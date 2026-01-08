“เรืองไกร” ร้อง กกต. สอบพรรครักชาติ เต้นท่าเกาหลัง เข้าข่ายมหรสพหรือไม่?

ข่าวการเมือง

เผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 11:50 น.
พรรครักชาติงานเข้า! เรืองไกร ร้อง กกต. สอบนายเจษฎ์และชัยวุฒิ หลังเต้นท่าเกาหลัง ขณะหาเสียง เข้าข่ายมหรสพหรือไม่?

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และผู้สมัคร สส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ตนได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์อีเอ็มเอส ถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้ตรวจสอบ นายเจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติ และ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ ที่นำผู้สมัคร สส.ไปหาเสียง บริเวณสยามสแควร์

สืบเนื่องจากที่ทางพรรคได้ถ่ายคลิปท่าเกาหลังและมีอุปกรณ์ประกอบ เมื่อวันที่ 3 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะเข้าข่ายทำการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริง ที่อาจฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 73 (3)

พร้อมตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมว่ามีทีมผู้สมัคร สส. รายใดร่วมเต้นตามข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น หรือไม่ และจากที่ติดตามในช่วงเวลาที่มีพรฎ.เลือกตั้ง พบว่าอาจมีหลายกรณีที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ทั้งนี้มาตรา 73 (3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ ทำการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ”

ดังนั้นข้อเท็จจริงตามข่าวจะเห็นได้ว่าการเต้นมีการใช้ไม้เกาหลังประกอบ ดังนั้นเมื่อพิจารณาตามความในมาตรา 73 (3) ประกอบแนวคำวินิจฉัยของ กกต. ที่ 196/2567 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13545/2556 รวมทั้งความหมายของคำว่า “มหรสพ” และ “รื่นเริง” จากพจนานุกรม จึงมีเหตุอันควรขอให้ทาง กกต. ตรวจสอบตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

ไม่เมามาทาไม่เกาหลัง มาเต้นกัน 💚💛 #รักชาติ #SaveThailand #พรรคการเมือง เพราะรักชาติไม่ใช่แค่คำพูด #การเมืองไทย *สื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์นี้ ผลิตโดย พรรครักชาติ อาคารเลขที่ 88/8 ชั้น 5 ซอยลาดพร้าว 18 แยก 12 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 1 ชิ้น วันเดือนปีที่ผลิตตามที่ปรากฎ

