ต๊ะ นารากร ซัด ฮุนเซน คบไม่ได้ จี้ อนุทิน ตอบให้ชัด ถ่ายภาพคู่กันตอนไหน

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 08:56 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 08:59 น.
นารากร ติยายน โพสต์เดือดฉะฮุนเซน “คบไม่ได้” ปล่อยภาพดิสเครดิตนายกฯ ไทย แต่กดดัน “อนุทิน” ต้องอธิบายสังคมให้ได้ หลังจับโป๊ะภาพมีภริยาปัจจุบันร่วมเฟรม ยันไม่ใช่ภาพเก่า

นารากร ติยายน ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของ สมเด็จฮุนเซน อดีตผู้นำกัมพูชา อย่างรุนแรง หลังมีการนำภาพส่วนตัวของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทย ออกมาเผยแพร่ในลักษณะดิสเครดิต พร้อมตั้งข้อสังเกตสำคัญถึงช่วงเวลาที่ถ่ายภาพว่าเพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน โดยกดดันให้นายกฯ ต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง

นารากร ระบุในโพสต์ว่า สมเด็จฮุนเซนเป็นบุคคลที่คบไม่ได้ ใช้ลูกไม้เดิมๆ ในการต่อสู้ด้วยการขุดภาพส่วนตัวมาแฉ ซึ่งสะท้อนให้เห็นนิสัยที่แย่ในลักษณะกินที่ลับไขที่แจ้ง พร้อมตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศมาอย่างยาวนาน

อย่างไรก็ตาม แม้จะตำหนิฝ่ายกัมพูชา แต่ นารากร ก็ได้เรียกร้องให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ต้องออกมาอธิบายเรื่องนี้ให้สังคมกระจ่าง โดยชี้ให้เห็นจุดสังเกตสำคัญว่า ภาพชุดนี้ ไม่ใช่ภาพเก่ามาก เหมือนกรณีภาพถ่ายร่วมกับ เบน สมิธ ในอดีต

เหตุผลสนับสนุนคือ ในภาพมีคุณจ๋าภริยาคนปัจจุบันอยู่เคียงข้าง ซึ่งถ้าย้อนไทม์ไลน์ความสัมพันธ์ นายอนุทินเพิ่งพบรักกับภริยาท่านนี้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา จึงเป็นหลักฐานว่าเหตุการณ์ในภาพอาจเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่เกิน 5 ปีนี้เอง

ในช่วงท้ายของโพสต์ นารากร ได้กล่าวถึงสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยส่งกำลังใจให้ทหารไทยปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็งขอให้การสู้รบรอบนี้ทหารไทยไม่อ่อนข้อ รีบเผด็จศึกให้ราบคาบ เพื่อคืนความสงบสุขให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนโดยเร็วที่สุด

