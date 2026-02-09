บันเทิง

หยุดโลก 13 นาที! "Bad Bunny" พลิกโฉมซูเปอร์โบวล์ 2026 ของดีต้องมีดราม่า

เผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 20:54 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 18:03 น.
52
AP Photo/Lynne Sladky

ลืมเรื่องทัชดาวน์ การขว้างลูก หรือกลยุทธ์ในสนามไปได้เลยครับท่านผู้ชม เพราะสำหรับชาวปวยร์โตรีโกทั้งเกาะ (และที่กระจายตัวอยู่ทั่วสหรัฐฯ) การแข่งขัน Super Bowl ปีนี้มีความยาวจริงๆ แค่ 13 นาที เท่านั้น!

ทันทีที่สิ้นเสียงนกหวีดจบครึ่งแรก เกาะทั้งเกาะที่เคยอื้ออึงด้วยเสียงคุยและเสียงเพลงก็เงียบกริบ ทุกสายตาจับจ้องไปที่หน้าจอ เพราะนี่ไม่ใช่แค่ Halftime Show แต่มันคือ “วาระแห่งชาติ” ของลูกชายที่พวกเขารักที่สุด แบด บันนี่ (Bad Bunny)

จากเด็กแพ็คของ สู่ราชันย์สตรีมมิ่งโลก ในฐานะคนข่าวฮอลลีวู้ด ผมบอกเลยว่าสตอรี่ของเบนิโต้ อันโตนิโอ มาร์ติเนซ โอคาซิโอ้ (Benito Antonio Martínez Ocasio) หรือที่เรารู้จักกันในนาม “Bad Bunny” คือ พล็อตหนังระดับออสการ์ จากเด็กหนุ่มที่เคยยืนแพ็คของใส่ถุงในซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อทศวรรษก่อน วันนี้เขากลายเป็นศิลปินที่มียอดสตรีมสูงสุดบน Spotify และใช้เวทีที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเพื่อประกาศศักดาของชาวละติน

“เขาปรากฏตัวในจังหวะที่ถูกต้องที่สุดของประวัติศาสตร์ละตินอเมริกา” นี่คือเสียงสะท้อนจากแฟนเพลงชาวเวเนซุเอลาที่อาศัยอยู่ในปวยร์โตรีโก ท่ามกลางบรรยากาศริมหาดซานฮวน ที่คลื่นทะเลซัดสาดเคล้าเสียงกบ “Coquís” (กบประจำถิ่น) แฟนๆ นับร้อยรวมตัวกันหน้าจอยักษ์ ไม่สนหรอกว่าใครแข่งกับใคร รู้แค่ว่า “นี่คือโชว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเบนิโต”

กระแสความไฮป์มันเริ่มตั้งแต่ก่อนวันแข่ง ชาวเน็ตพากันตั้งชื่อวันอาทิตย์นี้ใหม่ว่า “Super Bori Sunday” (Boricua คือคำเรียกคนที่มีเชื้อสายเปอร์โตรีโก) หรือบ้างก็เรียกว่า เดอะ เบนิโต้ โบว์ (The Benito Bowl)

งานนี้ไม่มีปีกไก่ทอดหรือเบียร์จืดๆ แต่เต็มไปด้วยเมนูเด็ดอย่าง ไส้กรอกเลือด, ซุปซานโคโช และโมฟองโก

บางบ้านถึงขั้นทำเพาเวอร์พอยต์พรีเซนต์หัวข้อ “Bad Bunny 101” เพื่อติวเข้มเพื่อนชาวอเมริกันให้เข้าใจบริบทก่อนดูโชว์ แม้แต่ “เทเลทับบี้” ยังออกมาเต้นเพลงของเขา!

โชว์ครั้งนี้ Bad Bunny ไม่ได้มาเล่นๆ เขาใช้ภาษาสแปนิชล้วนๆ ในการแสดงครั้งแรกในประวัติศาสตร์! และที่แสบสันต์อย่างมีชั้นเชิงคือการดึง ริคกี้ มาร์ติน (Ricky Martin) มาร่วมแจมในเพลงที่เนื้อหาเสียดสีเรื่อง Gentrification (นายทุนต่างถิ่นเข้ามาไล่ที่คนจน) ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่คนท้องถิ่นกำลังเผชิญ

ริกกี มาร์ติน แท็กทีม แบด บันนี่ ขึ้นโชว์ระเบิดความมันส์ช่วงพักครึ่ง ศึกซูเปอร์โบวล์ ครั้งที่ 60 8 ก.พ. 2026 (AP Photo/Frank Franklin II)

ยิ่งไปกว่านั้น ฉากประกอบที่เป็นเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงระเบิด คือการจิกกัดปัญหา “ไฟดับซ้ำซาก” บนเกาะเปอร์โตรีโกให้ชาวโลกได้รับรู้. นี่แหละครับ ศิลปะของการประท้วงผ่านความบันเทิงระดับโลก

(AP Photo/Godofredo A. Vásquez)

ดราม่าเดือด เมื่อยูทูบเบอร์ปะทะ “วอนเดอร์ วูแมน”

ของดีต้องมีดราม่า เมื่อ เจค พอล ยูทูบเบอร์นักมวยคนดัง ซึ่งมีบ้านอยู่ในเปอร์โตรีโกด้วยนะ ดันแกว่งเท้าหาเสี้ยน โพสต์ลง X ว่า “ปิดทีวีเถอะ เอาพลเมืองอเมริกันปลอมๆ ที่เกลียดอเมริกามาโชว์ทำไม”

งานนี้ทัวร์ลงยับ! ชาวเน็ตสวนกลับทันทีว่า “เฮ้ย นายก็อาศัยอยู่ที่บ้านเกิดเขานะ และคนเปอร์โตรีโก คือพลเมืองอเมริกันโว้ย!”

แม้แต่ ลินดา คาร์เตอร์ เจ้าของบทบาทวอนเดอร์วูแมน ตัวแม่ ยังต้องออกโรงทวีตสวนกลับแบบผู้ดีว่า เธอเป็นแฟนตัวยงของ Bad Bunny และย้ำชัดๆ ว่า “อย่าเข้าใจผิด เขาคือคนอเมริกันย่ะ!”

(AP Photo/Mark J. Terrill)
แบด บันนี่ ขึ้นโชว์ช่วงพักครึ่ง ในศึกซูเปอร์โบวล์ ครั้งที่ 60 ระหว่าง ซีแอตเทิล ซีฮอกส์ พบ นิวอิงแลนด์ แพทริออตส์ ณ เมืองซานตาคลารา รัฐแคลิฟอร์เนีย (AP Photo/Frank Franklin II)
(AP Photo/Charlie Riedel)

ทันทีที่ครึ่งหลังเริ่มขึ้น ฝูงชนในปวยร์โตรีโกก็เริ่มทยอยกลับบ้านพร้อมรอยยิ้ม พวกเขาไม่ได้สนใจผลแพ้ชนะในสนาม เพราะชัยชนะที่แท้จริงเกิดขึ้นไปแล้วในช่วงพักครึ่ง

“Bad Bunny” ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า “อเมริกันดรีม” นั้นมีอยู่จริง และวัฒนธรรมละตินไม่ใช่แค่ส่วนประกอบ แต่มันคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ชาติยิ่งใหญ่ จบข่าว แล้วเจอกันใหม่พาดหัวหน้า.

ที่มา : เอพี

(AP Photo/Alejandro Granadillo)
แฟนในซานฮวน เปอร์โตริโก ชมการแสดงของ Bad Bunny ทางการถ่ายทอดสด (AP Photo/Alejandro Granadillo)
(AP Photo/Alejandro Granadillo)
(Santiago Mejia/San Francisco Chronicle via AP)
AP Photo/Lynne Sladky)
แบด บันนี่ และ เลดี้ กาก้า (AP Photo/Matt Slocum)
Bad Bunny แสดงคอนเสิร์ตในช่วงพักครึ่งของการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล “ซูเปอร์โบลว์ ครั้งที่ 60” (AP Photo/Frank Franklin II)
(Gregory Payan/AP Content Services for the NFL)
พลุไฟจุดขึ้นบนยอดสนามกีฬาลีไวส์ หลังจากที่ซีแอตเติล ซีฮอว์กส์ เอาชนะนิวอิงแลนด์ แพทริออตส์ 29-13 (Santiago Mejia/San Francisco Chronicle via AP)
(AP Photo/Charlie Riedel)

