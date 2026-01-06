เหี้ยม พ่อฆ่าลูกสาววัย 18 รับไม่ได้ทำตัวแบบ “ตะวันตก” ไลฟ์สดไม่สวมฮิญาบ
ศาลเนเธอร์แลนด์สั่งจำคุก พ่อผู้อพยพจับลูกสาววัย 18 มัดมือ-กดน้ำสังหารโหด อ้างรับไม่ได้ทำตัวแบบ “ตะวันตก” ทำวงตระกูลเสื่อมเสีย
เกิดคดีสะเทือนขวัญที่สร้างความตกตะลึงไปทั่วเนเธอร์แลนด์ ศาลมีคำพิพากษาตัดสินจำคุกชายผู้อพยพเป็นเวลา 30 ปี หลังก่อเหตุฆาตกรรมลูกสาวแท้ๆ อ้างเหตุผลว่าเป็น “การฆ่าเพื่อรักษาเกียรติ” เนื่องจากโกรธแค้นที่ลูกสาวมีพฤติกรรมเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกจนสร้างความอับอายให้แก่ครอบครัว
จำเลยคือ นายคาเลด อัล นัจจาร์ วัย 53 ปี ถูกตัดสินจำคุก 30 ปี แต่ขณะนี้เจ้าตัวได้หลบหนีออกจากเนเธอร์แลนด์กลับไปยังประเทศซีเรียตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงหลังพบศพ นอกจากนี้ ศาลยังตัดสินจำคุกบุตรชายอีก 2 คน คือ โมฮาเหม็ด (23 ปี) กับมูฮานาด (25 ปี) คนละ 20 ปี ในข้อหามีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือบิดาในการสังหารน้องสาวตนเอง
ร่างของ “ไรยาน” หญิงสาววัย 18 ปี ถูกพบในสภาพถูกมัดมือไพล่หลัง มีผ้ายัดปาก ทิ้งไว้ในหนองน้ำภายในเขตสงวนธรรมชาติที่ห่างไกลผู้คน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2024 หลังจากหายตัวไปจากบ้านพักได้ 6 วัน ผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์พบ DNA ของผู้เป็นพ่อติดอยู่ภายใต้เล็บของเธอ ซึ่งบ่งชี้ว่าไรยานได้พยายามต่อสู้ขัดขืนอย่างสุดชีวิตก่อนสิ้นลม
อัยการระบุว่าแรงจูงใจในการสังหารเกิดจากความไม่พอใจของครอบครัวที่มีต่อพฤติกรรมของไรยาน ซึ่งถูกมองว่าขัดต่อธรรมเนียมปฏิบัติและรับวัฒนธรรมตะวันตกมากเกินไป ทั้งการคบหากับเพื่อนชาย การปฏิเสธไม่สวมผ้าคลุมศีรษะ และการใช้โซเชียลมีเดีย
จุดแตกหักคาดว่าเกิดจากการที่เธอไลฟ์สดบนแอปพลิเคชัน TikTok โดยแต่งหน้าและไม่สวมผ้าคลุมศีรษะ ซึ่งข้อความแชทในครอบครัวระบุว่าวิดีโอดังกล่าวสร้างความอับอายขายหน้าแก่วงตระกูลอย่างมาก
แม้พี่ชายทั้งสองจะให้การปฏิเสธ อ้างว่าพ่อเป็นผู้ลงมือเพียงคนเดียว แต่ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าทั้งคู่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดอย่างชัดเจน ทำหน้าที่ขับรถไปรับน้องสาวจากเมืองรอตเทอร์ดามและพาไปยังจุดเกิดเหตุที่พ่อรออยู่ ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าชะตากรรมของน้องสาวจะเป็นอย่างไร
ทนายความของมูฮานาด (พี่ชายคนโต) เตรียมยื่นอุทธรณ์โดยอ้างว่าไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงโดยตรง ส่วนผู้เป็นพ่อเคยส่งอีเมลหาสื่อท้องถิ่นอ้างความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเพื่อช่วยลูกชาย แต่อัยการไม่ปักใจเชื่อ
ทั้งนี้ การฆ่าเพื่อรักษาเกียรติ คือการฆาตกรรมสมาชิกในครอบครัวหรือคนในชุมชน ฆาตกรมักเป็นสมาชิกชายในครอบครัว เช่น พ่อ พี่ชาย น้องชาย หรือสามี มาจากความเชื่อที่ว่าเหยื่อได้กระทำการบางอย่างที่นำความเสื่อมเสีย หรือความอับอาย มาสู่วงศ์ตระกูล การฆ่าจึงถูกมองว่าเป็นวิธีการลบล้างความอับอายและกอบกู้เกียรติยศของครอบครัวกลับคืนมา
เหยื่อส่วนใหญ่เป็น ผู้หญิง เช่น ลูกสาว ภรรยา น้องสาว มักเกิดในเคสปฏิเสธการแต่งงาน ไม่ยอมแต่งงานกับคนที่พ่อแม่เลือกให้ (คลุมถุงชน) คบหากับคนต่างศาสนา ต่างวรรณะ หรือคนที่ครอบครัวไม่ยอมรับ มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน หรือการนอกใจ
ที่น่าตกใจ ในบางวัฒนธรรม การที่ผู้หญิงถูกข่มขืนถือเป็นความด่างพร้อยของตระกูล ครอบครัวจึงฆ่าผู้หญิงเพื่อลบมลทิน
การฆ่าเพื่อรักษาเกียรติไม่ได้จำกัดอยู่เพียงศาสนาใดศาสนาหนึ่ง แต่ผูกติดกับ รากฐานทางวัฒนธรรมแบบปิตาธิปไตย ชายเป็นใหญ่ และระบบชนเผ่าที่ให้ความสำคัญกับหน้าตาทางสังคมมากกว่าชีวิตปัจเจกบุคคล
ที่พบบ่อยคือ เอเชียใต้ อินเดีย ทางตอนเหนือในรัฐราชสถาน ปัญจาบ ฮารียานา และปากีสถาน ซึ่งมีสถิติการเกิดเหตุสูงมาก, ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ อิหร่าน อัฟกานิสถาน อิรัก จอร์แดน ซีเรีย ตุรกี อียิปต์
แม้คนภายนอกมักเชื่อมโยงเรื่องนี้กับศาสนาอิสลาม แต่ข้อเท็จจริงบ่งชี้ว่านี่คือจารีตประเพณี ที่มีมาก่อนศาสนา พบได้ทั้งในกลุ่มมุสลิม ชาวฮินดู (ในอินเดีย) ชาวคริสต์ (ในบางพื้นที่ของตะวันออกกลาง) และชาวซิกข์ รวมถึงกลุ่มดรูซ (Druze)
ผู้นำทางศาสนาส่วนใหญ่ในปัจจุบันยืนยันว่าไม่มีบทบัญญัติในคัมภีร์ทางศาสนาใดที่อนุญาตให้ครอบครัวสังหารสมาชิกได้เอง แต่ผู้ก่อเหตุมักอ้างศาสนาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตนเอง
ในอดีต กฎหมายของบางประเทศ เช่น จอร์แดน ซีเรีย หรือปากีสถาน เคยมีช่องโหว่ที่ลดหย่อนโทษให้ผู้ชายที่ฆ่าผู้หญิงในครอบครัวด้วยเหตุผลเรื่องเกียรติยศ โดยถือว่าทำไปเพราะบันดาลโทสะ หรืออนุญาตให้ครอบครัวเหยื่อ (ซึ่งก็คือครอบครัวเดียวกับฆาตกร) ยอมความหรือให้อภัยฆาตกรได้ ทำให้ผู้กระทำผิดไม่ต้องรับโทษ
ปัจจุบัน องค์กรสิทธิมนุษยชนทั่วโลกผลักดันให้ยกเลิกกฎหมายเหล่านี้ และหลายประเทศได้ปรับแก้กฎหมายเพื่อระบุว่าการกระทำนี้คือฆาตกรรมที่ไม่มีข้อยกเว้น
