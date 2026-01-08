“เรืองไกร” ร้อง กกต. สอบพรรครักชาติ เต้นท่าเกาหลัง เข้าข่ายมหรสพหรือไม่?
พรรครักชาติงานเข้า! เรืองไกร ร้อง กกต. สอบนายเจษฎ์และชัยวุฒิ หลังเต้นท่าเกาหลัง ขณะหาเสียง เข้าข่ายมหรสพหรือไม่?
นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และผู้สมัคร สส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ตนได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์อีเอ็มเอส ถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้ตรวจสอบ นายเจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติ และ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ ที่นำผู้สมัคร สส.ไปหาเสียง บริเวณสยามสแควร์
สืบเนื่องจากที่ทางพรรคได้ถ่ายคลิปท่าเกาหลังและมีอุปกรณ์ประกอบ เมื่อวันที่ 3 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะเข้าข่ายทำการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริง ที่อาจฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 73 (3)
พร้อมตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมว่ามีทีมผู้สมัคร สส. รายใดร่วมเต้นตามข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น หรือไม่ และจากที่ติดตามในช่วงเวลาที่มีพรฎ.เลือกตั้ง พบว่าอาจมีหลายกรณีที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่
ทั้งนี้มาตรา 73 (3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ ทำการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ”
ดังนั้นข้อเท็จจริงตามข่าวจะเห็นได้ว่าการเต้นมีการใช้ไม้เกาหลังประกอบ ดังนั้นเมื่อพิจารณาตามความในมาตรา 73 (3) ประกอบแนวคำวินิจฉัยของ กกต. ที่ 196/2567 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13545/2556 รวมทั้งความหมายของคำว่า “มหรสพ” และ “รื่นเริง” จากพจนานุกรม จึงมีเหตุอันควรขอให้ทาง กกต. ตรวจสอบตามหน้าที่และอำนาจต่อไป
@rakchartparty
ไม่เมามาทาไม่เกาหลัง มาเต้นกัน 💚💛 #รักชาติ #SaveThailand #พรรคการเมือง เพราะรักชาติไม่ใช่แค่คำพูด #การเมืองไทย *สื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์นี้ ผลิตโดย พรรครักชาติ อาคารเลขที่ 88/8 ชั้น 5 ซอยลาดพร้าว 18 แยก 12 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 1 ชิ้น วันเดือนปีที่ผลิตตามที่ปรากฎ
