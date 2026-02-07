ข่าวการเมือง
8 ก.พ. 69 เข้าคูหากา 2 รอบ เจาะลึกขั้นตอนเลือกตั้ง สส. ควบประชามติฉบับเข้าใจง่าย
เตรียมตัวให้พร้อม! วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. วันชี้ชะตาประเทศผ่านการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติพร้อมกันในหน่วยเดียว
ในวันพรุ่งนี้ (8 ก.พ.69) ประชาชนชาวไทยที่มีสิทธิเลือกตั้งจะได้ทำหน้าที่สำคัญถึง 2 ภารกิจในคราวเดียว ณ หน่วยเลือกตั้งเดิมที่มีชื่ออยู่ โดยจะได้รับ “บัตรลงคะแนนทั้งหมด 3 ใบ” เพื่อทำหน้าที่กำหนดอนาคตการเมืองและรัฐธรรมนูญของประเทศ
“เช็กสีบัตรให้ดี” กาให้ถูกช่อง
ในการเข้าคูหาครั้งนี้ ท่านจะได้รับบัตรทั้งหมด 3 สี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ต่างกัน ดังนี้
- บัตรสีเขียว – สำหรับเลือก สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (เลือกคนที่รัก)
- บัตรสีชมพู – สำหรับเลือก สส. แบบบัญชีรายชื่อ (เลือกพรรคที่ชอบ)
- บัตรสีเหลือง – สำหรับการออกเสียงประชามติ (ในประเด็น “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”)
10 ขั้นตอนเข้าคูหา: จากยืนยันตัวตนสู่การหย่อนบัตร
เพื่อให้การใช้สิทธิเป็นไปอย่างราบรื่น โปรดปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนดังนี้ครับ:
- ตรวจสอบรายชื่อ – เช็กบัญชีรายชื่อหน้าหน่วยเลือกตั้ง (จะมี 2 ชุด คือบัญชี สส. และประชามติ) พร้อมจดลำดับที่ของตนเอง
- แสดงหลักฐาน – ยื่นบัตรประชาชนหรือหลักฐานแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่
- ลงชื่อใช้สิทธิ สส. – พิมพ์ลายนิ้วมือหรือลงชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สส.
- รับบัตร สส. – ลงชื่อที่ต้นขั้วบัตรแล้วรับ บัตรสีเขียวและสีชมพู (รวม 2 ใบ) พร้อมรับหลักฐานคืน
- เข้าคูหา สส. – กากบาท (X) ลงในบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบให้ถูกต้อง
- หย่อนบัตร สส. – พับบัตรและหย่อนลงในหีบ สส. ตามสีที่กำหนดด้วยตนเอง
- แสดงตนประชามติ – ยื่นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่อีกจุดเพื่อใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
- รับบัตรประชามติ – ลงชื่อที่ต้นขั้วบัตรและรับ บัตรสีเหลือง 1 ใบ
- เข้าคูหาประชามติ – กากบาท (X) เลือกคำตอบเพียงช่องเดียว (เห็นชอบ / ไม่เห็นชอบ / ไม่แสดงความคิดเห็น)
- หย่อนบัตรประชามติ – พับบัตรหย่อนลงหีบประชามติ และออกจากที่เลือกตั้ง
ขอบคุณคลิปจาก : ThaiPBS
