เครนรถไฟความเร็วสูง ถล่มทับรถไฟ กู้ภัยเร่งช่วยเหลือ เบื้องต้นเสียชีวิต 4 ราย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 10:32 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 10:55 น.
เครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ถล่มทับรถไฟที่สีคิ้ว ขบวนรถด่วนพิเศษ กรุงเทพฯ-อุบลฯ เบื้องต้นดับ 4 เจ็บกว่า 20 กู้ภัยเร่งช่วยเหลือ

14 ม.ค. 2569 เมื่อเวลา 09.30 น. ในพื้นที่บ้านถนนคต ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อเครนขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับก่อสร้างสะพานรถไฟความเร็วสูง ได้ถล่มลงมาขวางรางรถไฟ ส่งผลให้ขบวนรถไฟเสียหายอย่างหนัก เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก และมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบว่า รถไฟขบวนดังกล่าวเป็นขบวนรถด่วนพิเศษ ขบวนที่ 21 ซึ่งเดินทางออกจากสถานีต้นทางกรุงเทพอภิวัฒน์ มุ่งหน้าสู่ปลายทางสถานีอุบลราชธานี โดยระหว่างที่ขบวนรถออกจากสถานีหนองน้ำขุ่น กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่สถานีนครราชสีมา และจากอุบัติเหตุดังกล่าว ส่งให้ตู้โดยสารได้รับความเสียหายอย่างหนัก และมีผู้โดยสารติดค้างอยู่ภายในซากรถเป็นจำนวนมาก

หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยกู้ภัยฮุก 31 นครราชสีมา กู้ภัยพรหมธรรมสีคิ้ว กู้ภัยสว่างวิชาปากช่อง และกู้ภัยสูงเนิน ได้ระดมกำลังพร้อมอุปกรณ์ตัดถ่างเข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยต้องงัดร่างผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากซากรถไฟ เพื่อลำเลียงส่งโรงพยาบาลสีคิ้ว โรงพยาบาลสูงเนิน และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บต่อไป

สำหรับสาเหตุดังกล่าว เกิดจากเครนก่อสร้างสะพานรถไฟความเร็วสูงหล่นลงมาขวางรางรถไฟ ทำให้ขบวนรถที่วิ่งมาตามรางปกติไม่สามารถหยุดรถได้ทัน ล่าสุดมีรายงานยืนยันผู้เสียชีวิตเบื้องต้นจำนวน 4 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า 20 ราย ซึ่งหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป

