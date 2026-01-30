“อ.เจษฎ์” โชว์รำดาบบวงสรวง ถวายนักรบบางระจัน เสียสละเลือดเพื่อแผ่นดินไทย
อ.เจษฎ์ โชว์รำดาบบวงสรวง ถวายนักรบบางระจัน เสียสละเลือดเพื่อแผ่นดินไทย ย้ำคนไทยต้องรักสามัคคีกัน เรื่องปกป้องแผ่นดินไม่ใช่หน้าที่ของทหาร
พรรครักชาติ ได้โพสต์คลิปลงเฟซบุ๊ก อ.เจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติ รำดาบบวงสรวง ถวายแด่วีรดวงวิญญาณนักรบบางระจัน ผู้สละเลือดเนื้อเพื่อแผ่นดินไทย ที่ลานธรรมวัดโพธิ์เก้าต้น บริเวณสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ จ.สิงห์บุรี
ขณะที่ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ อีกแคนดิเดตพรรค กล่าวว่า การปกป้องผืนแผ่นดินไทย ไม่ใช่หน้าที่ของทหารฝ่ายเดียว แต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน การที่พรรครักชาติลงพื้นที่มายังอนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน เพราะบรรพชนเคยเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทย วันนี้บริบทอาจจะเปลี่ยนไป เราไม่ได้สู้รบเหมือนในอดีต แต่วันนี้โลกเรายังมีสงคราม มีปัญหาความมั่นคงทั่วทุกภูมิภาค และทั่วทั้งโลก
คนไทยต้องรักกันสามัคคีกัน อย่ายอมให้ใครมายุยงปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกในประเทศ เราต้องรักกัน ทุกคนต้องทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยตามแต่ละบทบาทของตนเอง เช่นเดียวกับชาวบ้านบางระจันในอดีต ที่พวกเขาไม่ใช่ทหาร แต่เป็นประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย
“ในแต่ละบทบาทที่ทุกคนมีนะครับ เหมือนเช่นชาวบ้านบางระจันในอดีต เขาไม่ใช่ทหารครับ เขาคือประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย วันนี้เราอย่าแตกแยกกัน ต้องรักกันสามัคคีกัน นี่คือแนวคิดของความรักชาติ ที่เราอยากปลูกฝังไปถึงเยาวชน ลูกหลาน คนรุ่นใหม่ของเราทุกคน ให้จำสิ่งนี้ไว้ครับ ความรักชาติ การปกป้องผืนแผ่นดินไทย เป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคนครับ” นายชัยวุฒิกล่าว
