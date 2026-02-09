โพสต์จี้ใจ “อังคณา” เตือนสติ แฟนคลับพรรครุ่นใหม่ อย่าด้อยค่าคนต่างจังหวัด ปมเลือกตั้ง 69

ข่าวการเมือง

เผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 18:02 น.
62
อังคณา นีละไพจิตร อดีต กสม. โพสต์เตือนคนรุ่นใหม่หลังพรรคประชาชนแลนด์สไลด์ กทม. 8 ก.พ. 69 จี้หยุดเหยียดคนต่างจังหวัดว่าโง่ พร้อมแฉพฤติกรรม สส. บางคนในสภาทำหน้าที่เพียงแค่นั่งยกมือตามมติพรรค

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ควันหลงหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ที่พึ่งผ่านพ้นไป โดยผลการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครปรากฏว่า “พรรคประชาชน” สามารถกวาดที่นั่งแบบแลนด์สไลด์ได้ทุกเขต จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เปรียบเทียบระหว่างผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเมืองหลวงกับต่างจังหวัดอย่างดุเดือดในโลกออนไลน์

ล่าสุด นาง อังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และนักเคลื่อนไหวสตรีชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อเตือนสติสังคมและกลุ่มคนที่อ้างตัวว่าเป็นคนรุ่นใหม่ โดยระบุใจความสำคัญว่า ก่อนการเลือกตั้งคนกลุ่มนี้มักไม่ค่อยถ่อมตน ใครวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็จะเข้าไปรุมถล่ม โดยยึดติดว่าตนเองเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดเห็นดีกว่า จึงแตะต้องไม่ได้และไม่รับฟังคำเตือน

โพสต์ของอังคณา ชี้ให้เห็นปัญหาการเหยียดคนต่างจังหวัดในสังคม
Angkhana Neelapaijit

ซัดปมเหยียดคนต่างจังหวัด “โง่-ไม่เข้าใจการเมือง”

นางอังคณาระบุต่อว่า เมื่อผลการเลือกตั้งออกมา ก็มักจะเกิดพฤติกรรมดูถูก (Look down) คนต่างจังหวัดที่ไม่เลือกพรรคเดียวกับตน มองว่าคนเหล่านั้น “โง่” หรือไม่เข้าใจหน้าที่ของ สส. ว่ามีหน้าที่นิติบัญญัติ ไม่ใช่แค่การดูแลทุกข์สุขชาวบ้าน ซึ่งเป็นการมองแบบเหมารวมและสร้างความเกลียดชัง

ประเด็นที่น่าสนใจคือ นางอังคณาได้หยิบยกประสบการณ์จากการทำงานร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติมาเปิดเผย โดยระบุว่า หากใครที่เคยนั่งในคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณากฎหมาย จะทราบความจริงดีว่า มี สส. เพียงไม่กี่คนที่ “รู้จริง” หรือ “ทำการบ้าน” มาอย่างดี มีเหตุผลกล้าโต้แย้งเพื่อประโยชน์ของประชาชนจริงๆ ในขณะที่ สส. จำนวนมากที่เห็นๆ กันอยู่ ทำหน้าที่เพียงแค่เข้าไปนั่งฟังและคอยยกมือโหวตตามมติเท่านั้น

โพสต์ดังกล่าวของนางอังคณา เกิดขึ้นพร้อมกับการแชร์ภาพผลการเลือกตั้ง กทม. 2569 ที่พรรคประชาชนชนะขาดลอย ซึ่งมาพร้อมกับข้อความต้นทางที่กำลังเป็นไวรัลในทำนองว่า ชัยชนะใน กทม. เกิดจากประชาชน “ตื่นรู้” เพราะไม่มีระบบหัวคะแนน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือระบบอุปถัมภ์เหมือนต่างจังหวัด ที่ยังคงวัดกันที่การไปร่วมงานบุญงานกุศล ซึ่งข้อความลักษณะนี้เองที่นางอังคณามองว่าเป็นทัศนคติที่อันตรายและเป็นการด้อยค่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่อื่น

ข่าวการเมือง

Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

