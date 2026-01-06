สตรีมเมอร์สเปนดับคืนสิ้นปี ไลฟ์สดโชว์กระดกเหล้า เล่นยา 3 ชั่วโมง
สตรีมเมอร์สเปนดับคืนสิ้นปี หลังไลฟ์สดโชว์กระดกเหล้าและสูดโคเคน 6 กรัม เล่นยานาน 3 ชั่วโมง ตายก่อนได้ปิดไลฟ์
เมื่อวันที่ 6 มกราคม สำนักข่าว TheMirror รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าสอบสวนการเสียชีวิตของนายเซอร์จิโอ จิเมเนซ สตรีมเมอร์วัย 37 ปี ที่บ้านพักในนครบาร์เซโลนา ประเทศสเปน หลังจากที่เขาทำชาเลนจ์ดื่มวิสกีและสูดโคเครน 6 กรัมเข้าไปใน 3 ชั่วโมง ต่อหน้าคนดูที่เสียเงินสมาชิกเข้ามาดูไลฟ์สดในวันสิ้นปีใหม่
โดยแม่ผู้ตายเล่าว่า เขาเคยเตือนลูกชายของเขามาหลายครั้งแล้วว่าเป็นอันตราย และเธอลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำตอนตี 2 และเห็นประตูแง้มเปิดอยู่ เธอจึงเรียกลูกชายแต่ไม่มีใครตอบ เธอจึงจะเปิดประตูเข้าไป แต่มีอะไรบางอย่างบังอยู่ทำให้เธอเข้าไปไม่ได้ ก่อนที่เธอจะเห็นลูกชายอยู่ในท่าสวดมนต์ จึงรีบเรียกรถพยาบาลมา
ขณะที่น้องชายผู้ตายเล่าว่า นายจิเมเนซเสียชีวิตก่อนที่รถพยาบาลมาถึง และตอนเกิดเหตุไลฟ์สดยังเปิดค้างไว้อยู่ เพราะเขาได้ยินเสียงคนดูบอกมาว่าให้เช็คอาการของนายจิเมเนซหน่อยได้ไหม
เบื้องต้นตำรวจได้ทำการตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มเติมแล้ว โดยตำรวจเชื่อว่านายจิเมเนซเป็นผู้เสียชีวิตคนแรกจากการทำชาเลนจ์แบบนี้ ซึ่งตำรวจยังไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ของการกระทำผิดทางอาญาที่เข้าข่าย “การยุยงให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง” ออกไป
