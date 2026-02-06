น้องไบร์ท แจงภาพ ป่วยเข้ารพ. ข่าวปลอม-รูป 10 ปีก่อน ยันไม่เล่นเฟซบุ๊ก วอนกดรีพอร์ต

ชัดเจน “น้องไบร์ท พิชญทัฬห์” แจงภาพ ป่วยเข้ารพ. แชร์ว่อน! ลั่น เป็นข่าวปลอม-รูป 10 ปีก่อน ยันไม่เล่นเฟซบุ๊ก วอนแฟนคลับช่วยกดรีพอร์ต
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ได้แจ้งกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้เพื่อให้แฟน ๆ คลายกังวล หลังจากไม่เห็น น้องไบร์ท พิชญทัฬห์ นั่งอ่านข่าวข้าง ๆ พี่ยุทธหลายวันแล้ว โดยเผยว่าผู้ประกาศข่าวสาวคู่ขวัญลาพักร้อน และคาดว่าจะกลับมาประจำการในอีกไม่กี่วันนี้
ต่อมามีการแชร์ภาพ น้องไบรท์ ปรากฎตัวอยู่บนเตียงโรงพยาบาล โดยถูกโพสต์จากเพจเฟซบุ๊ก ไบรท์ พิชญทัฬห์ แฟนคลับ พร้อมระบุข้อความประกอบว่า “เป็นครั้งแรกที่ลาป่วย ไม่ได้ไปพบคุณผู้ชมเหมือนเคยนะคะ ️️วันเสาร์ไข้สูง วันอาทิตย์กลางคืนถ่ายท้องแบบ unlimit จนต้องเข้ารพ. ~~ขอบคุณทุกความเป็นห่วง และทุกกำลังใจจะรีบหายไว ๆ ค่ะ ปล.ขอบคุณตูนปรินดาที่ช่วยตื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทนด้วยนะคะ” ทำเอาแฟนข่าวถึงกับเป็นห่วง และให้กำลังใจผู้ประกาศข่าวสาวหายจากอาการป่วยในเร็ววัน
ล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมา (6 ก.พ. 69) ไบร์ท พิชญทัฬห์ เคลื่อนไหวผ่านทางสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัว ด้วยการโพสต์ภาพที่แคปหน้าจอจากโพสต์ของเพจที่อ้างว่าเป็นแฟนคลับ ก่อนจะทำกากบาทสีแดง และเขียนข้อความ “Fake News เป็นรูปเก่าตั้งแต่ปี 2016” พร้อมยืนยันว่า “ตนไม่ได้เล่นเฟซบุ๊ก และขอให้แฟนคลับช่วยกันกดรีพอร์ตเพจดังกล่าวทันที”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สรยุทธ พูดแล้ว น้องไบร์ท ไปไหน? ไร้เงาเล่าข่าว แฟน ๆ บ่นคิดถึง
- รู้แล้ว น้องไบร์ท หายไปไหน ไร้เงาเล่าข่าว แฟนคลับเฉลยสาเหตุ ส่งกำลังใจรัว ๆ
อ้างอิงจาก : IG bright_ch3
ติดตาม The Thaiger บน Google News: