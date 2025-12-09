แจ็ค เดอะโกสต์ เฉลย คนโทรเล่าเรื่องผี ได้เงินไหม รับโบนัสทะลุล้านวิว

ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 09:19 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 09:20 น.
แจ๊ค เดอะโกสต์ เฉลยชัด คนโทรเล่าเรื่องผี ได้เงินไหม? เผยเรตค่าตัว-โบนัสหลักหมื่น พร้อมเปิดสต๊อกเรื่องหลอนคิวยาวข้ามปี

รายการเล่าเรื่องผีสยองขวัญนาทีนี้ไม่มีใครดังเกิน “แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี” หรือ”พี่แจ็ค เดอะโกสต์” ผู้ดำเนินรายการ The Ghost Radio ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังการทำงานตลอดระยเวลา 10 ปี ประเด็นที่หลายคนสงสัยว่า บรรดาสายหน้าไมค์ที่โทรเข้ามาถ่ายทอดประสบการณ์หลอนนั้น ได้รับเงินค่าตอบแทนหรือไม่

แจ็ค วัชรพล ให้สัมภาษณ์ในงานประกาศรางวัล GQ MEN OF THE YEAR 2025 ว่าทางรายการมีนโยบายไม่เอาเปรียบคนเล่าเรื่อง จ่ายค่าตอบแทนให้จริงทุกสาย โดยเริ่มจ่ายมาแล้ว 2 ปี

สำหรับค่าตอบแทนที่ทางรายการมอบให้นั้น มีมาตรฐานราคาเดียวเท่ากันหมด ไม่ว่าจะเป็นนักเล่าหน้าใหม่หรือขาประจำ เริ่มต้นจ่ายทันที 1,000 บาท เมื่อเรื่องได้รับคัดเลือกให้ออกอากาศ หากเรื่องเล่านั้นมียอดการรับชมบน YouTube ทะลุ 1 ล้านวิว จะได้รับเงินเพิ่มอีก 10,000 บาท

นโยบายนี้ถือเป็นสินน้ำใจและค่าตอบแทนความตั้งใจของผู้เล่า แจ็คย้ำว่า “เราไม่เอาเปรียบคนเล่า จริงๆ เราไม่ได้ป่าวประกาศ แต่คนในวงการนักเล่าจะรู้กันว่าได้เงิน ทุกสายที่โทรมา ทีมงานจะขอเลขบัญชีเพื่อโอนให้ทันทีหลังจากเล่าจบ”

นอกเหนือจากค่าเรื่องรายครั้ง ทางรายการยังดูแลเรื่องลิขสิทธิ์เนื้อหาให้กับเจ้าของเรื่องด้วย หากเรื่องราวใดมีความโดดเด่นจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์หรือดัดแปลงเป็นสื่อรูปแบบอื่น ผู้เล่าจะได้รับส่วนแบ่งรายได้เพิ่มอีกก้อนหนึ่ง

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือเจ้าของเรื่อง ธี่หยด หรือเรื่อง ข้างบ้าน ที่ได้รับเงินก้อนสำหรับไปตั้งตัวหรือใช้ชีวิตได้สบายๆ โดยในปีหน้าจะมีโปรเจกต์คำสารภาพของหมอผีซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ต่อยอดจากเรื่องเล่าในรายการ

แม้จะดำเนินรายการมาครบ 1 ทศวรรษ แต่กระแสความนิยมเรื่องลี้ลับในไทยดูเหมือนจะไม่แผ่วลง แจ็คเปิดเผยข้อมูลว่า ปัจจุบันมีเรื่องผีในสต๊อกรอออกอากาศกว่า 15,000 เรื่อง ทำให้ผู้ที่ส่งเรื่องเข้ามาใหม่ในตอนนี้ ต้องรอคิวออกอากาศยาวนานถึง 1 ปีเต็ม ลบล้างความกังวลในอดีตที่เขาเคยคิดว่าวันหนึ่งเรื่องผีจะหมดไปจากโลก

เมื่อถูกถามถึงประเด็นดรามาจับผิดเรื่องแต่ง แจ็คแสดงทัศนคติในฐานะผู้ดำเนินรายการว่า ตนเองฟังออกและรู้ว่าเรื่องไหนจริงหรือแต่ง แต่เลือกที่จะให้เกียรติผู้เล่า มบองว่าเป้าหมายหลักของรายการคือความบันเทิง

“เราฟังเพื่อความสนุก เอ็นจอยไปกับมัน หรือฟังเพื่อหาสาระเรื่องบาปบุญคุณโทษ มากกว่าจะไปจับผิด เพราะความจริงหรือไม่จริง มีแค่ตัวคนเล่าเท่านั้นที่รู้ดีที่สุด ถ้าผู้ฟังรู้สึกไม่ชอบก็แค่ปล่อยผ่านไป”

ทั้งนี้ แจ็คทิ้งท้ายเรื่องความเชื่อส่วนตัวว่า แม้จะทำรายการผีมานาน แต่ไม่เคยเจอผีและไม่อยากเจอ โดยมองว่าเป็นเรื่องของจังหวะเวลา และเมื่อจบงานก็สามารถ “ปิดสวิตช์” ไม่เก็บเรื่องราวเหล่านั้นกลับไปคิดต่อที่บ้าน เพื่อรักษาสุขภาพจิตของตนเอง

