“เพื่อไทย” แถลงด่วน หลัง “สจ.เนย์ ปฐนัญ” เจอหมายจับคดีเว็บพนัน
พรรคเพื่อไทย แถลงด่วน หลัง ปฐนัญ จันดอน เจอหมายจับคดีเว็บพนัน เคยเป็นสมาชิกจริง แต่ล่าสุดลาออกและไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแล้ว
พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กออกแถลงภายหลังมีการออกหมายจับนายปฐนัญ จันดอน หรือ สจ.เนย์ ข้อหาเกี่ยวข้องกับเว็บพนันและปรากฎภาพสวมเสื้อพรรคเพื่อไทย ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
โดยพรรคเพื่อไทย ระบุว่า “คำชี้แจงกรณีการออกหมายจับนักการเมืองท้องถิ่นมีส่วนเกี่ยวข้องเว็บพนัน
พรรคเพื่อไทยขอชี้แจงต่อสาธารณชน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และยุติการเชื่อมโยงที่คลาดเคลื่อน ในกรณีของนายปฐนัญ จันดอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งถูกออกหมายจับในคดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนัน โดยมีข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
1) พรรคเพื่อไทยได้ตรวจสอบแล้วพบว่า บุคคลดังกล่าวเคยเป็นสมาชิกพรรคจริง ทั้งนี้ กระบวนการรับสมัครสมาชิกพรรคเป็นไปตามหลักการเปิดกว้าง และเป็นไปตามกฎหมาย โดยพรรคพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครจากข้อเท็จจริง ณ วันที่สมัคร เมื่อไม่ปรากฏคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับพรรค และให้การรับรองตนเองแล้ว บุคคลดังกล่าวจึงมีสิทธิในการเข้าเป็นสมาชิกพรรค
2) กรณีที่ปรากฏภาพบุคคลดังกล่าวลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยสวมใส่เสื้อหรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทย สมาชิกพรรคสามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นผู้มีสถานะเป็นสมาชิกพรรคจริงในขณะนั้น ซึ่งเป็นการสมัครรับเลือกตั้งในฐานะสมาชิก ไม่ได้ลงสมัครในนามพรรคแต่อย่างใด
3) ในส่วนของสถานะปัจจุบัน พรรคเพื่อไทยได้ตรวจสอบแล้วพบว่า บุคคลดังกล่าวได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคก่อนหน้านี้ โดยพรรคไม่ได้รับแจ้งเหตุผลในการลาออก และบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นสมาชิกพรรคอีกต่อไป
4) พรรคเพื่อไทยขอยืนยันจุดยืนว่า พรรคให้ความสำคัญสูงสุดต่อความถูกต้อง โปร่งใส และความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หากกรณีลักษณะนี้เกิดขึ้นกับบุคคลที่ยังมีสถานะเป็นสมาชิกพรรค พรรคจะไม่เพิกเฉย โดยจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้น รอบด้าน และตรงไปตรงมา เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อสังคม ไม่ปกป้องหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ใด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายอย่างแน่นอน”
ทั้งนี้มีรายงานเบื้องต้นว่า ปฐนัญ จันดอน และภรรยาได้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้ว หากมีความคืบหน้าจะมีรายงานให้ทราบต่อไป
