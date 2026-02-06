เกรท วรินทร กับบทบาทใหม่ ที่ไม่ใช่ดารา-เจ้าของร้านทอง ทำสาว ๆ มองตาไม่กระพริบ

ฮือฮา เกรท วรินทร เผยภาพขณะเป็น อาจารย์พิเศษ ใน มหาวิทยาลัย นักศึกษาเข้าเรียนแน่นห้อง ทำชาวเน็ตอยากย้อนวัยกลับไปเรียน
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่ความสามารถครบเครื่องจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นฝีมือการแสดง การกีฬา และเป็นทายาทเจ้าของธุรกิจร้านทองที่สาว ๆ ทั่วประเทศอยากจะฝากตัวเป็นสะใภ้ แน่นอนว่าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก เกรท วรินทร ปัญหกาญจน์ พระเอกหนุ่มมาดคมเข้มขวัญใจหญิงไทย
ทว่าโพสต์ล่าสุดของ หนุ่มเกรท ดูเหมือนว่าจะทำเซอร์ไพรส์ให้กร้าวใจสาว ๆ ทั่วประเทศอีกแล้ว กับลุคการเป็นอาจารย์พิเศษ เข้าไปสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งในคลาสวันนั้นมีนักศึกษาทั้งชายและหญิงเข้าเรียนกับ อาจารย์พี่เกรท กันแบบล้นห้องกันเลยทีเดียว
ทันทีที่ภาพของ อาจารย์เกรท ถูกโพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมแคปชั่นประกอบภาพว่า “เชื่อผมเถอะ การเรียนเป็นเรื่องของสมอง การนั่งมองให้เป็นเรื่องของหัวใจ ไรอ่ะ” เหล่าบรรดาแฟนคลับที่ได้เห็นลุคนี้ของ เกรท วรินทร ต่างก็เข้ามาถล่มคอมเมนต์กรี๊ดกร๊าดจนไอจีแทบระเบิด แถมบางคนก็อยากจะกลับไปเป็นนักศึกษาเพื่อเข้าเรียนเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เกรทสุดหล่อ
อ้างอิงจาก : IG great_rider10
