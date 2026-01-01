กกต. โต้ข่าวลือ อนุมัติ “คนละครึ่งพลัส” 4 หมื่นล้าน ยัน ครม.ไม่เคยส่งเรื่องมา
กกต. โต้ข่าวลือ ยันไม่ได้อนุมัติงบ 4 หมื่นล้านทำ “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” ชี้เป็นข่าวปลอม เตรียมดำเนินคดีคนปล่อยข่าว เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกคำชี้แจงต่อข่าวปลอมบนสื่อสังคมออนไลน์ กรณีคลิปอ้าง “กกต. เห็นชอบโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2”นั้น ไม่เป็นความจริง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอชี้แจงว่า ด้วยปรากฎคลิปภาพและข้อความเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ อ้างว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจำนวน 40,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการ “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปีใหม่
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอชี้แจงว่า ข้อความหรือคลิปภาพดังกล่าวไม่เป็นความจริงและคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่เคยมีมติเกี่ยวกับโครงการ “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” และคณะรัฐมนตรีไม่ได้ส่งเรื่อง “คนละครึ่งพลัส เฟส 2 ” ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่อย่างใด
ดังนั้น ข่าวที่อ้างว่า “กกต. เห็นชอบโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2” จึงเป็นข้อมูลเท็จ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าผู้ใดที่จัดทำหรือเผยแพร่ข่าวปลอมดังกล่าว และจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป จึงขอความร่วมมือประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อความหรือแชร์คลิปที่ไม่ได้เป็นความจริง และขอให้ตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่านั้น หรือบริการสายด่วน โทร. 1444
