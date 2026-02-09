ดูดวง

3 ราศี ดวงดีครบด้าน งาน-เงิน-รัก พุ่งทะยานฉุดไม่อยู่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 17:50 น.
53
ดูดวงวันนี้ 10 2 69

3 ราศีที่กราฟชีวิตพุ่งทะลุเพดาน หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง งานรุ่งรักเลิศ จักรวาลอวยยศให้เป็น “ตัวตึง” ประจำสัปดาห์

ดวงดาวศุภเคราะห์ (ดาวดี) ทั้งดาวพฤหัสบดีและดาวศุกร์ โคจรทำมุมตรีโกณถึงกัน ส่งผลให้พลังงานด้านบวกไหลมารวมกันที่ 3 ราศี นี้แบบเน้นๆ เรียกว่าเป็นช่วง “Super Lucky Week” ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ ใครที่ติดขัดมานาน เตรียมตัวปลดล็อกสกิลทองคำได้เลย เพราะทั้งงาน เงิน และความรัก จะพร้อมใจกันวิ่งเข้าหาคุณจนตั้งตัวไม่ทัน!

1. ราศีพฤษภ

ชาวพฤษภช่วงนี้เหมือนมีแม่เหล็กดูดทรัพย์ติดตัว! เรื่องงาน โปรเจกต์ที่ทำอยู่จะสำเร็จแบบก้าวกระโดด ผู้ใหญ่เปิดทางให้เลื่อนขั้น หรือได้ดีลใหญ่แบบงงๆ เรื่องเงิน เตรียมรับทรัพย์ก้อนโต ทั้งโบนัส ค่าคอมมิชชั่น หรือเงินตกเบิกที่รอมานาน เรื่องรัก คนมีคู่จะได้รับของขวัญชิ้นใหญ่หรือเซอร์ไพรส์ที่ทำให้ใจฟู ส่วนคนโสด จะมีคนโปรไฟล์ดี ฐานะมั่นคง เข้ามาขายขนมจีบแบบจริงจัง

2. ราศีสิงห์

ราศีเจ้าป่าคืนฟอร์ม! เรื่องงาน คุณจะได้โชว์ของเต็มที่ ผลงานจะเข้าตาคนระดับสูง ชื่อเสียงจะขจรขจาย ใครที่คิดจะเปลี่ยนงานจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมมาก เรื่องเงิน เงินไหลเข้าตามชื่อเสียง ยิ่งดังยิ่งรวย มีเกณฑ์ได้เงินจากช่องทางใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อน เรื่องรัก เสน่ห์แรงระดับ 10 ริกเตอร์ คนโสดจะเจอคนสายเปย์ที่พร้อมซัพพอร์ตความฝันของคุณ ส่วนคนมีคู่ แฟนจะตามใจเป็นพิเศษ อยากได้อะไรแค่ชี้ก็ได้เลย

3. ราศีพิจิก

จากที่เคยเหนื่อยมานาน ชาวพิจิกถึงเวลา “ถอนทุนคืน” แบบทบต้นทบดอก เรื่องงาน อุปสรรคที่เคยขวางทางจะหายไปเอง ศัตรูแพ้ภัย พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้สวยงาม เรื่องเงิน มีเกณฑ์ “ลาภลอย” แบบฟลุคๆ อาจถูกหวย รวยหุ้น หรือได้มรดกตกทอด เรื่องรัก ร้อนแรงดั่งไฟ คนโสดจะเจอคนที่เคมีตรงกันมาก คุยปุ๊บรู้เรื่องปั๊บ ส่วนคนมีคู่ ความสัมพันธ์จะกลับมาหวือหวา เร้าใจ เหมือนจีบกันใหม่ๆ

คำแนะนำส่งท้าย

เมื่อดวงเปิดรอบทิศแบบนี้ สิ่งสำคัญคือ “การบริหารจัดการ” ครับ ดวงดีเปรียบเสมือนลมที่พัดเรือให้แล่นไว แต่ถ้าเราไม่กางใบเรือ (ลงมือทำ) ลมนั้นก็ผ่านไปเฉยๆ ฉะนั้นช่วงนี้ งานยาก งานด่วน หรืองานใหม่ ให้รับไว้ก่อน เพราะนั่นคือบ่อเงินบ่อทอง

เมื่อได้เงินมาแล้ว ให้แบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญกับ “โรงพยาบาล” หรือ “มูลนิธิเพื่อการศึกษา” เพื่อเป็นการต่อยอดบุญกุศล ให้ดวงดียาวนานไม่มีสะดุด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เช็กเงื่อนไขคนละครึ่งพลัสเฟส 2 หลังภูมิใจไทย คว้าอันดับ 1 เตรียมจัดตั้งรัฐบาล เศรษฐกิจ

เช็กเงื่อนไข “คนละครึ่งพลัส” ใครได้บ้าง หลังอนุทิน เป็นนายกฯ สมัยสอง

3 นาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 10 2 69 ดูดวง

3 ราศี ดวงดีครบด้าน งาน-เงิน-รัก พุ่งทะยานฉุดไม่อยู่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาะติดสถานการณ์คืนวันที่ 9 ก.พ. 69 มวลชนปักหลักหน้าสนามแบดฯ ขวางรถขนหีบหนี แฉเจอ &quot;หีบเปิดแล้ว&quot; ซุกด้านใน แถมบอร์ดไม่แปะคะแนนรวม โบ้ยกันวุ่น กกต. ตัดสายหนี ข่าวการเมือง

เดือด! ชลบุรี เขต 1 ชาวบ้านล้อมรถขนหีบบัตรเลือกตั้ง จี้ กกต. นับคะแนนใหม่ เจอพิรุธใช้ “เชือกฟาง” มัดแทนเคเบิลไทร์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นีโน่ เมทนี อวดโฉมคุณแม่วัย 87 ปี ดีกรีอดีตแอร์ สวยระดับตำนาน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตไอดอลสาว นัตสึพิ ประกาศหาคู่ชีวิตผ่านโซเชียลมีเดีย บันเทิง

เปิดเงื่อนไข อดีตไอดอล วัย 30 คัพ E ประกาศหาคู่ 5 ข้อ ชาวเน็ตแห่สมัครเพียบ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หยุดโลก 13 นาที! “Bad Bunny” พลิกโฉมซูเปอร์โบวล์ 2026 ของดีต้องมีดราม่า

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพของศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ที่มีเสาหลักเมือง 2 ต้น สัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ ข่าวการเมือง

ตำนานความขลัง “ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์” ศูนย์รวมใจเมืองแปะ เบื้องหลังแลนด์สไลด์ ภูมิใจไทย

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณยายขายผักนั่งอยู่บนรถขนผักคันใหม่ที่มีเลขทะเบียน 8 ขญ 7084 เลขเด็ด

เลขทะเบียน “รถขนผักคันใหม่” คุณยายสู้ชีวิต เพจดังจัดให้ฟรีพ่วงท้ายมินิมอล

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
อังคณา เตือน คนรุ่นใหม่ อย่าด้อยค่าคนต่างจังหวัดหลังเลือกตั้ง 69 ข่าวการเมือง

โพสต์จี้ใจ “อังคณา” เตือนสติ แฟนคลับพรรครุ่นใหม่ อย่าด้อยค่าคนต่างจังหวัด ปมเลือกตั้ง 69

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 9 ก.พ. 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 9 ก.พ. 69 ออกวันจันทร์ 10 งวดย้อนหลัง เช็กที่นี่ทุกรางวัล

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 9 ก.พ. 69 หลังเลือกตั้ง เปิดตลาดร่วง สังเวยบาทแข็งหลังเลือกตั้ง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรเสียเลือกตั้ง 69 ข่าวการเมือง

บัตรเสีย 2.7 ล้านใบ ทำแฮชแท็ก #นับคะแนนใหม่ พุ่งเทรนด์ X มัดรวมพิรุธเพียบ!

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคำแถลงเต็ม ป.ป.ช. ฟัน 44 อดีต สส.ก้าวไกล เสนอแก้ ม.112 ข้อกล่าหาร้ายแรงมาก ข่าวการเมือง

เปิดคำแถลงเต็ม ป.ป.ช. ฟัน 44 อดีต สส.ก้าวไกล เสนอแก้ ม.112 ข้อกล่าหาร้ายแรงมาก

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแฉพิรุธหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนประชามติในความมืดเพราะไฟดับแต่พัดลมยังใช้ได้ปกติ ข่าวการเมือง

อุ้ย! เพจดังจับโป๊ะ คูหาไฟดับตอนนับคะแนน ขนลุก พัดลมใช้งานได้ปกติ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู แบล็คเฮด หัวใจเต้นผิดจังหวะ และ ตรวจพบนิ่วจิ๋ว บันเทิง

ภาพล่าสุด ปู แบล็คเฮด เข้ารพ. ตรวจพบนิ่ว ซ้ำหัวใจเต้นผิดจังหวะ แฟน ๆ แห่ห่วง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
จิมมี่ไหล่ โทษจำคุก 20 ปี ข่าวต่างประเทศ

จิมมี่ ไหล เจอคุก 20 ปี ปิดฉากเจ้าพ่อสื่อฮ่องกง โทษหนักสุดในประวัติศาสตร์

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพเหตุการณ์โดมถล่มที่ศูนย์ฝึกการไฟฟ้าบางพลี พร้อมทีมกู้ภัยที่ถูกห้ามเข้าช่วยเหลือ ข่าว

กู้ภัยบางพลีงง! ถูกห้ามเข้าช่วยคนเจ็บเหตุโดมถล่ม ศูนย์ฝึกการไฟฟ้า อ้างระเบียบเขตราชการ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ต๊ะ นารากร&quot; แพ้เลือกตั้ง ยอมรับจิตตก &quot;อภิสิทธิ์&quot; สายตรงขอโทษไม่ได้ช่วยหาเสียง ข่าวการเมือง

“ต๊ะ นารากร” แพ้เลือกตั้ง ยอมรับจิตตก “อภิสิทธิ์” สายตรงขอโทษไม่ได้ช่วยหาเสียง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้ศรีบำเพ็ญพระราม 4 แมว ข่าว

เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน ซอยศรีบำเพ็ญ ถนนพระราม 4 พบแมวถูกไฟคลอกสาหัส!

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พิรุธ “บัตรเขย่ง” ชลบุรี เขต 3 โผล่ปริศนา 5 พันใบ! จี้ กกต. สอบด่วน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ผู้สมัครพรรค ส้ม จ.ขอนแก่น เตรียมยื่น ขอนับคะแนนใหม่ คะแนนผิด เขียน 0 เกินมาตัว

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจต้านโกง เปิดข้อมูลโครงการโดมถล่ม การไฟฟ้านครหลวง 1353 ล้านบาท

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรเสีย 7,400 ใบ ในการเลือกตั้งลำปาง เขต 2 ทำให้เกิดข้อสงสัย ข่าวการเมือง

ด่วน! บัตรเสีย 7,400 ใบ จี้ กกต. ลำปาง เขต 2 จ่อขอนับคะแนนใหม่

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้ง &quot;หมอชลน่าน&quot; แพ้เลือกตั้ง ในรอบ 25 ปี เพื่อไทยสูญพันธุ์ยกจังหวัด ข่าวการเมือง

อึ้ง “หมอชลน่าน” แพ้เลือกตั้ง ในรอบ 25 ปี เพื่อไทยสูญพันธุ์ยกจังหวัด

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน จี้ เขต 1 จ.พิจิตร เจอบัตรเขย่งเกินผู้ใช้สิทธิ 3 หมื่นใบ ข่าวการเมือง

พรรคส้มจี้ถาม พิจิตร เขต 1 บัตรเขย่งเกือบ 3 หมื่นใบ โผล่จากไหน หลังพ่ายภูมิใจไทย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 17:50 น.
53
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กเงื่อนไขคนละครึ่งพลัสเฟส 2 หลังภูมิใจไทย คว้าอันดับ 1 เตรียมจัดตั้งรัฐบาล

เช็กเงื่อนไข “คนละครึ่งพลัส” ใครได้บ้าง หลังอนุทิน เป็นนายกฯ สมัยสอง

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569
เกาะติดสถานการณ์คืนวันที่ 9 ก.พ. 69 มวลชนปักหลักหน้าสนามแบดฯ ขวางรถขนหีบหนี แฉเจอ &quot;หีบเปิดแล้ว&quot; ซุกด้านใน แถมบอร์ดไม่แปะคะแนนรวม โบ้ยกันวุ่น กกต. ตัดสายหนี

เดือด! ชลบุรี เขต 1 ชาวบ้านล้อมรถขนหีบบัตรเลือกตั้ง จี้ กกต. นับคะแนนใหม่ เจอพิรุธใช้ “เชือกฟาง” มัดแทนเคเบิลไทร์

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569

นีโน่ เมทนี อวดโฉมคุณแม่วัย 87 ปี ดีกรีอดีตแอร์ สวยระดับตำนาน

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
อดีตไอดอลสาว นัตสึพิ ประกาศหาคู่ชีวิตผ่านโซเชียลมีเดีย

เปิดเงื่อนไข อดีตไอดอล วัย 30 คัพ E ประกาศหาคู่ 5 ข้อ ชาวเน็ตแห่สมัครเพียบ

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button