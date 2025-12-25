ฮือฮา ต๊ะ นารากร สวมเสื้อ ประชาปัตย์ ลงเลือกตั้ง สส. เชียงใหม่ เขต 1
เซอร์ไพรส์วงการสื่อ! ปชป. เปิดตัว “ต๊ะ นารากร” สวมเสื้อฟ้า สู้ศึกเลือกตั้ง ชิงเก้าอี้ สส.เขต 1 เชียงใหม่
สร้างความฮือฮาให้กับสนามเลือกตั้งภาคเหนือทันที เมื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โดย นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร รองหัวหน้าพรรค ดูแลพื้นที่ภาคเหนือ ได้ออกมาเปิดเผยรายชื่อผู้สมัคร สส. ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งมี “บิ๊กเซอร์ไพรส์” ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เขต 1
พรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจส่ง “ต๊ะ-นารากร ติยายน” ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรชื่อดังระดับประเทศ สวมเสื้อพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. ในพื้นที่ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ โดยหวังใช้ชื่อเสียงและความสามารถในการสื่อสาร เข้ามาเจาะฐานเสียงในพื้นที่
นอกจากเขต 1 เชียงใหม่แล้ว พรรคยังได้เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทัพผู้สมัครในพื้นที่อื่นๆ ดังนี้
ภาคเหนือ: อนุมัติรายชื่อผู้สมัครแล้วเกือบครบทุกจังหวัด
ภาคกลาง: อนุมัติรายชื่อผู้สมัครใน 26 จังหวัด
คงเหลือ: มีเพียง 3 เขตเท่านั้นที่กำลังรอการพิจารณาขั้นสุดท้าย
ประวัติ โปรไฟล์ “ต๊ะ นารากร” ตำนาน “คนข่าวตัวจริง” หวังใหม่ในสนามการเมืองเชียงใหม่
ต๊ะ-นารากร ติยายน คนไทยทั้งประเทศต่างจดจำในฐานะผู้ประกาศข่าวหญิงแถวหน้า ผู้มาพร้อมบุคลิกที่เฉียบขาด ชัดเจน น้ำเสียงเปี่ยมด้วยพลัง แต่วันนี้ ในวัย 57 ปี พร้อมแล้วที่จะก้าวออกจากหน้าจอ เพื่อกลับมาตอบแทนบ้านเกิดในฐานะ “ลูกหลานชาวเชียงใหม่” อย่างเต็มตัว
นี่ไม่ใช่คนอื่นคนไกล แต่คือลูกหลานที่เกิดและเติบโตในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อย่างแท้จริง ต๊ะ นารากร ซึมซับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนามาตั้งแต่เด็ก ทำให้เข้าใจบริบท ปัญหา และความต้องการของพี่น้องคนเมืองได้อย่างลึกซึ้ง
กว่า 3 ทศวรรษ บนเส้นทางสื่อมวลชน เริ่มต้นในปี 2533 และโลดแล่นอยู่ในวงการสื่อสารมวลชนมายาวนานกว่า 30 ปี ผ่านสนามข่าวมาแล้วทุกรูปแบบ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
เป็นหน้าตาของสื่อหลัก ผู้ชมคุ้นหน้าคุ้นตาเธอจากทุกช่องสถานีระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ช่อง 3, ช่อง 7 สี, ช่อง 9 อสมท และยุคบุกเบิกของ ITV จนถึง ช่อง one 31
ไม่ใช่แค่ผู้ประกาศ แต่ต๊ะยังเคยนั่งเก้าอี้บริหารในตำแหน่ง “ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารข่าว ช่อง one 31” เป็นผู้วางรากฐาน กำหนดทิศทาง และพัฒนารูปแบบข่าวให้เข้าถึงชาวบ้าน ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ
ภายใต้มาดเข้ม คือคลังสมองที่อัดแน่นด้วยความรู้ เธอสำเร็จการศึกษาจากสถาบันชั้นนำของประเทศ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
ปริญญาโท ถึง 2 ใบ! ทั้งนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต๊ะ นารากรได้รับการการันตีด้วยรางวัลนับไม่ถ้วน ทั้ง รางวัลพระราชทาน, รางวัลผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยม, TOP AWARDS และ MAYA POPULAR VOTE ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่า เธอคือ “ตัวจริง” ที่ประชาชนยอมรับ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: