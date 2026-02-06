พิธา หลุดพูด สารภาพรักสาว รอฟังผล อึกอักตอบคนในวงการ ฟังแล้วเขินมาก
พิธา เปิดใจสถานะรัก ไม่โสดแล้ว? ยอมรับ ‘บอกเขาแล้วรอคำตอบ’ อึกอักตอบ หลังซานิถามเป็นคนในวงการ แฟนคลับรอลุ้นข่าวดี
กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ที่ทำเอาสาว ๆ ทั่วประเทศใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ล่าสุด ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แขกรับเชิญสุดพิเศษในรายการ ซานิเบาได้เบา EP.130 ทางช่อง One Playground ไม่ได้มาแค่พูดคุยเรื่องการเมืองเครียดๆ แต่กลับมาปล่อยระเบิดลูกใหญ่เรื่อง “หัวใจ” ที่ทำเอาพิธีกรสาวสวยอย่าง ซานิ นิภาภรณ์ ถึงกับเสียอาการ และชาวเน็ตต้องรีบกดดูแบบเกาะติดขอบจอ
เมื่อถูกถามถึงเรื่องหัวใจ พิธาได้พาดพิงถึงเพลง “ขอให้ผม” ของโยคี เพลย์บอย แม้ซานิจะขอให้โชว์เสียงร้องเพลงนี้สักท่อน แต่พิธาต้องเบรกเอี๊ยด โดยให้เหตุผลแบบกวน ๆ แต่จริงจังว่าช่วงนี้มีการเลือกตั้งไม่สามารถร้องเพลงได้ เพราะกฎระเบียบห้ามไว้
ทั้งนี้ เนื้อหาเพลงมีเนื้อหาประมาณว่าขอให้ผมกับคุณได้รักกัน ด้าน พิธา ตอบกลับว่า “ประมาณนั้นแหละ”
ต่อมา ซานิสอบถามถึงสถานะความสัมพันธ์ว่า “มีที่ศึกษากันอยู่….” ซึ่ง นายพิธา ตอบกลับมั่นใจว่า “ไปบอกรักเขาแล้ว รอเขาตอบอยู่”
เมื่อซานิรุกหนักถามจี้ว่าคนที่กำลังศึกษาดูใจ “อยู่ในวงการแน่นอน” ใช่หรือไม่ นายพิธาไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธเป็นคำพูด แต่ปฏิกิริยาอาการที่แสดงออกมาทำเอาซานิถึงกับแซวว่า “เห็นไหม ไม่พูด ไม่ตอบอะไร”
นอกจากเรื่องรัก พิธายังเรียกเสียงฮาด้วยการเล่าย้อนถึงความนิยมและความมั่นใจเกินร้อย เมื่อเทียบความฮอตกับหนุ่ม ๆ ในวงการบันเทิงว่า ถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนหรือวัดกันที่อายุเท่ากัน “วัดปอนด์ต่อปอนด์ พิธาไม่แพ้นะครับ”
งานนี้ใครที่อยากเห็นลีลาการตอบคำถามเรื่องความรักแบบเต็ม ๆ ของ ทิม พิธา และอยากรู้ว่าปฏิกิริยาตอนถูกจี้เรื่องสาวในวงการเป็นอย่างไร ห้ามพลาดรายการซานิเบาได้เบา เย็นวันนี้ (6 ก.พ.) 18.00 น. ทาง Youtube ช่อง oneplayground
