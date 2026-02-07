ข่าว

อัดหนัก! เครนถล่มซ้ำซาก รอบนี้ใกล้ห้างดังอโศก เจ็บสาหัส 2 ราย นักวิชาการรุมเปิดสาเหตุ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 07 ก.พ. 2569 14:58 น.| อัปเดต: 07 ก.พ. 2569 15:02 น.
50
เครนถล่มอโศก ข่าวล่าสุด

แขนทาวเวอร์เครนหักฟาดคนงานดับพ้นขีดอันตรายแต่เจ็บสาหัส 2 ราย ใกล้ห้างดังสุขุมวิท 21 ดร.เอ้ จี้รัฐหยุดปล่อย “คนผิดลอยนวล” ด้านนักวิชาการแฉความย่อหย่อนผู้รับเหมา ทำอุบัติเหตุซ้ำซาก

วันนี้ (7 ก.พ.69) เมื่อเวลาประมาณ 10.27 น. เกิดอุบัติเหตุระทึกกลางเมืองหลวงบริเวณไซต์งานก่อสร้างใกล้ห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านอโศก ซอยสุขุมวิท 21 เมื่อทาวเวอร์เครนขนาดใหญ่เกิดหักฟาดลงมาใส่คนงานด้านล่าง ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสทันที 2 ราย

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ลุมพินี พร้อมมูลนิธิกู้ภัยรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบ “แขนเหล็กของทาวเวอร์เครน” หักหล่นทับคนงานสัญชาติเมียนมา

  • รายที่ 1 เป็นชาย อาการสาหัสอยู่ในสภาพหมดสติ เจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลจุฬาฯ ต้องเร่งทำ CPR และใช้เครื่อง AED ช่วยฟื้นคืนชีพจนได้สติกลับมา ก่อนนำส่งโรงพยาบาลตำรวจ
  • รายที่ 2 ผู้หญิงได้รับบาดเจ็บรุนแรงบริเวณขาซ้าย เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์

ด้าน นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ “ดร.เอ้” หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ ให้สัมภาษณ์ด้วยอารมณ์ดุเดือดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใจกลางเมืองย่านอโศกในช่วงวันหยุดว่า “รับไม่ได้” ที่ความตายขยับเข้าใกล้ตัวคนไทยทุกวัน พร้อมยืนยันจะผลักดัน พ.ร.บ.เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ ให้สำเร็จ เพื่อให้มีองค์กรกลางเข้ามาจัดการไม่ให้คนผิดลอยนวล

ขณะที่ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานพรรคไทยก้าวใหม่ กล่าวเสริมอย่างอัดอั้นว่า “บ้าหรือเปล่า ต้องแลกกับชีวิตคนอย่างนี้ไม่รู้จักจบสิ้น” พร้อมเรียกร้องให้ลงโทษผู้กระทำผิดให้เข็ดหลาบเพื่อไม่ให้คนไทยต้องตายฟรีอีกต่อไป

ระทึกขวัญกลางดัดฟ้าอโศก! แขนทาวเวอร์เครนหักฟาดคนงานดับพ้นขีดอันตรายแต่เจ็บสาหัส 2 ราย
แฟ้มภาพ

ด้าน ดร.สนธิ คชวัฒน์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ วิเคราะห์ว่าแม้จะมีกฎหมายควบคุมอาทิ พ.ร.บ.แรงงานฯ และ พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 แต่อุบัติเหตุยังเกิดขึ้นซ้ำซากจาก 3 ปัจจัยหลัก

  1. ความด้อยคุณภาพของผู้รับเหมา – ละเลยการตรวจสอบตามรอบ (ปจ.1) ทุก 3 เดือน
  2. วามหละหลวมของเจ้าหน้าที่ – จป.วิชาชีพ และพนักงานตรวจความปลอดภัยภาครัฐขาดการตรวจสอบหน้างานอย่างเข้มงวด
  3. การฝ่าฝืนทางเทคนิค – เช่น การยกเกินน้ำหนัก (Load Limit) หรือไม่หยุดงานเมื่อความเร็วลมเกินกำหนด (15-20 m/s)

เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยครั้งสำคัญว่า หากไม่มีการปฏิรูปมาตรฐานความปลอดภัยในเขตก่อสร้างอย่างจริงจัง ใจกลางเมืองที่พลุกพล่านอย่างอโศกอาจกลายเป็น “โซนอันตราย” ที่คร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ได้ทุกเมื่อ.

เมื่อวันที่ 07/02/69 เวลา 10.27 น. เหตุทาวเวอร์เครนหัก ทับคนงาน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ใกล้ห้าง TERMINAL 21 อโศก ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
แฟ้มภาพ



ข่าวล่าสุด
เครนถล่มอโศก ข่าวล่าสุด ข่าว

อัดหนัก! เครนถล่มซ้ำซาก รอบนี้ใกล้ห้างดังอโศก เจ็บสาหัส 2 ราย นักวิชาการรุมเปิดสาเหตุ

5 นาที ที่แล้ว
เผยแพร่: 07 ก.พ. 2569 14:58 น.| อัปเดต: 07 ก.พ. 2569 15:02 น.
50
