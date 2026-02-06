ข่าวต่างประเทศ

หดหู่ 10 ชายฉกรรจ์ รุมโทรม ดช. 5 ขวบ พ่อแท้ๆ พาไปส่งในปาร์ตี้ยา ถ่ายคลิปวิปริต

เผยแพร่: 07 ก.พ. 2569 03:02 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 15:07 น.
50
สุดสะเทือนขวัญ อัยการฝรั่งเศส ตั้งข้อหา 10 ชายฉกรรจ์ รุมโทรม “เด็กชาย 5 ขวบ” ในปาร์ตี้ยา หลังพ่อแท้ๆ พาไปส่งถึงที่ ถ่ายคลิปส่งต่อ

สื่อต่างประเทศรายงานข่าวอาชญากรรม สร้างความสะเทือนใจไปทั่วประเทศฝรั่งเศส สำนักงานอัยการเมืองลีล ประกาศตั้งข้อหาชายจำนวน 10 คน อายุระหว่าง 29 ถึง 50 ปี ในความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศเด็กและใช้สารเสพติดมอมเมาผู้อื่น ภายหลังการสอบสวนคดีข่มขืนกระทำชำเราเด็กชายวัย 5 ขวบ ในงานปาร์ตี้ยาเสพติด หรือ “Chemsex”

ตามคำแถลงของอัยการ ระบุพฤติการณ์อันโหดร้ายว่า เด็กชายวัย 5 ขวบ ถูกพ่อแท้ๆ พาตัวมาให้กลุ่มชายฉกรรจ์ เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้กระทำชำเรา เกิดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2024 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2025 ที่เมืองลีล

รายงานระบุว่า ในงานปาร์ตี้ลักษณะนี้ ผู้เข้าร่วมจะใช้ยาเสพติด เช่น GHB, ยาไอซ์ (Methamphetamine) หรือ Mephedrone เพื่อกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ เหยื่อตัวน้อยถูกกระทำความรุนแรงทางเพศซ้ำหลายครั้ง ซึ่งมีความผิดฐาน “ข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศโดยมีการวางยาเหยื่อ” และ “ข่มขืนโดยมีการทรมานหรือกระทำทารุณโหดร้าย” รวมถึงมีการแอบถ่ายคลิปวิดีโอขณะก่อเหตุและส่งต่อกันในกลุ่มผู้เข้าร่วม

จากการสืบสวนสอบสวน เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานจนนำไปสู่การจับกุมและสั่งฟ้องชาย 10 คน ในจำนวนนี้ 9 คนถูกฝากขังในเรือนจำ ส่วนผู้ต้องหาหลักอีก 1 คน ได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองภายในห้องขังเมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราที่มีการทรมานหรือกระทำทารุณ มีโทษสูงสุดถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิต

ชะตากรรมของหนูน้อย เด็กชายผู้ตกเป็นเหยื่อ ปัจจุบันได้รับการช่วยเหลือและส่งตัวไปอยู่ในความดูแลของแม่ (ซึ่งได้แยกทางกับพ่อเด็กไปก่อนเกิดเหตุแล้ว) โดยเด็กกำลังอยู่ภายใต้การดูแลฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญ

คดีนี้เริ่มเปิดเผยสู่สาธารณะหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าบุกค้นบ้านพักของชายวัย 30 ปีรายหนึ่งในแคว้นอาลซัส เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ในข้อหาครอบครองและเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็ก จนนำไปสู่การขยายผลจับกุมเครือข่ายปาร์ตี้นรกดังกล่าว

