ทรัมป์ เปิดตัวเว็บไซต์ "TrumpRx" หั่นราคายาดิ่งฮวบ แลกสิทธิภาษีบริษัทยักษ์ใหญ่

ทรัมป์ เปิดตัวเว็บไซต์ TrumpRx.gov หั่นราคายาครั้งประวัติศาสตร์ จับมือ 16 บริษัทยายักษ์ใหญ่แลกสิทธิภาษี นำร่องลดราคายาลดน้ำหนัก-ยาโรคเรื้อรัง
โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศเปิดตัวเว็บไซต์ TrumpRx.gov อย่างเป็นทางการ ณ ทำเนียบขาว โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ชาวอเมริกันสามารถเข้าถึงยาตามใบสั่งแพทย์ได้ในราคาลดพิเศษ ซึ่งถือเป็นนโยบายเรือธงสำคัญในการแก้ไขปัญหาราคายาแพงในสหรัฐฯ โดยงานนี้มีบุคคลสำคัญเข้าร่วมมากมาย อาทิ ผู้บริหารศูนย์บริการ Medicare & Medicaid และ ผู้ร่วมก่อตั้ง Airbnb ในฐานะผู้อำนวยการ National Design Studio
ทรัมป์ ได้ทำข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ภายใต้เงื่อนไข Most-Favored Nation ร่วมกับบริษัทยายักษ์ใหญ่ระดับโลกถึง 16 แห่ง โดยมีข้อแลกเปลี่ยนคือ บริษัทเหล่านี้ยอมตกลงที่จะลดราคายาให้กับโครงการของรัฐบาล รวมถึงลดราคาให้ผู้บริโภคที่จ่ายเงินสดผ่านเว็บไซต์ TrumpRx เพื่อแลกกับการได้รับการยกเว้นกำแพงภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ซึ่งทรัมป์ยืนยันว่ามาตรการนี้จะทำให้ประชาชนประหยัดเงินได้มหาศาลและมีสุขภาพที่ดีขึ้น
โครงการนี้ดังกล่าวได้มีการดึงเอายากลุ่ม GLP-1 หรือยาลดน้ำหนักที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกเข้ามาร่วมรายการ โดยเฉพาะสัญญาที่ทำร่วมกับบริษัทยาดังอย่าง Eli Lilly และ Novo Nordisk ซึ่งรัฐบาลระบุว่ามาตรการนี้จะช่วยกดราคายาลงเหลือเฉลี่ยเพียง 149 ถึง 350 ดอลลาร์ต่อเดือน (ประมาณ 4,700 – 11,100 บาท) สำหรับชาวอเมริกัน
ผู้บริหารของ Novo Nordisk กล่าวว่า การเปิดตัว TrumpRx จะช่วยขยายโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาชื่อดังอย่าง Ozempic และ Wegovy ได้ง่ายขึ้น ซึ่งปัจจุบันยอดขายยาโดยตรงสู่ผู้บริโภคคิดเป็นสัดส่วนกว่า 10% ของยอดขายทั้งหมด และบริษัทยังมุ่งมั่นที่จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงยาแท้ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ ได้สะดวกยิ่งขึ้น
นอกจากยาลดน้ำหนักแล้ว โครงการ TrumpRx ยังครอบคลุมยารักษาโรคสำคัญอีกหลายรายการ โดยมีบริษัทยาชั้นนำเข้าร่วม ได้แก่ Pfizer, AstraZeneca, Merck, GSK, Sanofi, Amgen และ Gilead ซึ่งยาที่มีจำหน่ายบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย
- ยารักษาเบาหวาน: Januvia (Merck)
- ยาต้านเกล็ดเลือด: Plavix (Sanofi)
- ยาพ่นแก้หอบหืด: Advair Diskus 500/50 (GSK)
- ยาลดคอเลสเตอรอล: Repatha (Amgen)
- ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี: Epclusa (Gilead)
- ยารักษาภาวะมีบุตรยาก: Gonal-F (EMD Serono) และ Cetrotide (Merck)
ที่มา: Reuters
