รู้แล้ว น้องไบร์ท หายไปไหน ไร้เงาเล่าข่าว แฟนคลับเฉลยสาเหตุ ส่งกำลังใจรัว ๆ
แฟนคลับน้องไบร์ท แจงเหตุหายหน้าจอ ป่วยหนัก ไข้สูง-ถ่ายท้องรุนแรงจนต้องแอดมิต ขอบคุณ ‘ตูน ปรินดา’ ช่วยทำหน้าที่แทน แฟนข่าวแห่ส่งกำลังใจ ลุ้นหายทันกลับมาสัปดาห์หน้า
ทำเอาแฟนรายการเรื่องเล่าเช้านี้บ่นคิดถึง เพราะหน้าจอโทรทัศน์ยามเช้าขาดสีสันและความสดใสของ น้องไบรท์ พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ ผู้ประกาศข่าวสาวคู่ขวัญของ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ไปหลายวันจนเกิดคำถามว่าเธอหายไปไหน แม้ก่อนหน้านี้พี่ยุทธจะได้แจ้งกลางรายการเพื่อให้แฟน ๆ คลายกังวลว่าน้องไบรท์ลาพักร้อน และคาดว่าจะกลับมาประจำการประมาณวันพุธหรือพฤหัสบดีที่ผ่านมา
แต่จนกระทั่งเช้าวันนี้ (วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569) แฟนข่าวก็ยังคงไม่เห็นวี่แววของสาวไบรท์กลับมานั่งโต๊ะข่าวตามนัด ทำให้หลายคนเริ่มเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ล่าสุด เพจแฟนคลับของสาวไบรท์ได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุด ระบุว่าการหายไปครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการลาพักร้อนปกติ แต่เป็นการลาป่วยครั้งแรกที่ไม่สามารถมาพบผู้ชมได้เหมือนเคย เนื่องจากมีอาการป่วยกะทันหัน เผยว่า “เป็นครั้งแรกที่ลาป่วย ไม่ได้ไปพบคุณผู้ชมเหมือนเคยนะคะ ️️วันเสาร์ไข้สูง วันอาทิตย์กลางคืนถ่ายท้องแบบ unlimit จนต้องเข้ารพ. ~~ขอบคุณทุกความเป็นห่วง และทุกกำลังใจจะรีบหายไว ๆ ค่ะ ปล.ขอบคุณตูนปรินดาที่ช่วยตื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทนด้วยนะคะ”
แม้ตัวจะป่วยนอนอยู่โรงพยาบาล แต่สาวไบรท์ก็ยังไม่ทิ้งความห่วงใยงานฝากข้อความขอบคุณ ตูน ปรินดา คุ้มธรรมพินิจ ผู้ประกาศข่าวสาวมากฝีมือ ที่ตื่นเช้ามารับไม้ต่อปฏิบัติหน้าที่เล่าข่าวคู่กับสรยุทธแทนในช่วงที่เธอไม่อยู่ พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนข่าวที่ส่งมาให้อย่างล้นหลาม และสัญญาว่าจะรีบรักษาตัวให้หายไว ๆ
งานนี้แฟนรายการคงต้องส่งกำลังใจให้น้องไบรท์พักผ่อนให้เต็มที่และหายป่วยโดยเร็ว เพื่อจะได้กลับมาเติมความสดใสยามเช้าในสัปดาห์หน้า
