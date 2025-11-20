ข่าวต่างประเทศ

สภาเดือด ส.ส.ฝ่ายค้านญี่ปุ่นชี้ โทษคดีค้ามนุษย์เบาเกินไป ยกเคสเด็กไทย 12 ปี โทษใกล้เคียงลักทรัพย์

Photo of Bas Basเผยแพร่: 20 พ.ย. 2568 17:15 น.| อัปเดต: 20 พ.ย. 2568 17:15 น.
108

กลายเป็นประเด็นร้อนในสภาของญี่ปุ่น เมื่อส.ส.ฝ่ายค้านโต้แย้งในสภาว่า โทษทางกฎหมายของคดีค้ามนุษย์ในญี่ปุ่นเบาเกินไป แถมโทษใกล้เคียงกับคดีลักทรัพย์

วันนี้ (20 พฤศจิกายน) ในการประชุมคณะกรรมการกิจการภายในของวุฒิสภาญี่ปุ่น ได้เกิดการถกเถียงประเด็นที่ว่าบทลงโทษทางกฎหมายสำหรับความผิดฐานค้ามนุษย์นั้นเบาเกินไปหรือไม่

นางอายากะ ชิโอมูระ สมาชิกวุฒิสภาจากพรรคริคเค็งมินชู (Constitutional Democratic Party of Japan) ได้ยกกรณีที่ เด็กหญิงชาวไทยวัย 12 ปี ถูกบังคับให้ทำงานในร้านนวดทางเพศในญี่ปุ่น โดยตั้งคำถามว่า: “ต่างประเทศรายงานว่าญี่ปุ่นกำลังค้ามนุษย์เด็กนักเรียนประถมเพื่อบริการทางเพศ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความคิดเห็นอย่างไรในฐานะประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์?”

นายมิโนรุ คิฮาระ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ตอบว่า “ในฐานะการสืบสวนคดียังคงดำเนินอยู่ ผมขอตอบในเชิงหลักการว่า การค้ามนุษย์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง และเป็นปัญหาระดับนานาชาติที่สำคัญ การรับมือกับเรื่องนี้เป็นหนึ่งในวาระสำคัญของรัฐบาล”

ส.ส. ชิโอมูระได้นำเสนอข้อมูลโทษทางกฎหมายของต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น

  • สหรัฐอเมริกา : โทษจำคุกสูงสุด 20 ปี ถึงตลอดชีวิต
  • อังกฤษ : โทษจำคุกสูงสุด 14 ปี ถึงตลอดชีวิต
  • เกาหลีใต้/เยอรมนี : โทษจำคุกสูงสุด 15 ปี

จากนั้น ส.ส. ชิโอมูระได้ชี้ให้เห็นว่าโทษจำคุกของญี่ปุ่นสำหรับคดีค้ามนุษย์อยู่ที่ 1 ถึง 10 ปี (สำหรับการขายหรือซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ) ซึ่งมีบทลงโทษสูงสุดเทียบเท่ากับการลักทรัพย์ ที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 เยน (ประมาณ 1 แสนบาท) โดยเธอบอกว่า “มีข้อสงสัยว่าการค้ามนุษย์ในญี่ปุ่นมีโทษเบาเทียบเท่าการลักทรัพย์ได้หรือไม่ มันเป็นปัญหาอย่างยิ่ง”

ส.ส. ชิโอมูระเรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนร่างกฎหมายที่พรรคริคเค็งมินชูกำลังเตรียมเสนอ เพื่อเพิ่มบทลงโทษการค้ามนุษย์ให้หนักขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องปรามอาชญากรรมและลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเหมาะสม

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี คิฮาระ ตอบว่า “เนื่องจากเป็นกฎหมายที่เสนอโดยสมาชิกสภา รัฐบาลจึงขอละเว้นการแสดงความเห็นว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย แต่การค้ามนุษย์เป็นเรื่องร้ายแรง” อย่างไรก็ตาม เขาระบุว่าการพิจารณาบทลงโทษจะต้องทำอย่างระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความสมดุลกับโทษของการลักพาตัวและหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นด้วย

ปัจจุบัน โทษทางกฎหมายของญี่ปุ่นสำหรับการค้ามนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ หรือการลักพาตัวเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ/กำไร คือ จำคุก 1 ปี ถึง 10 ปี

อ้างอิง : news.yahoo.co.jp

 

