยุดสุดสัปดาห์
ในที่สุดก็ถึงวันศุกร์ที่คอหวยหลายท่านรอคอย วันนี้ (6 ก.พ. 69) นอกจากจะเป็นวันสุดท้ายของการทำงานก่อนเข้าสู่ช่วงหยุดยาวพักผ่อน ยังเป็นวันประกาศรางวัลหวยลาวพัฒนาประจำงวดวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 อีกด้วย มาร่วมลุ้นผลรางวัลเลข 6 ตัว และสลากพัฒนา 5/45 ไปพร้อมกันตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
ทีมงาน The Thaiger ได้รวบรวมช่องทางตรวจผลรางวัลแบบสด ๆ พร้อมข้อมูลสถิติหวยลาววันศุกร์ย้อนหลัง เพื่อให้ท่านนำไปวิเคราะห์แนวทางเสี่ยงโชคในคืนนี้
ผลหวยลาววันนี้ 6 ก.พ. 69
(รออัปเดตผลรางวัล เวลา 20.00 น.)
- รางวัลเลข 6 ตัว: รอผล
- รางวัลเลข 5 ตัว: รอผล
- รางวัลเลขท้าย 4 ตัว: รอผล
- รางวัลเลขท้าย 3 ตัว: รอผล
- รางวัลเลขท้าย 2 ตัว: รอผล
ผลสลากพัฒนา 5/45
- รอผล
ชมถ่ายทอดสดหวยลาว งวดวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
สถิติหวยลาวพัฒนา เฉพาะงวดวันศุกร์ ย้อนหลัง
สรุป สถิติหวยลาวพัฒนา เฉพาะงวดวันศุกร์ ย้อนหลัง เรียบเรียงเป็นรายปีเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์แนวทางเลขเด็ด
สถิติหวยลาววันศุกร์ ปี 2569
-
งวด 30 ม.ค. 69 : เลข 4 ตัว 7039 / 3 ตัว 039 / 2 ตัว 39
-
งวด 23 ม.ค. 69 : เลข 4 ตัว 8401 / 3 ตัว 401 / 2 ตัว 01
-
งวด 16 ม.ค. 69 : เลข 4 ตัว 4182 / 3 ตัว 182 / 2 ตัว 82
-
งวด 09 ม.ค. 69 : เลข 4 ตัว 0905 / 3 ตัว 905 / 2 ตัว 05
-
งวด 02 ม.ค. 69 : เลข 4 ตัว 3626 / 3 ตัว 626 / 2 ตัว 26
สถิติหวยลาววันศุกร์ ปี 2568
-
งวด 26 ธ.ค. 68 : เลข 4 ตัว 0052 / 3 ตัว 052 / 2 ตัว 52
-
งวด 19 ธ.ค. 68 : เลข 4 ตัว 4603 / 3 ตัว 603 / 2 ตัว 03
-
งวด 12 ธ.ค. 68 : เลข 4 ตัว 4546 / 3 ตัว 546 / 2 ตัว 46
-
งวด 05 ธ.ค. 68 : เลข 4 ตัว 9145 / 3 ตัว 145 / 2 ตัว 45
-
งวด 28 พ.ย. 68 : เลข 4 ตัว 1679 / 3 ตัว 679 / 2 ตัว 79
-
งวด 21 พ.ย. 68 : เลข 4 ตัว 6238 / 3 ตัว 238 / 2 ตัว 38
-
งวด 14 พ.ย. 68 : เลข 4 ตัว 9877 / 3 ตัว 877 / 2 ตัว 77
-
งวด 07 พ.ย. 68 : เลข 4 ตัว 3320 / 3 ตัว 320 / 2 ตัว 20
-
งวด 31 ต.ค. 68 : เลข 4 ตัว 3725 / 3 ตัว 725 / 2 ตัว 25
-
งวด 24 ต.ค. 68 : เลข 4 ตัว 1677 / 3 ตัว 677 / 2 ตัว 77
-
งวด 17 ต.ค. 68 : เลข 4 ตัว 3509 / 3 ตัว 509 / 2 ตัว 09
-
งวด 10 ต.ค. 68 : เลข 4 ตัว 7318 / 3 ตัว 318 / 2 ตัว 18
-
งวด 03 ต.ค. 68 : เลข 4 ตัว 8654 / 3 ตัว 654 / 2 ตัว 54
-
งวด 26 ก.ย. 68 : เลข 4 ตัว 6958 / 3 ตัว 958 / 2 ตัว 58
-
งวด 19 ก.ย. 68 : เลข 4 ตัว 0862 / 3 ตัว 862 / 2 ตัว 62
-
งวด 12 ก.ย. 68 : เลข 4 ตัว 0188 / 3 ตัว 188 / 2 ตัว 88
-
งวด 05 ก.ย. 68 : เลข 4 ตัว 8775 / 3 ตัว 775 / 2 ตัว 75
-
งวด 29 ส.ค. 68 : เลข 4 ตัว 8976 / 3 ตัว 976 / 2 ตัว 76
-
งวด 22 ส.ค. 68 : เลข 4 ตัว 0568 / 3 ตัว 568 / 2 ตัว 68
-
งวด 15 ส.ค. 68 : เลข 4 ตัว 4662 / 3 ตัว 662 / 2 ตัว 62
-
งวด 08 ส.ค. 68 : เลข 4 ตัว 9503 / 3 ตัว 503 / 2 ตัว 03
-
งวด 01 ส.ค. 68 : เลข 4 ตัว 7617 / 3 ตัว 617 / 2 ตัว 17
-
งวด 25 ก.ค. 68 : เลข 4 ตัว 6849 / 3 ตัว 849 / 2 ตัว 49
-
งวด 18 ก.ค. 68 : เลข 4 ตัว 4269 / 3 ตัว 269 / 2 ตัว 69
-
งวด 11 ก.ค. 68 : เลข 4 ตัว 6988 / 3 ตัว 988 / 2 ตัว 88
-
งวด 04 ก.ค. 68 : เลข 4 ตัว 7957 / 3 ตัว 957 / 2 ตัว 57
-
งวด 27 มิ.ย. 68 : เลข 4 ตัว 4787 / 3 ตัว 787 / 2 ตัว 87
-
งวด 20 มิ.ย. 68 : เลข 4 ตัว 1056 / 3 ตัว 056 / 2 ตัว 56
-
งวด 13 มิ.ย. 68 : เลข 4 ตัว 1630 / 3 ตัว 630 / 2 ตัว 30
-
งวด 06 มิ.ย. 68 : เลข 4 ตัว 6446 / 3 ตัว 446 / 2 ตัว 46
-
งวด 30 พ.ค. 68 : เลข 4 ตัว 5284 / 3 ตัว 284 / 2 ตัว 84
-
งวด 23 พ.ค. 68 : เลข 4 ตัว 2597 / 3 ตัว 597 / 2 ตัว 97
-
งวด 16 พ.ค. 68 : เลข 4 ตัว 3794 / 3 ตัว 794 / 2 ตัว 94
-
งวด 09 พ.ค. 68 : เลข 4 ตัว 8518 / 3 ตัว 518 / 2 ตัว 18
-
งวด 02 พ.ค. 68 : เลข 4 ตัว 4409 / 3 ตัว 409 / 2 ตัว 09
-
งวด 25 เม.ย. 68 : เลข 4 ตัว 5741 / 3 ตัว 741 / 2 ตัว 41
-
งวด 18 เม.ย. 68 : เลข 4 ตัว 5116 / 3 ตัว 116 / 2 ตัว 16
-
งวด 11 เม.ย. 68 : เลข 4 ตัว 2011 / 3 ตัว 011 / 2 ตัว 11
-
งวด 04 เม.ย. 68 : เลข 4 ตัว 4445 / 3 ตัว 445 / 2 ตัว 45
-
งวด 28 มี.ค. 68 : เลข 4 ตัว 6845 / 3 ตัว 845 / 2 ตัว 45
-
งวด 21 มี.ค. 68 : เลข 4 ตัว 7289 / 3 ตัว 289 / 2 ตัว 89
-
งวด 14 มี.ค. 68 : เลข 4 ตัว 1177 / 3 ตัว 177 / 2 ตัว 77
-
งวด 07 มี.ค. 68 : เลข 4 ตัว 5215 / 3 ตัว 215 / 2 ตัว 15
-
งวด 28 ก.พ. 68 : เลข 4 ตัว 2439 / 3 ตัว 439 / 2 ตัว 39
-
งวด 21 ก.พ. 68 : เลข 4 ตัว 6705 / 3 ตัว 705 / 2 ตัว 05
-
งวด 14 ก.พ. 68 : เลข 4 ตัว 4647 / 3 ตัว 647 / 2 ตัว 47
-
งวด 07 ก.พ. 68 : เลข 4 ตัว 0055 / 3 ตัว 055 / 2 ตัว 55
-
งวด 31 ม.ค. 68 : เลข 4 ตัว 4277 / 3 ตัว 277 / 2 ตัว 77
-
งวด 24 ม.ค. 68 : เลข 4 ตัว 3205 / 3 ตัว 205 / 2 ตัว 05
-
งวด 17 ม.ค. 68 : เลข 4 ตัว 2944 / 3 ตัว 944 / 2 ตัว 44
-
งวด 10 ม.ค. 68 : เลข 4 ตัว 1393 / 3 ตัว 393 / 2 ตัว 93
-
งวด 03 ม.ค. 68 : เลข 4 ตัว 2256 / 3 ตัว 256 / 2 ตัว 56
สถิติหวยลาววันศุกร์ ปี 2567
-
งวด 27 ธ.ค. 67 : เลข 4 ตัว 8667 / 3 ตัว 667 / 2 ตัว 67
-
งวด 20 ธ.ค. 67 : เลข 4 ตัว 5092 / 3 ตัว 092 / 2 ตัว 92
-
งวด 13 ธ.ค. 67 : เลข 4 ตัว 9498 / 3 ตัว 498 / 2 ตัว 98
-
งวด 06 ธ.ค. 67 : เลข 4 ตัว 9036 / 3 ตัว 036 / 2 ตัว 36
-
งวด 29 พ.ย. 67 : เลข 4 ตัว 4493 / 3 ตัว 493 / 2 ตัว 93
-
งวด 22 พ.ย. 67 : เลข 4 ตัว 9497 / 3 ตัว 497 / 2 ตัว 97
-
งวด 15 พ.ย. 67 : เลข 4 ตัว 5136 / 3 ตัว 136 / 2 ตัว 36
-
งวด 08 พ.ย. 67 : เลข 4 ตัว 6347 / 3 ตัว 347 / 2 ตัว 47
-
งวด 01 พ.ย. 67 : เลข 4 ตัว 3851 / 3 ตัว 851 / 2 ตัว 51
-
งวด 25 ต.ค. 67 : เลข 4 ตัว 2002 / 3 ตัว 002 / 2 ตัว 02
-
งวด 18 ต.ค. 67 : เลข 4 ตัว 0741 / 3 ตัว 741 / 2 ตัว 41
-
งวด 11 ต.ค. 67 : เลข 4 ตัว 9692 / 3 ตัว 692 / 2 ตัว 92
-
งวด 04 ต.ค. 67 : เลข 4 ตัว 9636 / 3 ตัว 636 / 2 ตัว 36
-
งวด 27 ก.ย. 67 : เลข 4 ตัว 4821 / 3 ตัว 821 / 2 ตัว 21
-
งวด 20 ก.ย. 67 : เลข 4 ตัว 8644 / 3 ตัว 644 / 2 ตัว 44
-
งวด 13 ก.ย. 67 : เลข 4 ตัว 1647 / 3 ตัว 647 / 2 ตัว 47
-
งวด 06 ก.ย. 67 : เลข 4 ตัว 2846 / 3 ตัว 846 / 2 ตัว 46
-
งวด 30 ส.ค. 67 : เลข 4 ตัว 2764 / 3 ตัว 764 / 2 ตัว 64
-
งวด 23 ส.ค. 67 : เลข 4 ตัว 8254 / 3 ตัว 254 / 2 ตัว 54
-
งวด 16 ส.ค. 67 : เลข 4 ตัว 2076 / 3 ตัว 076 / 2 ตัว 76
-
งวด 09 ส.ค. 67 : เลข 4 ตัว 8431 / 3 ตัว 431 / 2 ตัว 31
-
งวด 02 ส.ค. 67 : เลข 4 ตัว 4005 / 3 ตัว 005 / 2 ตัว 05
-
งวด 26 ก.ค. 67 : เลข 4 ตัว 5048 / 3 ตัว 048 / 2 ตัว 48
-
งวด 19 ก.ค. 67 : เลข 4 ตัว 0517 / 3 ตัว 517 / 2 ตัว 17
-
งวด 12 ก.ค. 67 : เลข 4 ตัว 9065 / 3 ตัว 065 / 2 ตัว 65
-
งวด 05 ก.ค. 67 : เลข 4 ตัว 5056 / 3 ตัว 056 / 2 ตัว 56
-
งวด 28 มิ.ย. 67 : เลข 4 ตัว 5514 / 3 ตัว 514 / 2 ตัว 14
-
งวด 21 มิ.ย. 67 : เลข 4 ตัว 9106 / 3 ตัว 106 / 2 ตัว 06
-
งวด 14 มิ.ย. 67 : เลข 4 ตัว 5059 / 3 ตัว 059 / 2 ตัว 59
-
งวด 07 มิ.ย. 67 : เลข 4 ตัว 1732 / 3 ตัว 732 / 2 ตัว 32
-
งวด 31 พ.ค. 67 : เลข 4 ตัว 3303 / 3 ตัว 303 / 2 ตัว 03
-
งวด 24 พ.ค. 67 : เลข 4 ตัว 9057 / 3 ตัว 057 / 2 ตัว 57
-
งวด 17 พ.ค. 67 : เลข 4 ตัว 8717 / 3 ตัว 717 / 2 ตัว 17
-
งวด 10 พ.ค. 67 : เลข 4 ตัว 1155 / 3 ตัว 155 / 2 ตัว 55
-
งวด 03 พ.ค. 67 : เลข 4 ตัว 7999 / 3 ตัว 999 / 2 ตัว 99
-
งวด 26 เม.ย. 67 : เลข 4 ตัว 8721 / 3 ตัว 721 / 2 ตัว 21
-
งวด 19 เม.ย. 67 : เลข 4 ตัว 4271 / 3 ตัว 271 / 2 ตัว 71
-
งวด 12 เม.ย. 67 : เลข 4 ตัว 9432 / 3 ตัว 432 / 2 ตัว 32
-
งวด 05 เม.ย. 67 : เลข 4 ตัว 6804 / 3 ตัว 804 / 2 ตัว 04
-
งวด 29 มี.ค. 67 : เลข 4 ตัว 2420 / 3 ตัว 420 / 2 ตัว 20
-
งวด 22 มี.ค. 67 : เลข 4 ตัว 2858 / 3 ตัว 858 / 2 ตัว 58
-
งวด 15 มี.ค. 67 : เลข 4 ตัว 5488 / 3 ตัว 488 / 2 ตัว 88
-
งวด 01 มี.ค. 67 : เลข 4 ตัว 6727 / 3 ตัว 727 / 2 ตัว 27
-
งวด 23 ก.พ. 67 : เลข 4 ตัว 3772 / 3 ตัว 772 / 2 ตัว 72
-
งวด 16 ก.พ. 67 : เลข 4 ตัว 9390 / 3 ตัว 390 / 2 ตัว 90
-
งวด 09 ก.พ. 67 : เลข 4 ตัว 8251 / 3 ตัว 251 / 2 ตัว 51
-
งวด 02 ก.พ. 67 : เลข 4 ตัว 4413 / 3 ตัว 413 / 2 ตัว 13
-
งวด 26 ม.ค. 67 : เลข 4 ตัว 1622 / 3 ตัว 622 / 2 ตัว 22
-
งวด 19 ม.ค. 67 : เลข 4 ตัว 9528 / 3 ตัว 528 / 2 ตัว 28
-
งวด 12 ม.ค. 67 : เลข 4 ตัว 1724 / 3 ตัว 724 / 2 ตัว 24
-
งวด 05 ม.ค. 67 : เลข 4 ตัว 3675 / 3 ตัว 675 / 2 ตัว 75
สถิติหวยลาววันศุกร์ ปี 2566
-
งวด 29 ธ.ค. 66 : เลข 4 ตัว 7095 / 3 ตัว 095 / 2 ตัว 95
-
งวด 22 ธ.ค. 66 : เลข 4 ตัว 4354 / 3 ตัว 354 / 2 ตัว 54
-
งวด 15 ธ.ค. 66 : เลข 4 ตัว 8186 / 3 ตัว 186 / 2 ตัว 86
-
งวด 08 ธ.ค. 66 : เลข 4 ตัว 5468 / 3 ตัว 468 / 2 ตัว 68
-
งวด 01 ธ.ค. 66 : เลข 4 ตัว 2499 / 3 ตัว 499 / 2 ตัว 99
-
งวด 24 พ.ย. 66 : เลข 4 ตัว 3910 / 3 ตัว 910 / 2 ตัว 10
-
งวด 17 พ.ย. 66 : เลข 4 ตัว 5473 / 3 ตัว 473 / 2 ตัว 73
-
งวด 10 พ.ย. 66 : เลข 4 ตัว 0879 / 3 ตัว 879 / 2 ตัว 79
-
งวด 03 พ.ย. 66 : เลข 4 ตัว 2224 / 3 ตัว 224 / 2 ตัว 24
-
งวด 27 ต.ค. 66 : เลข 4 ตัว 1222 / 3 ตัว 222 / 2 ตัว 22
-
งวด 20 ต.ค. 66 : เลข 4 ตัว 2007 / 3 ตัว 007 / 2 ตัว 07
-
งวด 13 ต.ค. 66 : เลข 4 ตัว 6026 / 3 ตัว 026 / 2 ตัว 26
จากการรวบรวมข้อมูลสถิติผลรางวัลหวยลาวพัฒนา เฉพาะงวดวันศุกร์ ที่ท่านให้มา ครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2566 ถึง 30 มกราคม 2569 รวมทั้งหมด 121 งวด ทีมงานได้วิเคราะห์ความถี่ของเลขท้าย 2 ตัว เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ ดังนี้
กลุ่มเลขที่ออกรางวัลบ่อยที่สุด (4 ครั้ง) มีทั้งหมด 3 หมายเลข ได้แก่
- 05 (ออกเมื่อ: 09 ม.ค. 69, 21 ก.พ. 68, 24 ม.ค. 68, 02 ส.ค. 67)
- 47 (ออกเมื่อ: 14 ก.พ. 68, 08 พ.ย. 67, 13 ก.ย. 67, 17 พ.ย. 66)
- 77 (ออกเมื่อ: 14 พ.ย. 68, 24 ต.ค. 68, 14 มี.ค. 68, 31 ม.ค. 68)
กลุ่มเลขที่ออกรางวัลรองลงมา (3 ครั้ง) มีทั้งหมด 8 หมายเลข ได้แก่
- 03
- 17
- 36
- 45
- 46
- 54
- 56
- 88
ทำความรู้จักหวยลาวพัฒนา เช็กอัตราเงินรางวัลและวิธีคำนวณ
บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการเงิน สปป.ลาว เป็นผู้ดำเนินการออกรางวัลสลากพัฒนาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ผู้ซื้อหวยลาวสามารถคำนวณเงินรางวัลตามมูลค่าที่ซื้อ (หน่วยเป็นกีบ) ดังนี้
- เลข 4 ตัว: รับเงินรางวัล 6,000 เท่า (ซื้อ 1,000 กีบ ได้รับ 6,000,000 กีบ)
- เลข 3 ตัว: รับเงินรางวัล 500 เท่า (ซื้อ 1,000 กีบ ได้รับ 500,000 กีบ)
- เลข 2 ตัว: รับเงินรางวัล 60 เท่า (ซื้อ 1,000 กีบ ได้รับ 60,000 กีบ)
ตารางการออกรางวัล
-
วันออกรางวัล: ทุกวันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์
-
เวลา: เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
-
ช่องทางรับชม: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว และสถานีโทรทัศน์แห่งชาติลาว ช่อง 1 (LNTV)
การออกรางวัลจะเริ่มจากการจับรางวัลเลข 6 ตัวเพียงชุดเดียว จากนั้นจะแยกเป็นรางวัลประเภทต่าง ๆ เช่น เลขท้าย 4 ตัว รวมถึงการออกรางวัลหวยตำราฝัน (4/40) และเลขนามสัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์การเสี่ยงโชคของชาวลาว
