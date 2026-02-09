3 ราศี ดวงดีครบด้าน งาน-เงิน-รัก พุ่งทะยานฉุดไม่อยู่
3 ราศีที่กราฟชีวิตพุ่งทะลุเพดาน หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง งานรุ่งรักเลิศ จักรวาลอวยยศให้เป็น “ตัวตึง” ประจำสัปดาห์
ดวงดาวศุภเคราะห์ (ดาวดี) ทั้งดาวพฤหัสบดีและดาวศุกร์ โคจรทำมุมตรีโกณถึงกัน ส่งผลให้พลังงานด้านบวกไหลมารวมกันที่ 3 ราศี นี้แบบเน้นๆ เรียกว่าเป็นช่วง “Super Lucky Week” ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ ใครที่ติดขัดมานาน เตรียมตัวปลดล็อกสกิลทองคำได้เลย เพราะทั้งงาน เงิน และความรัก จะพร้อมใจกันวิ่งเข้าหาคุณจนตั้งตัวไม่ทัน!
1. ราศีพฤษภ
ชาวพฤษภช่วงนี้เหมือนมีแม่เหล็กดูดทรัพย์ติดตัว! เรื่องงาน โปรเจกต์ที่ทำอยู่จะสำเร็จแบบก้าวกระโดด ผู้ใหญ่เปิดทางให้เลื่อนขั้น หรือได้ดีลใหญ่แบบงงๆ เรื่องเงิน เตรียมรับทรัพย์ก้อนโต ทั้งโบนัส ค่าคอมมิชชั่น หรือเงินตกเบิกที่รอมานาน เรื่องรัก คนมีคู่จะได้รับของขวัญชิ้นใหญ่หรือเซอร์ไพรส์ที่ทำให้ใจฟู ส่วนคนโสด จะมีคนโปรไฟล์ดี ฐานะมั่นคง เข้ามาขายขนมจีบแบบจริงจัง
2. ราศีสิงห์
ราศีเจ้าป่าคืนฟอร์ม! เรื่องงาน คุณจะได้โชว์ของเต็มที่ ผลงานจะเข้าตาคนระดับสูง ชื่อเสียงจะขจรขจาย ใครที่คิดจะเปลี่ยนงานจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมมาก เรื่องเงิน เงินไหลเข้าตามชื่อเสียง ยิ่งดังยิ่งรวย มีเกณฑ์ได้เงินจากช่องทางใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อน เรื่องรัก เสน่ห์แรงระดับ 10 ริกเตอร์ คนโสดจะเจอคนสายเปย์ที่พร้อมซัพพอร์ตความฝันของคุณ ส่วนคนมีคู่ แฟนจะตามใจเป็นพิเศษ อยากได้อะไรแค่ชี้ก็ได้เลย
3. ราศีพิจิก
จากที่เคยเหนื่อยมานาน ชาวพิจิกถึงเวลา “ถอนทุนคืน” แบบทบต้นทบดอก เรื่องงาน อุปสรรคที่เคยขวางทางจะหายไปเอง ศัตรูแพ้ภัย พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้สวยงาม เรื่องเงิน มีเกณฑ์ “ลาภลอย” แบบฟลุคๆ อาจถูกหวย รวยหุ้น หรือได้มรดกตกทอด เรื่องรัก ร้อนแรงดั่งไฟ คนโสดจะเจอคนที่เคมีตรงกันมาก คุยปุ๊บรู้เรื่องปั๊บ ส่วนคนมีคู่ ความสัมพันธ์จะกลับมาหวือหวา เร้าใจ เหมือนจีบกันใหม่ๆ
คำแนะนำส่งท้าย
เมื่อดวงเปิดรอบทิศแบบนี้ สิ่งสำคัญคือ “การบริหารจัดการ” ครับ ดวงดีเปรียบเสมือนลมที่พัดเรือให้แล่นไว แต่ถ้าเราไม่กางใบเรือ (ลงมือทำ) ลมนั้นก็ผ่านไปเฉยๆ ฉะนั้นช่วงนี้ งานยาก งานด่วน หรืองานใหม่ ให้รับไว้ก่อน เพราะนั่นคือบ่อเงินบ่อทอง
เมื่อได้เงินมาแล้ว ให้แบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญกับ “โรงพยาบาล” หรือ “มูลนิธิเพื่อการศึกษา” เพื่อเป็นการต่อยอดบุญกุศล ให้ดวงดียาวนานไม่มีสะดุด
