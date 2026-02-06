ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ เปิดตัวเว็บไซต์ TrumpRx หั่นราคายาดิ่งฮวบ แลกสิทธิภาษีบริษัทยักษ์ใหญ่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 10:55 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 10:55 น.
54
ทรัมป์ เปิดตัวเว็บไซต์ "TrumpRx" หั่นราคายาดิ่งฮวบ แลกสิทธิภาษีบริษัทยักษ์ใหญ่

ทรัมป์ เปิดตัวเว็บไซต์ TrumpRx.gov หั่นราคายาครั้งประวัติศาสตร์ จับมือ 16 บริษัทยายักษ์ใหญ่แลกสิทธิภาษี นำร่องลดราคายาลดน้ำหนัก-ยาโรคเรื้อรัง

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศเปิดตัวเว็บไซต์ TrumpRx.gov อย่างเป็นทางการ ณ ทำเนียบขาว โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ชาวอเมริกันสามารถเข้าถึงยาตามใบสั่งแพทย์ได้ในราคาลดพิเศษ ซึ่งถือเป็นนโยบายเรือธงสำคัญในการแก้ไขปัญหาราคายาแพงในสหรัฐฯ โดยงานนี้มีบุคคลสำคัญเข้าร่วมมากมาย อาทิ ผู้บริหารศูนย์บริการ Medicare & Medicaid และ ผู้ร่วมก่อตั้ง Airbnb ในฐานะผู้อำนวยการ National Design Studio

ทรัมป์ ได้ทำข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ภายใต้เงื่อนไข Most-Favored Nation ร่วมกับบริษัทยายักษ์ใหญ่ระดับโลกถึง 16 แห่ง โดยมีข้อแลกเปลี่ยนคือ บริษัทเหล่านี้ยอมตกลงที่จะลดราคายาให้กับโครงการของรัฐบาล รวมถึงลดราคาให้ผู้บริโภคที่จ่ายเงินสดผ่านเว็บไซต์ TrumpRx เพื่อแลกกับการได้รับการยกเว้นกำแพงภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ซึ่งทรัมป์ยืนยันว่ามาตรการนี้จะทำให้ประชาชนประหยัดเงินได้มหาศาลและมีสุขภาพที่ดีขึ้น

โดนัลด์ ทรัมป์ แถลงข่าวเปิดตัวเว็บไซต์ TrumpRx.gov ที่ทำเนียบขาว
ทรัมป์ เปิดตัวเว็บไซต์ “TrumpRx” หั่นราคายาดิ่งฮวบ แลกPresident Donald Trump speaks about TrumpRx in the South Court Auditorium in the Old Eisenhower Executive Office Building on the White House campus, Thursday, Feb. 5, 2026, in Washington, as Catherine Rayner listens. (AP Photo/Alex Brandon)

โครงการนี้ดังกล่าวได้มีการดึงเอายากลุ่ม GLP-1 หรือยาลดน้ำหนักที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกเข้ามาร่วมรายการ โดยเฉพาะสัญญาที่ทำร่วมกับบริษัทยาดังอย่าง Eli Lilly และ Novo Nordisk ซึ่งรัฐบาลระบุว่ามาตรการนี้จะช่วยกดราคายาลงเหลือเฉลี่ยเพียง 149 ถึง 350 ดอลลาร์ต่อเดือน (ประมาณ 4,700 – 11,100 บาท) สำหรับชาวอเมริกัน

ผู้บริหารของ Novo Nordisk กล่าวว่า การเปิดตัว TrumpRx จะช่วยขยายโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาชื่อดังอย่าง Ozempic และ Wegovy ได้ง่ายขึ้น ซึ่งปัจจุบันยอดขายยาโดยตรงสู่ผู้บริโภคคิดเป็นสัดส่วนกว่า 10% ของยอดขายทั้งหมด และบริษัทยังมุ่งมั่นที่จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงยาแท้ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

นอกจากยาลดน้ำหนักแล้ว โครงการ TrumpRx ยังครอบคลุมยารักษาโรคสำคัญอีกหลายรายการ โดยมีบริษัทยาชั้นนำเข้าร่วม ได้แก่ Pfizer, AstraZeneca, Merck, GSK, Sanofi, Amgen และ Gilead ซึ่งยาที่มีจำหน่ายบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย

  • ยารักษาเบาหวาน: Januvia (Merck)
  • ยาต้านเกล็ดเลือด: Plavix (Sanofi)
  • ยาพ่นแก้หอบหืด: Advair Diskus 500/50 (GSK)
  • ยาลดคอเลสเตอรอล: Repatha (Amgen)
  • ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี: Epclusa (Gilead)
  • ยารักษาภาวะมีบุตรยาก: Gonal-F (EMD Serono) และ Cetrotide (Merck)

ที่มา: Reuters

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ผู้ประกันตน ร่ำไห้ สำรองจ่ายค่ารักษา โรคไตระยะสุดท้าย จนหมดตัว จี้สปส.เปลี่ยนระบบจ่ายตรง

1 นาที ที่แล้ว
นายแสวง บุญมี เปิดเผยทรัพย์สินรวม 50.2 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน ข่าวการเมือง

เปิดทรัพย์สิน แสวง บุญมี เลขาฯ กกต. พุ่ง 50 ล้าน ไร้หนี้ สะสมพระ 530 องค์ แผ่นเสียง 800 แผ่น

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น ประกาศงดจัดเทศกาลชมซากุระ หลังนักท่องเที่ยวทำพฤติกรรมทราม

4 นาที ที่แล้ว
ทรัมป์ เปิดตัวเว็บไซต์ &quot;TrumpRx&quot; หั่นราคายาดิ่งฮวบ แลกสิทธิภาษีบริษัทยักษ์ใหญ่ ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ เปิดตัวเว็บไซต์ TrumpRx หั่นราคายาดิ่งฮวบ แลกสิทธิภาษีบริษัทยักษ์ใหญ่

11 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ดาว TikTok เสียชีวิต ขณะกำลังไลฟ์สด เผยวินาทีสุดท้าย ก่อนสิ้นลม

17 นาที ที่แล้ว
ภาพแสดงการเช็กสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ประชามติ 2569 เพื่อความชัดเจน ข่าวการเมือง

เช็กสิทธิให้ชัวร์ เลือกตั้ง 2569 “ส.ส. กับ ประชามติ” อยู่คนละที่หรือไม่? ตรวจสอบก่อนวันจริง

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ใคร? เพจดังแฉ บิ๊ก ส. ซื้อเครื่องบิน มูลค่า 800 ล้าน ถูกใช้ลำเลียงกระสุน

33 นาที ที่แล้ว
เจนสุดา ลั่นแรงกลางไอจี &quot;เป็นคนดีกี่โมง?&quot; ทำชาวเน็ตอยากใส่ใจ โพสต์ฟาดใครแน่ บันเทิง

เจนสุดา ลั่นแรงกลางไอจี “เป็นคนดีกี่โมง?” ทำชาวเน็ตอยากใส่ใจ โพสต์ฟาดใครแน่

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ผบ.ตร. ยันไม่ได้รับแจ้งเหตุซื้อเสียง จัดเตรียมกำลังพล ดูแลความเรียบร้อย

47 นาที ที่แล้ว
อย. เตือน อาหารเสริมดัง โวรักษาเบาหวาน ปลอมเลข อย. ข่าว

อย. เตือน อาหารเสริมดัง โวรักษาเบาหวาน ปลอมเลข อย.

47 นาที ที่แล้ว
รวมพิกัด เวทีปราศรัยใหญ่ โค้งสุดท้าย 4 พรรคการเมือง ก่อนเลือกตั้ง 8 ก.พ.นี้ ข่าวการเมือง

รวมพิกัด เวทีปราศรัยใหญ่ โค้งสุดท้าย 4 พรรคการเมือง ก่อนเลือกตั้ง 8 ก.พ.นี้

48 นาที ที่แล้ว
อ.เจษฎา โต้ เต้ มงคลกิตติ์ ยันงานวิจัยชี้ชัดขนาดน้องชายไม่มีผลต่อการมีลูก ข่าวการเมือง

อ.เจษฎ์ โต้นโยบาย พี่เต้ อัปไซส์ปั๊มลูกล้านคน ไม่มีผล แนะเปลี่ยนท่าช่วยได้มากกว่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ปวิน&quot; เทียบ เลือกตั้ง &quot;ไทย-ญี่ปุ่น&quot; 8 ก.พ. ชี้เศรษฐกิจไทยวิกฤต หวั่นอำนาจมืดบิดเบือนเจตจำนง ข่าวการเมือง

“ปวิน” เทียบ เลือกตั้ง “ไทย-ญี่ปุ่น” 8 ก.พ. ชี้เศรษฐกิจไทยวิกฤต คนสิ้นหวัง มือที่มองไม่เห็น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เช็กด่วน! เลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 งดขายเหล้า เริ่มกี่โมง? ฝ่าฝืนคุกจริง-ปรับจริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด ตำรวจใกล้เกษียณ พลัดตึก เปิดจดหมายสั่งลา อย่าบอกแม่ ไม่ต้องจัดงานศพ ข่าว

สลด ตร.ใกล้เกษียณ พลัดตึก เปิดจดหมายสั่งลา อย่าบอกแม่ ห้ามใส่เครื่องแบบ-จัดงานศพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุ้ย เกรียงไกร อุณหะนันทน์ ดาราอาวุโส ปัจจุบันอายุ 69 ปี หล่อหน้าเด็กมาก บันเทิง

อุ้ย เกรียงไกร อุณหะนันทน์ ดาราอาวุโส ปัจจุบันอายุ 69 ปี หล่อหน้าเด็กมาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. เตือนประชาชน อย่าใส่เสื้อมีหมายเลขไปเลือกตั้ง ส่อเจตนาชี้นำ เสี่ยงผิดกฎหมาย ข่าวการเมือง

กกต. เตือนประชาชน อย่าใส่เสื้อมีหมายเลขไปเลือกตั้ง ส่อเจตนาชี้นำ เสี่ยงผิดกฎหมาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ร้อง ปลัดอำเภอ ลวงลูกสาว 17 ขยี้กาม 2 เดือน แค่สั่งย้าย ยังลอยหน้าทำงานปกติ ข่าวอาชญากรรม

แม่ร้อง ปลัดอำเภอ ลวงลูกสาว 17 ขยี้กาม 2 เดือน แค่สั่งย้าย ยังทำงานปกติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบเตย อาร์สยาม ไอเป็นเลือด-น้ำหนักฮวบ ฝืนร่างรอหมออีก 3 วัน บันเทิง

ใบเตย อาร์สยาม ทรุดหนัก ไอเป็นเลือด-แน่นหน้าอก น้ำหนักลดฮวบ ฝืนร่างรอหมอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บิล เกตส์ ยอมรับเสียใจ เคยข้องเกี่ยว เจฟฟรีย์ เอปสตีน ยัน อีเมลหลุดของปลอม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 6 ก.พ. 69 รอประกาศราคาเปิดตลาดจากสมาคมค้าทองคำ เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 6 ก.พ. 69 เปิดตลาดร่วงหนัก 1,300 บาท หลุด 72,000 ก่อนดีดกลับเบาๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 6 2 69 ดูดวง

3 ราศี มีเกณฑ์ เพื่อนเลื่อนเป็นแฟน รักซึมลึกแต่ไปได้ไกลกว่าใคร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก แดร็กควีนดัง ตายอนาถหลังมีเซ็กซ์กับสุนัข ผลชันสูตรพบอสุจิสัตว์ในร่าง ข่าวต่างประเทศ

ช็อก แดร็กควีนดัง ตายอนาถ หลังมีเซ็กซ์กับสุนัข ผลชันสูตรพบอสุจิสัตว์ในร่าง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักวิทย์เผยผลสแกนสมองทารก 2 เดือน แยกแยะสิ่งมีชีวิต-วัตถุได้แล้ว ข่าวต่างประเทศ

ทึ่ง! วิจัยใหม่เผย ทารก 2 เดือน แยกแยะสิ่งมีชีวิตได้แล้ว เร็วกว่าที่โลกเคยรู้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับต่างตื่นเต้นกับราคาประมูลเส้นขนของเธอ บันเทิง

เปิดวาร์ป ยูอะ มิคามิ อดีตดารา AV ตำนานเจ้าของ เส้นขน ราคาทะลุ 3 ล้านเยน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 10:55 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 10:55 น.
54
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประกันตน ร่ำไห้ สำรองจ่ายค่ารักษา โรคไตระยะสุดท้าย จนหมดตัว จี้สปส.เปลี่ยนระบบจ่ายตรง

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569
นายแสวง บุญมี เปิดเผยทรัพย์สินรวม 50.2 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน

เปิดทรัพย์สิน แสวง บุญมี เลขาฯ กกต. พุ่ง 50 ล้าน ไร้หนี้ สะสมพระ 530 องค์ แผ่นเสียง 800 แผ่น

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569

ดาว TikTok เสียชีวิต ขณะกำลังไลฟ์สด เผยวินาทีสุดท้าย ก่อนสิ้นลม

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569
ภาพแสดงการเช็กสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ประชามติ 2569 เพื่อความชัดเจน

เช็กสิทธิให้ชัวร์ เลือกตั้ง 2569 “ส.ส. กับ ประชามติ” อยู่คนละที่หรือไม่? ตรวจสอบก่อนวันจริง

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button