เจษฎ์ พรรครักชาติ ซัดคนแซะ “มีทหารไว้ทำไม” ไม่สำนึกจริง-อยู่ร่วมชาติกันลำบาก

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 10:26 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 10:26 น.
เจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครักชาติ ซัดคนแซะ “มีทหารไว้ทำไม” ยังไม่สำนึกจริง ชี้อยู่ร่วมชาติกันลำบาก บ้านเมืองเจริญยากถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรม

วันที่ 5 กราคม 2569 พรรครักชาติ เผยแพร่คลิปวิดีโอที่ รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคได้กล่าวถึงกรณี วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 99 พรรคประชาชน ออกมาเชิญชวนเจ้ากรมข่าวทหารบกปฏิรูปกองทัพด้วยกันนั้น ก่อนหน้านี้ตั้งคำถามถึงความจำเป็นของทหารว่า “มีไว้ทำไม” แต่ปัจจุบันกลับมาบอกว่า วันนี้ทราบแล้วว่ามีทหารไว้ทำไมนั้น สิ่งที่อีกฝ่ายได้พูดดูยังไม่จริง เพราะพฤติกรรมและคำพูดยังคงเสียดสี ทิ่มแทง เย้ยหยัน ไม่ได้ให้ความเคารพหรือสำนึกในบุญคุณ ยังไม่รู้ว่ามีทหารไว้ทำไมอย่างแท้จริง

นายเจษฎ์ กล่าวว่า เมื่อทหารออกมาพูด ชี้แจงหรือขอความเห็นใจกลับถูกนำไปบิดเบือน เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น ตนเองมองว่าหากยังไม่รู้สำนึกหรือไม่สำเหนียกในบุญคุณของทหาร การจะอาศัยอยู่ร่วมชาติกันคงเป็นเรื่องลำบาก และจะกระทบต่อการรักษาบูรณภาพและอธิปไตยของอาณาจักร

“ขอให้คิดให้จงหนัก หากยังไม่เปลี่ยนแปลง ยังคงทำตัวแบบนี้ บ้านเมืองเราวัฒนาสถาพรยากแน่ ถ้าพวกท่านไม่ช่วยกัน”.

เจษฎ์ พรรครักชาติ ซัดคนแซะ "มีทหารไว้ทำไม" ไม่สำนึกจริง-อยู่ร่วมชาติกันลำบาก

