แจ็ค เดอะโกสต์ รับเคยอีโก้สูง-หลงตัวเอง เกือบหมดอนาคต เผยจุดแตกหัก ‘พี่ป๋อง’

กว่าจะมีวันนี้! แจ็ค The Ghost ยอมรับเคยอีโก้สูง-หลงตัวเอง ชีวิตเกือบพัง เมินงาน ‘ป๋อง กพล’ ย้อนแผลใจเรื่องรัก ทำแฟนทนไม่ไหว หนีออกจากบ้าน
เบื้องหน้าคือเจ้าพ่อเรื่องเล่าสยองขวัญน้ำเสียงชวนขนลุก แจ็ค The Ghost หรือ แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี แต่ใครจะรู้ว่าภายใต้ความสำเร็จในวันนี้ ต้องแลกมาด้วยบทเรียนราคาแพงที่เกือบทำให้ชีวิตพัง ล่าสุด เจ้าตัวได้มานั่งเปิดใจแบบหมดเปลือกในรายการ Club Friday Show เล่าย้อนถึงเส้นทางชีวิตที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ และจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เกือบเสียทั้งงานและคนรักไป
ก่อนจะมาเป็น แจ็ค The Ghost ที่ทุกคนรู้จักในวันนี้ ชีวิตวัยเด็กของเขาเริ่มต้นจากความยากลำบาก เติบโตมาในชุมชนแออัดและต้องสู้ชีวิตมาทุกรูปแบบ เคยทำมาหมดตั้งแต่ร้านบะหมี่ เด็กปั๊มโรงงานน้ำ เด็กส่งของ ไปจนถึงช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ เจ้าตัวเล่าว่าเคยส่องกระจกแล้วรู้สึกเหมือนละครดราม่า หน้าตอบ ตาลึกดำคล้ำ และไม่อาบน้ำนานเป็นสัปดาห์
เมื่อถูกถามว่าตนเป็นคนมีอีโก้หรือไม่ เจ้าตัวตอบกลับว่า ทั้งมีอีโก้เยอะ หลงตัวเอง ใครว่า, ทัก หรือเตือนอะไรไม่ได้ รุนแรงถึงขั้นลูกค้าอยากเจอตัวก็ปฏิเสธไม่ยอมไปพบ แม้แต่รุ่นพี่ผู้มีพระคุณอย่าง ป๋อง กพล ใช้ให้ไปเก็บเช็ค เขาก็ปฏิเสธที่จะไปเพียงเพราะเหตุผลว่าเหนื่อย
ส่วนพาร์ทของหัวใจและชีวิตส่วนตัว แจ็คเปิดตัว ตั๊กกี้ แฟนสาวที่คบหากันมายาวนานที่สุด ทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยคบใครได้เกิน 1 ปี เป็นความรักครั้งนี้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย เริ่มต้นจากการคบหากันตอนฝ่ายหญิงอยู่อเมริกา หลังตั๊กกี้ตัดสินใจกลับไทย คุณพ่อถึงกับเขียนจดหมายเตือนสติลูกสาวด้วยความเป็นห่วง
เมื่อถูกถามว่าต่างกันต่างไม่ยอมกันจริงหรือไม่ ฝั่ง ตั๊กกี้ เผยว่า “เขาจะเป็นคนที่ขึ้นใส่เราไว้ก่อน” ส่วนแจ็ค เผยว่า “ต่างคนต่างปะทะ เราก็ร้อน ผมไฟ เขาฟืน เคยระเบิดกันแรง เสียงดัง โวยวายเหมือนคนบ้า “
ส่วนประเด็นเรื่องนอกใจนั้น ฝั่ง ตั๊กกี้ ตอบกลับว่า “ไม่ใช่คนเดียวค่ะ พี่ฉอดพี่อ้อยเราก็ไม่ไหวแล้วหนีออกจากบ้าน”
แฟนๆ สามารถติดตามเรื่องราวชีวิตเข้มข้นครบทุกรสของ แจ็ค เดอะโกสต์ แบบเต็ม ๆ ได้ในรายการ Club Friday Show วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 10.00 น. ทางช่องวัน 31
