ข่าวการเมือง

8 ก.พ. 69 เข้าคูหากา 2 รอบ เจาะลึกขั้นตอนเลือกตั้ง สส. ควบประชามติฉบับเข้าใจง่าย

เผยแพร่: 07 ก.พ. 2569 14:11 น.| อัปเดต: 07 ก.พ. 2569 14:13 น.
56
เปิด 10 ขั้นตอนเข้าคูหาเลือกตั้ง สส. ควบออกเสียงประชามติ 8 ก.พ. 69

เตรียมตัวให้พร้อม! วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. วันชี้ชะตาประเทศผ่านการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติพร้อมกันในหน่วยเดียว

ในวันพรุ่งนี้ (8 ก.พ.69) ประชาชนชาวไทยที่มีสิทธิเลือกตั้งจะได้ทำหน้าที่สำคัญถึง 2 ภารกิจในคราวเดียว ณ หน่วยเลือกตั้งเดิมที่มีชื่ออยู่ โดยจะได้รับ “บัตรลงคะแนนทั้งหมด 3 ใบ” เพื่อทำหน้าที่กำหนดอนาคตการเมืองและรัฐธรรมนูญของประเทศ

“เช็กสีบัตรให้ดี” กาให้ถูกช่อง

ในการเข้าคูหาครั้งนี้ ท่านจะได้รับบัตรทั้งหมด 3 สี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ต่างกัน ดังนี้

  • บัตรสีเขียว – สำหรับเลือก สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (เลือกคนที่รัก)
  • บัตรสีชมพู – สำหรับเลือก สส. แบบบัญชีรายชื่อ (เลือกพรรคที่ชอบ)
  • บัตรสีเหลือง – สำหรับการออกเสียงประชามติ (ในประเด็น “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”)

10 ขั้นตอนเข้าคูหา: จากยืนยันตัวตนสู่การหย่อนบัตร

เพื่อให้การใช้สิทธิเป็นไปอย่างราบรื่น โปรดปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนดังนี้ครับ:

  1. ตรวจสอบรายชื่อ – เช็กบัญชีรายชื่อหน้าหน่วยเลือกตั้ง (จะมี 2 ชุด คือบัญชี สส. และประชามติ) พร้อมจดลำดับที่ของตนเอง
  2. แสดงหลักฐาน – ยื่นบัตรประชาชนหรือหลักฐานแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่
  3. ลงชื่อใช้สิทธิ สส. – พิมพ์ลายนิ้วมือหรือลงชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สส.
  4. รับบัตร สส. – ลงชื่อที่ต้นขั้วบัตรแล้วรับ บัตรสีเขียวและสีชมพู (รวม 2 ใบ) พร้อมรับหลักฐานคืน
  5. เข้าคูหา สส. – กากบาท (X) ลงในบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบให้ถูกต้อง
  6. หย่อนบัตร สส. – พับบัตรและหย่อนลงในหีบ สส. ตามสีที่กำหนดด้วยตนเอง
  7. แสดงตนประชามติ – ยื่นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่อีกจุดเพื่อใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
  8. รับบัตรประชามติ – ลงชื่อที่ต้นขั้วบัตรและรับ บัตรสีเหลือง 1 ใบ
  9. เข้าคูหาประชามติ – กากบาท (X) เลือกคำตอบเพียงช่องเดียว (เห็นชอบ / ไม่เห็นชอบ / ไม่แสดงความคิดเห็น)
  10. หย่อนบัตรประชามติ – พับบัตรหย่อนลงหีบประชามติ และออกจากที่เลือกตั้ง

ขอบคุณคลิปจาก : ThaiPBS

การเข้าคูหาครั้งนี้ ท่านจะได้รับบัตรทั้งหมด 3 สี บัตรสีเขียว บัตรสีชมพู และบัตรสีเหลือง
แฟ้มภาพ
10 ขั้นตอนเข้าคูหาเลือกตั้ง 2569 จากยืนยันตัวตนสู่การหย่อนบัตร
แฟ้มภาพ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 07 ก.พ. 2569 14:11 น.| อัปเดต: 07 ก.พ. 2569 14:13 น.
56
Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ

