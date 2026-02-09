อดีตผู้สมัคร สส.ภูเก็ต เศร้า คนรุ่นใหม่แช่งคนแก่ “รีบตายไวๆ” หวังพลิกขั้วการเมืองรอบหน้า
พลอยทะเล ผู้สมัคร สส.ภูเก็ต ภูมิใจไทย โพสต์ระบายความในใจหลังเลือกตั้ง เศร้าเจอคนรุ่นใหม่แช่งคนแก่ “รีบตายไวๆ” หวังพลิกขั้วการเมืองรอบหน้า ตัดพ้อจิตใจมนุษย์ดิ่งลงเหว
ควันหลงหลังการเลือกตั้ง 2569 ยังคงร้อนระอุ ในประเด็นความขัดแย้งทางความคิดระหว่างวัย ล่าสุด นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ อดีตผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดภูเก็ต เขต 1 พรรคภูมิใจไทย ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์” แสดงความรู้สึกสะเทือนใจต่อบรรยากาศในโซเชียลมีเดีย
นางสาวพลอยทะเล ระบุข้อความตัดพ้อหลังจากได้อ่านความคิดเห็นในโลกออนไลน์ว่า รู้สึกสะเทือนใจที่เห็นกลุ่มคนรุ่นใหม่และวัยทำงาน โพสต์ข้อความสาปแช่งผู้สูงอายุให้รีบเสียชีวิต เพียงเพราะต้องการผลลัพธ์ทางการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้า
“ตื่นมา อ่านหลายๆ แคปชั่นก็สะเทือนใจ ที่คนรุ่นใหม่ วัยทำงาน แช่งให้คนแก่รีบตายไวๆ เพราะการเลือกตั้ง.. รอบหน้าจะได้มีแต่เพียงรุ่นเขา”
นอกจากนี้ เธอยังกล่าวถึงประเด็นที่มีการประกาศว่าจะยุติการช่วยเหลือหรือบริจาคหากเกิดภัยพิบัติขึ้น ตอกย้ำถึงความเกลียดชังที่เพิ่มมากขึ้นในสังคม “และมีประกาศกร้าวว่า จะไม่ช่วยเหลือ หรือ บริจาคใดๆ หากเกิดภัยพิบัติอีก จิตใจมนุษย์มันดิ่งลงไปเยอะมากจริงๆ”
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจและมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่มองว่าความเห็นต่างทางการเมืองเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตย แต่ไม่ควรนำมาสร้างความเกลียดชังหรือแช่งชักหักกระดูกกันระหว่างคนในชาติ โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างช่วงวัยที่กำลังบานปลายอยู่ในขณะนี้
