พ่อเดือด! ครูขอโทษแต่ท้า “ไม่พอใจก็ไปแจ้งความ” ปมสั่งลูก ม.1 ลุกนั่ง 800 ที ล่าสุด ผอ.ยังเงียบ ไร้เงาชี้แจง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 16:55 น.| อัปเดต: 04 ก.พ. 2569 16:56 น.
พ่อของนักเรียน ม.1 เปิดเผยเรื่องลูกถูกทำโทษลุกนั่ง 800 ครั้งจนเดินไม่ได้
พ่อปรี๊ดแตก! ลูกเดินไม่ได้เสี่ยงไตวาย ครูคู่กรณียอมรับผิดแต่ปากแจ๋ว ทิ้งท้ายท้าทายให้พึ่งกฎหมาย ทีมข่าวบุกโรงเรียน ผอ. หายเข้ากลีบเมฆ

ความคืบหน้ากรณีดราม่าร้อนแรงในโลกออนไลน์ หลังผู้ปกครองร้องเรียนว่าลูกชายชั้น ม.1 อายุ 13 ปี โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ถูกครูทำโทษด้วยการสั่งให้ ลุกนั่ง (สก็อตจั๊มป์) มาราธอนถึง 800 ครั้ง จนกล้ามเนื้ออักเสบรุนแรง เดินแทบไม่ได้ ต้องหามส่งหมอ

พ่อเผยครูโทรขอโทษ แต่ทิ้งท้าย “ถ้าไม่พอใจ ไปแจ้งความได้เลย”

ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 69 เฟซบุ๊กเพจ Drama-addict ได้แชร์ลิงก์จาก ข่าวช่อง8 and ช่อง8 : Thai Ch8 ที่ได้รายงานว่า คุณพ่อของเด็กนักเรียนผู้เสียหายได้ออกมาเปิดเผยถึงบทสนทนาหลังจากเกิดเรื่องว่า ทางครูคู่กรณีได้โทรศัพท์ติดต่อเข้ามาเพื่อขอโทษและยอมรับผิดต่อสิ่งที่เกิดขึ้น โดยเสนอว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้

แต่สิ่งที่ทำให้คุณพ่อรู้สึกไม่สบายใจและติดใจมากที่สุด คือประโยคทิ้งท้ายในเชิงท้าทายจากครูว่า “ถ้าพ่อไม่พอใจ ก็ให้ไปแจ้งความได้เลย” ทำให้ทางครอบครัวรู้สึกว่าคำขอโทษนั้นอาจไม่มีความจริงใจเพียงพอ และยังคงกังวลต่อทัศนคติของครูผู้สอน

เหตุการณ์เกิดขึ้นจากการสอบกลางภาคที่ไม่ผ่าน 5 วิชา
ทีมข่าวบุกโรงเรียนคว้าน้ำเหลว ผอ. ล่องหน-โทรไม่รับ

ขณะเดียวกัน ทีมข่าวช่อง 8 ได้ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนที่เกิดเหตุในอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและมาตรการรับผิดชอบ แต่ปรากฏว่า ไม่พบตัวผู้อำนวยการโรงเรียน และไม่พบครูคนก่อเหตุ อยู่ภายในโรงเรียน

เมื่อทีมข่าวพยายามติดต่อทางโทรศัพท์ไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนถึง 3 ครั้ง ปลายสายไม่มีผู้รับ ทำให้จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าทางโรงเรียนได้รับทราบรายละเอียดของเรื่องราวทั้งหมดแล้วหรือไม่ หรือจะมีบทลงโทษและมาตรการเยียวยาเด็กนักเรียนอย่างไร ท่ามกลางกระแสสังคมที่ต้องการคำชี้แจงเพื่อความเป็นธรรม

ครูขอโทษแต่ท้าทายให้พ่อไปแจ้งความหากไม่พอใจในเหตุการณ์นี้
ย้อนรอยเหตุการณ์: จาก “สอบตก” สู่การทำโทษโหด 800 ที

สำหรับจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันที่ 2 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • สาเหตุ : เด็กนักเรียนชายสอบกลางภาคไม่ผ่าน 5 วิชา และส่งงานแก้โจทย์เกินกำหนด ครูจึงสั่งทำโทษ

  • คำสั่งมหาโหด : เดิมทีกำหนดโทษไว้วิชาละ 50 ครั้ง (รวม 250 ครั้ง) แต่สถานการณ์บานปลายเมื่อช่วงเช้าครูสั่งให้ลุกนั่งไปแล้ว 400 ครั้ง ต่อมาช่วงบ่ายถูกสั่งเพิ่มในวิชา “รักการอ่าน” อีก 400 ครั้ง รวมเบ็ดเสร็จวันเดียว 800 ครั้ง

  • อาการสาหัส : หลังถูกทำโทษ เด็กมีอาการปวดกล้ามเนื้อรุนแรงจนเดินไม่ได้ แพทย์วินิจฉัยว่ากล้ามเนื้ออักเสบ ต้องงดใช้ขาและนอนพักยาว 3 วัน พร้อมให้ดื่มน้ำวันละ 3 ลิตร เพื่อป้องกันภาวะไตวายเฉียบพลันจากกล้ามเนื้อสลาย

  • ไม่ใช่รายแรก : ข้อมูลจากเพจ “เจมส์ วิพัฒน์” ยังระบุด้วยว่า พยาบาลจุดคัดกรองแจ้งว่าสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ก็มีนักเรียนหญิง 2 คนจากโรงเรียนเดียวกันเข้ามารักษาด้วยอาการลักษณะนี้จากการถูกทำโทษเช่นกัน

ทางด้านคุณพ่อ ซึ่งมีอาชีพขายน้ำเต้าหู้ ได้โพสต์ระบายความอัดอั้นตันใจก่อนหน้านี้ว่า ตนจะไม่ยอมให้ลูกเจ็บตัวฟรี พร้อมตั้งคำถามถึงครูว่าทำไมไม่เลือกใช้วิธีสร้างสรรค์อื่น เช่น ให้บำเพ็ญประโยชน์ล้างห้องน้ำ แทนการทำร้ายร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาว และยังเป็นการประจานเด็กหน้าชั้นเรียนอีกด้วย

