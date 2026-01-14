ดราม่าเดือด นักธุรกิจจีนสัญญาแจกรถยนต์ให้นักเตะคนละคัน หากทีมฟุตบอลคว้าแชมป์ แต่สุดท้ายโดนบิด
กลายเป็นประเด็นร้อนในจีน เมื่อนักธุรกิจประกาศว่าจะแจกรถให้นักเตะทีมฟุตบอลคนละคัน หากคว้าแชมป์ได้ แต่พอได้แชมป์กลับหายเงียบ ก่อนพบว่าธุรกิจเจ๊งไม่เป็นท่า
เรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา เมื่อ ถัง เหล่ย ประธานกลุ่มบริษัท Xinlantian Group ดีลเลอร์รถยนต์รายใหญ่ในเมืองหยงโจว มณฑลหูหนาน ได้มอบเงิน 100,000 หยวน (ประมาณ 450,000 บาท) เพื่อสนับสนุนทีมฟุตบอลของเมืองให้เข้าแข่งขันฟุตบอลระดับมณฑลหูหนาน ซึ่งในขณะนั้นแทบไม่มีใครสนใจจะเป็นสปอนเซอร์ให้ เพราะมองว่าทีมไม่มีโอกาสชนะ
ในคลิปวิดีโอที่เคยเป็นไวรัล ถัง เหล่ย ได้ประกาศต่อหน้านักเตะทั้งทีมว่า “ถ้าพวกคุณคว้าแชมป์ได้ ฉันจะยกรถยนต์ให้พวกคุณเป็นของขวัญคนละหนึ่งคัน!” สร้างความฮือฮาและเป็นแรงผลักดันให้ทีมหยงโจวโชว์ฟอร์มดุ เอาชนะอีก 13 ทีมจนคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จเมื่อวันที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม หลังคว้าชัยชนะ ถัง เหล่ย กลับหายตัวไปจากพื้นที่สาธารณะและลบคลิปวิดีโอสัญญาแจกรถทิ้งทั้งหมด สร้างความไม่พอใจให้กับนักเตะบางส่วนที่คาดหวังรางวัลใหญ่ จนกระทั่งเจ้าหน้าที่รัฐได้ติดต่อหาเธอ จึงได้รับคำชี้แจงว่า “ทั้งบริษัทและครอบครัวกำลังเผชิญกับวิกฤตทางการเงินอย่างหนัก” แต่เธอยังยินดีที่จะมอบเงินสนับสนุนเพิ่มให้อีก 100,000 หยวนแทนการแจกรถยนต์หลายสิบคัน
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2569 สมาคมฟุตบอลเมืองหยงโจวได้ออกแถลงการณ์ที่สร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วสังคมออนไลน์ โดยระบุว่าจะไม่บังคับให้เธอต้องแจกรถตามสัญญา โดยบอกว่า “การสนับสนุนไม่ควรกลายเป็นภาระ และความใจดีไม่ควรถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นหนี้สิน เราคัดค้านการบีบบังคับทางศีลธรรมที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง” พร้อมย้ำว่าการปกป้องและพยุงธุรกิจในท้องถิ่นก็เป็นหน้าที่ของสมาคมเช่นกัน
สถานีโทรทัศน์ CCTV ได้ชื่นชมท่าทีของสมาคมฯ ว่าเป็นการตอบแทนความจริงใจที่นักธุรกิจสาวเคยมีให้ทีมในช่วงที่ยากลำบากที่สุด เปลี่ยนจากการรับบริจาคทางเดียวเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกัน และยกย่องว่า “หยงโจวชนะสองต่อ: ชนะในสนามแข่ง และชนะใจผู้คน”
แม้จะมีคนวิจารณ์ว่าเธอ “ขี้คุยเพื่อสร้างกระแส” แต่คนจำนวนมากกลับเห็นใจ โดยมองว่าการแจกรถหลายสิบคันมูลค่าหลายล้านหยวนท่ามกลางเศรษฐกิจที่ซบเซาเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับธุรกิจในปัจจุบัน
