นีโน่ เมทนี อวดโฉมคุณแม่วัย 87 ปี ดีกรีอดีตแอร์ สวยระดับตำนาน

เผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 22:00 น.
59

เปิดภาพอบอุ่น นีโน่ เมทนี พา ‘แม่เชอร์รี่’ วัย 87 ปี บินลัดฟ้าเยี่ยมพี่สาววัย 88 ปีที่สิงคโปร์ คนบันเทิงแห่ชื่นชมความสวย ดีกรีอดีตแอร์โฮสเตส

หากจะพูดถึงพิธีกรและนักแสดงรุ่นใหญ่ที่เป็นต้นแบบของความกตัญญู ชื่อของ นีโน่ เมทนี บุรณศิริ มักจะถูกนึกถึงเป็นอันดับต้น ๆ ล่าสุดพี่ใหญ่แห่งวงการบันเทิงได้เผยภาพทริปครอบครัวที่ทำเอาคนดูต้องยิ้มตาม เจ้าตัวสวมบทบาทลูกชายสุดที่รัก พาคุณแม่บินลัดฟ้าไปเยี่ยมพี่สาวและพักผ่อนหย่อนใจแบบเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมาย

ทริปนี้พี่นีโน่พา แม่เชอร์รี่ ธารารัตน์ บุรณศิริ บินไปยังประเทศสิงคโปร์เพื่อทำภารกิจสำคัญ นั่นคือการพาคุณแม่วัย 87 ปี ไปเยี่ยมพี่สาวสุดที่รักที่อายุห่างกันเพียงปีเดียว โดยเจ้าตัวลงภาพพร้อมแคปชั่นแซวว่า “พาแม่มาเยี่ยมพี่สาวที่สิงคโปร์ครับ 87 เยี่ยม 88 อิอิ”

เมื่อได้เห็นภาพคุณแม่เชอร์รี่แล้วต้องสะดุดตากับความสง่างามและรอยยิ้มที่ยังดูอ่อนกว่าวัย ซึ่งเบื้องหลังความเป๊ะนั้นหลายคนอาจไม่ทราบว่าคุณแม่เชอร์รี่คืออดีตแอร์โฮสเตสยุคบุกเบิกของการบินไทย ในสมัยนั้นถือเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทั้งความสวย ความเก่ง และบุคลิกภาพที่โดดเด่นอย่างมาก คุณแม่เป็นลูกครึ่งไทย–ออสเตรเลีย ทำให้มีโครงหน้าที่สวยคมชัดเจนมาจนถึงปัจจุบัน แม้จะเข้าสู่วัย 87 ปี แต่คุณแม่ยังดูสดใส แข็งแรง และร่วมเดินทางท่องเที่ยวกับลูกชายได้อย่างมีความสุข

หลังจากภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไป บรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงต่างพากันเข้ามาแสดงความรักและความคิดถึงกันอย่างล้นหลาม ไม่ว่าจะเป็น เบนซ์ พรชิตา เข้ามาคอมเมนต์ด้วยความระลึกถึงว่า “คิดถึงคุณแม่ ฝากกราบสวัสดีคุณแม่ด้วยค่ะ” ขณะที่ แอร์ ภัณฑิลา ถึงกับเอ่ยชมในความงามว่า “คุณย่าสวยมากค่ะพ่อ”

นีโน่ เมทนี อวดรูปคุณแม่
ภาพจาก Instagram : ninomaethanee
นีโน่ เมทนี และ คุณแม่เดินทางไปสิงคโปร์
ภาพจาก Instagram : ninomaethanee
นีโน่ เมทนี และ คุณแม่เดินทางไปสิงคโปร์-3
ภาพจาก Instagram : ninomaethanee
นีโน่ เมทนี เดินทางไปสิงคโปร์
ภาพจาก Instagram : ninomaethanee

