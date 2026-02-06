พระราชินีเนเธอร์แลนด์ ทรงร่วมฝึกทหารกองหนุน เป็นกำลังพลสำรอง
พระราชินีมักซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์ ทรงร่วมฝึกทหารกองหนุน เป็นกำลังพลสำรอง ท่ามกลางความไม่แน่นอนถึงความสัมพันธ์สมาชิก NATO
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว CBS รายงานว่า สมเด็จพระราชินีมักซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์ พระชนมพรรษา 54 พรรษา พระมเหสีในสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลม-อเล็กซานเดอร์ ทรงเริ่มเข้ารับการฝึกทหารกองหนุนในสัปดาห์นี้
โดยในแถลงการณ์ระบุว่าสาเหตุที่พระองค์ทรงร่วมรับการฝึกเนื่องจาก “ความปลอดภัยของพวกเราไม่สามารถเป็นเรื่องที่มองข้ามได้แล้ว และพระองค์ก็ทรงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความปลอดภัย”
สมเด็จพระราชินีมักซิมา ทรงฝึกซ้อมที่วิทยาลัยการทหารในเมืองเบรดา ทรงร่วมฝึกยิงปืนพก ฝึกปีนหน้าผาจำลอง และฝึกกระโดดน้ำด้วยชุดทหารพร้อมแว่นตาดำน้ำ โดยหลักสูตรการฝึกครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ทางราชวงศ์เปิดเผยอีกว่า พระองค์จะได้รับพระราชทานยศพันโท และดังเช่นกับกำลังพลสำรองคนอื่นๆ พระองค์จะถูกส่งลงพื้นที่หากมีจำเป็น
สำหรับการฝึกทหารกองหนุนของสมเด็จพระราชินีมักซิมานั้นเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนถึงท่าทีของสหรัฐฯ ในฐานะสมาชิกของ NATO หลังจากที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศว่าเขาต้องการครอบครองเกาะกรีนแลนด์ รวมไปถึงสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังดำเนินอยู่ในขณะนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ทรัมป์” ยอมถอย ยืนยันไม่ใช้กำลังทหาร เข้ายึดครอง “กรีนแลนด์”
- นายกฯ กรีนแลนด์ สั่งเตือนประชาชน-ผนึกกำลังทหาร รับมือสหรัฐฯ หวั่นถูกฮุบเกาะ
- สส.เดนมาร์ก เดือดแจกฟักให้ “ทรัมป์” โมโหพยายามครอบครองกรีนแลนด์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: