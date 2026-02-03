สรยุทธ พูดแล้ว น้องไบร์ท ไปไหน? ไร้เงาเล่าข่าว แฟน ๆ บ่นคิดถึง
แฟนข่าวหายห่วง สรยุทธ เฉลยแล้ว น้องไบร์ท ไปไหนไม่จัดรายการ เผยลาพักร้อน ส่ง ‘ตูน ปรินดา’ เสียบแทนชั่วคราว คาดกลับมาทำหน้าที่พุธ-พฤหัสบดีนี้
เปิดหน้าจอมาเช้าวานนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2569) ทำเอาแฟนข่าว เรื่องเล่าเช้านี้ หลายคนถึงกับบ่นคิดถึงและตั้งคำถามกันรัว ๆ เพราะเก้าอี้ข้างกายของ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ว่างเปล่าไร้เงาของพิธีกรคู่ขวัญอย่าง น้องไบรท์ พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สถานการณ์บ้านเมืองกำลังเข้มข้น เข้าสู่โค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งใหญ่
ท่ามกลางคำถามที่หลั่งไหลเข้ามาผ่านช่องทางคอมเมนต์ โดยเฉพาะในรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ ที่วันนี้ (3 ก.พ. 69) มีคิวสัมภาษณ์กับ เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ แคนดิเดตนายกฯ พรรคประชาชน ทางด้าน สรยุทธ ก็ไม่ปล่อยให้แฟน ๆ สงสัยนาน รีบชี้แจงถึงสาเหตุการหายหน้าไปของพิธีกรคนสนิท
สรยุทธ ระบุชัดเจนว่า “น้องไบรท์ลาพักร้อน ท่านผู้ชม แจ้งให้ทราบ” ไม่ได้หายไปไหนไกล หรือมีปัญหากับงานแต่อย่างใด คาดว่าจะกลับมาประจำการหน้าจอเล่าข่าวคู่กันอีกครั้งประมาณวันพุธหรือวันพฤหัสบดี
อย่างไรก็ดี แฟนคลับบางส่วนเป็นห่วงเรื่องสุขภาพ เพราะก่อนหน้านี้ช่วงปลายเดือน ม.ค. 69 น้องไบรท์เคยหยุดไป 2 วันเพื่อไป ตรวจชิ้นเนื้อตามนัดคุณหมอ ซึ่งยืนยันแล้วว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
ในช่วงที่น้องไบรท์ไม่อยู่ ได้ผู้ประกาศข่าวสาวมากฝีมือ ตูน ปรินดา คุ้มธรรมพินิจ มารับหน้าที่เล่าข่าวแทน ทั้งในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ และ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ
ทั้งนี้ แฟนข่าวสบายใจได้ เตรียมเกาะติดข่าวสารการเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์กันต่อในรายการกรรมกรข่าว คุยนอกจอ แล้วรอต้อนรับน้องไบรท์กลับมาหน้าจอด้วยความสดใสเร็ว ๆ นี้
