ข่าวการเมือง

“เพื่อไทย” แถลงด่วน หลัง “สจ.เนย์ ปฐนัญ” เจอหมายจับคดีเว็บพนัน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 07:43 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 07:43 น.
125

พรรคเพื่อไทย แถลงด่วน หลัง ปฐนัญ จันดอน เจอหมายจับคดีเว็บพนัน เคยเป็นสมาชิกจริง แต่ล่าสุดลาออกและไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแล้ว

พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กออกแถลงภายหลังมีการออกหมายจับนายปฐนัญ จันดอน หรือ สจ.เนย์ ข้อหาเกี่ยวข้องกับเว็บพนันและปรากฎภาพสวมเสื้อพรรคเพื่อไทย ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

โดยพรรคเพื่อไทย ระบุว่า “คำชี้แจงกรณีการออกหมายจับนักการเมืองท้องถิ่นมีส่วนเกี่ยวข้องเว็บพนัน

พรรคเพื่อไทยขอชี้แจงต่อสาธารณชน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และยุติการเชื่อมโยงที่คลาดเคลื่อน ในกรณีของนายปฐนัญ จันดอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งถูกออกหมายจับในคดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนัน โดยมีข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

1) พรรคเพื่อไทยได้ตรวจสอบแล้วพบว่า บุคคลดังกล่าวเคยเป็นสมาชิกพรรคจริง ทั้งนี้ กระบวนการรับสมัครสมาชิกพรรคเป็นไปตามหลักการเปิดกว้าง และเป็นไปตามกฎหมาย โดยพรรคพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครจากข้อเท็จจริง ณ วันที่สมัคร เมื่อไม่ปรากฏคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับพรรค และให้การรับรองตนเองแล้ว บุคคลดังกล่าวจึงมีสิทธิในการเข้าเป็นสมาชิกพรรค

2) กรณีที่ปรากฏภาพบุคคลดังกล่าวลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยสวมใส่เสื้อหรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทย สมาชิกพรรคสามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นผู้มีสถานะเป็นสมาชิกพรรคจริงในขณะนั้น ซึ่งเป็นการสมัครรับเลือกตั้งในฐานะสมาชิก ไม่ได้ลงสมัครในนามพรรคแต่อย่างใด

3) ในส่วนของสถานะปัจจุบัน พรรคเพื่อไทยได้ตรวจสอบแล้วพบว่า บุคคลดังกล่าวได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคก่อนหน้านี้ โดยพรรคไม่ได้รับแจ้งเหตุผลในการลาออก และบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นสมาชิกพรรคอีกต่อไป

4) พรรคเพื่อไทยขอยืนยันจุดยืนว่า พรรคให้ความสำคัญสูงสุดต่อความถูกต้อง โปร่งใส และความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หากกรณีลักษณะนี้เกิดขึ้นกับบุคคลที่ยังมีสถานะเป็นสมาชิกพรรค พรรคจะไม่เพิกเฉย โดยจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้น รอบด้าน และตรงไปตรงมา เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อสังคม ไม่ปกป้องหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ใด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายอย่างแน่นอน”

ทั้งนี้มีรายงานเบื้องต้นว่า ปฐนัญ จันดอน และภรรยาได้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้ว หากมีความคืบหน้าจะมีรายงานให้ทราบต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เขมร เบนเข็มทำซีรีส์วาย กับฉากเปิดตัวสุดอึ้ง &quot;ผีเลียมือ&quot; ซีจี อลังการ ที่กลายเป็นไวรัลข้ามประเทศ ข่าว

เขมร เบนเข็มทำซีรีส์วาย กับฉากเปิดตัวสุดอึ้ง “ผีเลียมือ” ที่กลายเป็นไวรัลข้ามประเทศ

1 นาที ที่แล้ว
เพลง ชนม์ทิดา ให้กำลังใจ กระติ๊บ บันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา ให้กำลังใจ กระติ๊บ วิวาห์ล่ม-ปิดฉากรัก 15 ปี ประโยคนี้อ่านแล้วจุก

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สำนักงานประกันสังคม แจง 875 บาทได้สิทธิอะไรบ้าง ท่ามกลางมรสุมดราม่า

13 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแชร์ข่าว นักวิ่งหัวใจวาย 3 คนในงานวิ่งเดียว แพทย์ชี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จากฮีโร่โควิดสู่ “ปลดออก”! ย้อนรอย 5 ปี แพทย์ชนบทบุกกรุง ชนวนเหตุสั่งฟัน “หมอสุภัทร”

22 นาที ที่แล้ว
เลื่อนอีกแล้ว แอป &quot;SSO Plus&quot; ปิดปรับปรุงยาว ผู้ประกันตนรอเก้อ เปิดใหม่ 1 ก.พ. ข่าว

เลื่อนอีกแล้ว แอป “SSO Plus” ปิดปรับปรุงยาว ผู้ประกันตนรอเก้อ เปิดใหม่ 1 ก.พ.

25 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาค 2 แจ้งข่าวแบคโฮไฟไหม้ ขณะปรับปรุงพื้นที่ชายแดน กำลังพลเจ็บ 1

28 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 27 ม.ค. 69 ขยับพุ่ง ขายออกทะลุ 75,550 บาท ทองโลกพุ่งประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 27 ม.ค. 69 ขยับพุ่ง ขายออกทะลุ 75,550 บาท ทองโลกพุ่งประวัติศาสตร์

37 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอินเดีย ลงทุนตัดเท้าตัวเอง หวังโควต้าผู้พิการ หลังสอบหมอไม่ติด

41 นาที ที่แล้ว
ใหม่ พัชรี มอบหมายทนายเอาผิดคนปล่อยข่าวปลอม &quot;เสียนชีวิตเพราะยาลดน้ำหนัก&quot; บันเทิง

ใหม่ พัชรี มอบหมายทนาย เอาผิดคนปล่อยข่าว “เสียชีวิตเพราะยาลดน้ำหนัก”

45 นาที ที่แล้ว
ข่าว

คลิปไวรัล สาวไทยเดินทางไกลค่อนโลก แลนดิ้ง “นิการากัว” แต่นึกว่าอยู่ที่เดิม เหมือนกันยังเสาไฟ

51 นาที ที่แล้ว
ดีเจโซดาซึ้งน้ำใจคนไทย ตามหากำไล Cartier 2 แสนคืนได้สำเร็จ บันเทิง

ดีเจโซดา ทำกำไล 2 แสนหายแต่ได้คืน มอบ 1 หมื่นตอบแทน ซึ้งน้ำใจคนไทย

52 นาที ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; โผล่ถามกลางวง หลังเพจดัง แฉวีรกรรม &quot;พิธีกร น.&quot; ทำชาวเน็ตขำก๊าก บันเทิง

“หนุ่ม กรรชัย” โผล่ถามกลางวง หลังเพจดัง แฉวีรกรรม “พิธีกร น.” ทำชาวเน็ตขำก๊าก

53 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแฉคลิป นักเรียนชาย-หญิง จ.ลำปาง นัวเนียคาห้องน้ำห้างดังหลังเลิกเรียน

53 นาที ที่แล้ว
ข่าว

นักโทษชายแหกคุก เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง เร่งตามหา ล่าสุดยังไม่เจอ

60 นาที ที่แล้ว
งามไส้! “บิ๊กการไฟฟ้า” เอี่ยวแก๊งขุดบิตคอยน์เถื่อน DSI บุกค้นบ้าน ผงะ! เจอเงินสด 19 ล้าน ข่าว

งามไส้! “บิ๊กการไฟฟ้า” เอี่ยวแก๊งขุดบิตคอยน์เถื่อน DSI บุกค้นบ้าน ผงะ! เจอเงินสด 19 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน จ.สงขลา วอนไม่ต้องหวังดี ไม่ใช่วัว ป้อนหญ้าให้ป้ายหาเสียง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. ลำปาง ทั้ง 4 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมการปกครอง แจงแล้ว สูติบัตรเคลือบพลาสติก ยังใช้ได้ไหม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” กลับลำ ขึ้นภาษีเกาหลีใต้ 25% ซัด สส.โสมขาว ทำงานช้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ซ้อเปา” แฉ พระวัดนครปฐม ลวนลามสีกา ชาวบ้านรู้หมด แต่ไม่เคยเป็นข่าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” แซะ “พิธา” ถามตอนมีปัญหาอยู่ไหน ยก “ทหาร” คือฮีโร่ตัวจริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. แม่ฮ่องสอน แบบแบ่งเขต ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. แม่ฮ่องสอน แบบแบ่งเขต ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สมาคมราชกรีฑาสโมสร แถลงเสียใจกรณี รปภ. ทำร้ายไรเดอร์ พร้อมช่วยเหลือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพื่อไทย” แถลงด่วน หลัง “สจ.เนย์ ปฐนัญ” เจอหมายจับคดีเว็บพนัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 07:43 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 07:43 น.
125
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เขมร เบนเข็มทำซีรีส์วาย กับฉากเปิดตัวสุดอึ้ง &quot;ผีเลียมือ&quot; ซีจี อลังการ ที่กลายเป็นไวรัลข้ามประเทศ

เขมร เบนเข็มทำซีรีส์วาย กับฉากเปิดตัวสุดอึ้ง “ผีเลียมือ” ที่กลายเป็นไวรัลข้ามประเทศ

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569
เพลง ชนม์ทิดา ให้กำลังใจ กระติ๊บ

เพลง ชนม์ทิดา ให้กำลังใจ กระติ๊บ วิวาห์ล่ม-ปิดฉากรัก 15 ปี ประโยคนี้อ่านแล้วจุก

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569

สำนักงานประกันสังคม แจง 875 บาทได้สิทธิอะไรบ้าง ท่ามกลางมรสุมดราม่า

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569

เพจดังแชร์ข่าว นักวิ่งหัวใจวาย 3 คนในงานวิ่งเดียว แพทย์ชี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569
Back to top button